Uczynimy wszystko co możliwe, aby nasz program mimo koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany i to nie jest w tej chwili droga zamknięta - powiedział prezes PiS podczas wieczoru wyborczego w siedzibie PiS, komentując wynik sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos.

Nie pozwolimy, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu, ze względu na jego doświadczenia - dodawał. Czyli, jak wyjaśnił, "niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie". "To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy" - zadeklarował Jarosław Kaczyński.

Przed nami dni walki, dni różnego rodzaju napięć, ale finał w postaci kontynuacji naszego programu, będzie ostatecznie naszym, ale przede wszystkim Polski zwycięstwem - podkreślił Kaczyński.

Niezależnie od tego, jak to ostatecznie będzie, jaki będzie ostateczny rozkład głosów, bo tego tak naprawdę jeszcze w tej chwili nie wiemy, to uczynimy wszystko i powtarzam to, co państwo tak chętnie powtarzacie: zwyciężymy. Dziękuję. Czekajmy teraz na dalszy rozwój wydarzeń. Mogą być ciekawe wydarzenia - powiedział w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych.

Sondażowe wyniki

Według pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych, które przygotował Ipsos dla największych stacji telewizyjnych, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,8 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska - 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc, Konfederacja - 6,2, Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

Frekwencja wyniosła 73 proc.

Przeliczając wyniki wyborów parlamentarnych na mandaty: Prawo i Sprawiedliwość - 200 mandatów, Koalicja Obywatelska - 163 mandatów, Trzecia Droga - 55 mandatów, Lewica - 30 mandatów, Konfederacja - 12 mandatów. Wydarzenia śledzimy w naszej relacji na żywo.