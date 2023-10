Podkreślił, że nie można powtórzyć błędów, które doprowadziły PiS do władzy. Wymieniał, że nie można pozwolić na rozrost nierówności, nie można zostawić milionów pracowników bez zainteresowania rządu ani dopuścić do tego, żeby rozwój był tylko dla nielicznych, a dla większości nędzne płace i zwijając się państw. Tych błędów nigdy nie wolno powtórzyć - zaznaczył.





Lewica jest po to, żeby skrócić czas pracy. Lewica jest po to, żeby podnieść płace w budżetówce. Lewica jest po to, żeby uruchomić wielki, publiczny program budownictwa mieszkaniowego. Lewica jest po to, żeby zliberalizować ustawę antyaborcyjną. Lewica jest po to, żebyśmy w końcu mieli w Polsce świeckie państwo. I doprowadzimy do tego - przekazał Zandberg

Sondażowe wyniki

Według pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych, które przygotował Ipsos dla największych stacji telewizyjnych, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,8 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska - 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc, Konfederacja - 6,2, Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

Frekwencja wyniosła 73 proc.

Przeliczając wyniki wyborów parlamentarnych na mandaty: Prawo i Sprawiedliwość - 200 mandatów, Koalicja Obywatelska - 163 mandatów, Trzecia Droga - 55 mandatów, Lewica - 30 mandatów, Konfederacja - 12 mandatów. Wydarzenia śledzimy w naszej relacji na żywo.