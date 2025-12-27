Sztorm Johannes, który uderzył w Szwecję spowodował śmierć 50-letniego mężczyzny. Służby informują o poszkodowanych mieszkańcach oraz poważnych zniszczeniach infrastruktury. Wichura sparaliżowała transport i pozbawiła prądu dziesiątki tysięcy gospodarstw.
W sobotę w Sandviken, około 200 kilometrów od Sztokholmu, powalone przez wiatr drzewo przygniotło 50-letniego mężczyznę. Pomimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, nie udało się go uratować - poinformowała szwedzka policja.
Służby ratunkowe donoszą o co najmniej kilku osobach rannych w różnych regionach Szwecji. W Sundsvall wichura zerwała dach hotelu, a w Gävle powaliła słynnego, 13-metrową figurę słomianego kozła bożonarodzeniowego, jednego z lokalnych symboli świątecznych i atrakcję turystyczną. W poprzednich latach konstrukcja była często niszczona przez wandali, jednak tym razem uległa sile natury.