Wygłoszone we wtorek expose premiera Donalda Tuska trwało nieco ponad dwie godziny. Po godz. 14 rozpoczęła się debata w Sejmie, do której zapisało się ponad 250 posłów. Incydent spowodowany przez Grzegorz Brauna (Konfederacja), który zgasił chanukowie światła, spowodował przerwę w wypowiedziach i zadawaniu pytań przez posłów. Debata nad expose zakończyła się pod godz. 21. Przed godz. 22 Sejm zagłosował za udzieleniem wotum zaufania rządowi premiera Donalda Tuska.

Donald Tusk / Marcin Obara / PAP

21:55

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Za głosowało 248 posłów, przeciw 201.

21:20

Po zakończeniu debaty, głos zabrał premier Donald Tusk.

Otrzymacie państwo na każde pytanie, które było pytaniem, a nie politycznym manifestem, odpowiedź na piśmie do czasu, kiedy spotkamy się następny raz w tej sali, a więc do początku przyszłego tygodnia - stwierdził premier Tusk.

Siedem godzin siedziałem, tak, jak niektórzy z pań i panów posłów na tej sali, słuchając pytań czy raczej jednak w przygniatającej większości przypadków pewnych manifestów, wypowiedzi i krytyki - stwierdził Donald Tusk.

Z tego siedmiogodzinnego materiału wyłowimy to, co było pytaniem domagającym się precyzyjnej odpowiedzi - zapewnił premier.

Sejm udał się na ogłoszoną przez marszałka Hołownię przerwę.

21:10

Widzi pan, jakie to przewrotne. Oskarżaliście nas o wszystko i o wszystkich. O każdą drobnostkę i o ogólnoświatową inflację - mówił do Donalda Tuska Łukasz Schreiber (PiS).

Tymczasem co się dzisiaj okazało: że nie potraficie wziąć odpowiedzialności za to, co się dzieje w tej Izbie. Opowiadał nam pan bajki o wzmocnieniu roli Polski w Unii Europejskiej, w NATO. A ograł was Braun na własnym podwórku. A przy okazji, niestety, ośmieszył Polskę - dodał poseł PiS.

21:05

Ja panu współczuję, bo za pana plecami siedzą ludzie, którzy podpisują się pod aktem barbarzyństwa wobec chrześcijan, wobec krzyża - mówił do premiera Tuska Jacek Ozdoba (PiS). Te osiem gwiazdek nie bez przyczyny wziął pan na sztandary - dodał.

21:03

Henryk Kowalczyk (PiS) wskazał, że w expose Donalda Tuska zawarte były elementy dzielące Polaków i siejące nienawiść.

20:58

Pana expose to przede wszystkim gra na emocjach, socjotechnika i jednak mimo wszystko mowa nienawiści. Konkretów było mało - ocenił Marek Wesoły (PiS).

20:55

Paweł Jabłoński (PiS) poprosił o podanie przez Donalda Tuska przykładów, kiedy sprzeciwił się polityce Niemiec.

20:48

Pana expose może streścić jednym zdaniem: Będzie można znowu kraść - oznajmił Sebastian Kaleta (PiS).

20:47

Wielu Polaków pana się boi - zwróciła się do premiera Tuska Maria Koc (PiS).

20:42

Czy pan się odetnie od ośmiu gwiazdek - pytał Donalda Tuska Kazimierz Smoliński (PiS).

20:36

Kacper Płażyński (PiS) pytał Donalda Tuska, czy zamierza kontynuować projekt budowy elektrowni jądrowej w Choczewie na Pomorzu.

20:28

Jan Mosiński (PiS) wytknął Donaldowi Tuskowi, że jako premier przed laty nie zdał egzaminu wysyłając służby specjalne na przeszukanie redakcji tygodnika, a policję z bronią gładkolufową przeciwko strajkującym na Śląsku górnikom.

20:20

Prowadzenie Sejmu, bycie marszałkiem, to nie jest popcorn, to nie są podcasty, to nie jest bicie rekordów na YouTubie, to nie jest łapanie pcheł, to nie jest program reality show, to nie jest "Mam talent" - wytykał marszałkowi Hołowni Robert Telus (PiS).

Do premiera Tuska były minister rolnictwa powiedział: Pan dziękował tym łobuzom, którzy robili dym w kościele.

20:17

Małgorzata Golińska (PiS) zaczęła wystąpienie od pytania, czy nowa większość sejmowa, która chce potępienia czynu Grzegorza Brauna związanego ze zgaszeniem chanukowych świateł, potępi też swoich posłów, którzy zakłócali msze święte.

Donaldowi Tuskowi posłanka PiS wypomniała, że jako premier prowadził nieskuteczną polityką zwalczania smogu.

20:15

Paweł Szrot (PiS) pytał Donalda Tuska, czy zamierza powierzyć jakieś stanowisko Romanowi Giertychowi. Poseł PiS odczytał cytat o antysemickiej treści, który swego czasu miał zamieścić obecny poseł KO, a niegdyś szef Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin.

20:03

Wspaniały mieliśmy spektakl przez pierwsze tygodnie Sejmu. (...) Światła, konferencje, tiktoki, filmiki, wynajęte sale kinowe... Jak przyszedł pierwszy prawdziwy problem, pierwszy klops, kiedy jeden z aktorów w tym teatrze odegrał tę rolę nie tak, jak to przewidziała ta większość na sali sejmowej, (..) to się okazało, że debatę trzeba skrócić i koniec przedstawienia - dowodziła Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS).

Premiera Tuska posłanka PiS pytała, jak ma wyglądać nowe otwarcie w relacjach z Białorusią i Alaksandrem Łukaszenką.

20:01

Elżbieta Witek (PiS) zadała pytanie, czy rząd Donalda Tuska zamierza podnieść wiek emerytalny dla kobiet.

19:55

To, co się stało, ma swoją genezę w tej polityce nienawiści jaką wasza formacja realizowała przynajmniej od zbrodni smoleńskiej. Ta nienawiść wobec Lecha Kaczyńskiego, ta nienawiść wobec jego brata, pana Jarosława Kaczyńskiego, ta nienawiść wobec polskich patriotów, którzy pamiętają o tej zbrodni i dążą do tego, żeby mówić o niej prawdę... To wy upowszechniacie nienawiść. To wy sprawiacie, że ten człowiek, który jest dzisiaj marszałkiem Sejmu, Hołownia, doprowadził do takiego chaosu w Sejmie, który sprawia, że każda agresja jest możliwa - wytykał PO Antoni Macierewicz (PiS).

Dlaczego chroni pan pana Putina, (...) mając wiedzę, że piloci nie byli winni - poseł PiS skierował te słowa do Donalda Tuska.

19:50

Marcin Romanowski (PiS) pytał Donalda Tuska, czy jego rząd zamierza powrócić do strategii obrony Polski na linii Wisły.

19:43

Ten dzisiejszy atak, ten eksces, ten atak na uroczystość religijną zmusza mnie do zdania (...) pytania: Na czym będzie polegało opiłowywanie katolików. (...) Jak będziecie rozdzielać państwo od Kościoła - zwrócił się do premiera Tuska Piotr Uściński z PiS.

19:35

To waszym hasłem było "Dym w kościołach". Wszystko można było zrobić przez ostatnie osiem lat. (...) To, jak zakłócaliście uroczystości kościelne, było przez was absolutnie akceptowalne. I dziś unikacie odpowiedzialności za to, że hodowaliście cichego koalicjanta - mówił pod adresem nowej koalicji Michał Moskal (PiS).

19:35

Usłyszeliśmy, że będzie fajnie (...) i że zaraz was rozliczymy - tak expose Donalda Tuska podsumowała Marzena Maląg (PiS).

19:32

Robi się show w polskim parlamencie - stwierdził Przemysław Drabek (PiS) adresując te słowa do marszałka Hołowni. Premiera Tuska pytał o przyszłość polskiej kultury.

19:25

Antysemityzm jest czymś bardzo złym. (...) Czy napadanie na kościoły, zaburzanie porządku religijnego, mszy świętych jest czymś dobrym? A wielu polityków z tej strony brało w tym udział - mówiła Anna Ewa Cicholska (PiS), w skazując na ławy zajmowane przez nową koalicję. Powinniśmy to też potępić - zarówno jedno jak i drugie jest czymś złym. Zło jest złem - dodała nawiązując do projektu Lewicy potępienia postępowania posła Brauna.

19:17

Tak się kończy obniżanie powagi Sejmu, a wy to zaczęliście - stwierdziła Anita Czerwińska (PiS) zwracając się do nowej koalicji i nawiązując do skandalu wywołanego przez Grzegorza Brauna. Przypominam wam, jak zakłócaliście msze święte, jak zakłócaliście uroczystości państwowe. (...) To, co się dzisiaj stało, to jest konsekwencja tej waszej zachęty do obniżania autorytetu państwa - dodała.

Czy wasza polityka historyczna to będzie powielanie komunistycznej propagandy, która atakowała żołnierzy powstania antykomunistycznego - zapytała premiera Tuska.

19:15

Kto zaczął robić cyrk z Sejmu - pytał Adam Andruszkiewicz (PiS), sugerując, że Grzegorz Braun otrzymał przyzwolenie na swoje zachowanie.

19:12

Czesław Hoc (PiS) zarzucił nowej koalicji, że blokuje ustawę o podwyżkach dla pielęgniarek.

19:10

Posłowie wrócili do zadawania pytania i do wypowiedzi po expose premiera Tuska.

19:08

Poseł Czarnek stwierdził, że skandalem jest nieprzerwanie obrad po incydencie wywołanym przez posła Brauna.

19:05

Marszałek Hołownia zapowiedział, że wnioskiem posłanki Żukowskiej zajmie się prezydium Sejmu.

19:00

Posłanka Anna Maria Żukowska (Lewica) złożyła wniosek o zmianę porządku obrad i dodanie uchwały potępiającej zachowanie Grzegorza Brauna jako motywowanego nienawiścią i antysemityzmem.

18:58

Sejm odrzucił wniosek o odroczenie obrad - przeciwko było 250 posłów, 186 za.

18:55

Po powrocie na salę, marszałek Hołownia poddał pod głosowanie wniosek posła Przemysława Czarnka (PiS) o odroczenie obrad do środy.

18:50

Przerwa w obradach przedłużyła się.

Po incydencie z udziałem posła Grzegorza Brauna (Konfederacja), który zgasił świece chanukowe, nastąpiła przerwa w debacie nad expose premiera Tuska.

Marszałek Szymon Hołownia ogłosił wykluczenia posła Brauna z udziału w obradach.

Ogłoszona została pięciominutowa przerwa w obradach.

18:06

Po ośmiu latach chaosu wreszcie Polska odetchnie - oświadczyła Agnieszka Hanajczyk (KO). Apelowała o walkę z krzywdzeniem zwierząt oraz z ich bezdomnością.

18:02

Marek Krząkała (KO) zwracał uwagę na "środki marnowane przez różne prorządowe fundacje".

18:00

Marcin Horała (PiS) zarzucił premierowi Tuskowi podanie nieprawdy o wywłaszczeniach pod CPK. Jak stwierdził, wywłaszczeń nie było, a 1200 hektarów państwo nabyło na warunkach rynkowych.

17:52

Krzysztof Szczucki (PiS) dopytywał, czy Donald Tusk zamierza odwołać członków Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądowniczej, prezesa NBP i doprowadzić do zmian w mediach publicznych.

17:50

Anna Wojciechowska (KO): Panie premierze, jest pan naszą ostatnią nadzieją.

17:48

Jesteśmy opozycją merytoryczną - oznajmił Janusz Kowalski (PiS). Jak twierdził, jego klub poprze przepisy o prześwietlaniu majątku polityków. Kowalski dodał, że przepisy muszą ujawniać wszystkie dochody, w tym także zagraniczne, jak również przepisanie majątku i darowizny na członków rodziny poczynione w ostatnich 10 latach. Do premiera Tuska zwrócił się o ujawnienie wszystkich dochodów "z Brukseli" od 2014 r.

17:45

Skończyły się rządy bezprawia i niesprawiedliwości, skończyły się wasze rządy. Wkurzyliście Polaków bardziej niż komuna - zwróciła się do PiS Marta Wcisło (KO).

17:42

Piotra Kaleta (PiS) pytał, dlaczego w rządzie Donalda Tuska zabrakło miejsca dla Sławomira Nowaka.

17:40

Przez osiem lat centralizacji kraju (...) czekaliśmy na te wspaniałe słowa o wspólnocie - mówił Jacek Karnowski (KO), pytając, kiedy nastąpi nowelizacji ustawy o finansach miast i gmin.

17:35

Tymi gołymi rękami obaliliśmy reżim Kaczyńskiego - ogłosił z sejmowej mównicy Witold Zembaczyński. Zwrócił się do premiera, czy powstanie komisja śledcza ds. propagandy.

17:34

Czy zamierza pan kwestionować prezydenturę Andrzeja Dudy i mówić, że prezydentem jest Rafał Trzaskowski - zwróciła się do premiera Tuska Agnieszka Górska (PiS).

17:31

Jarosław Sellin (PiS) informował, że ustępujący rząd na zabytki przeznaczył 6 mld zł, gdy wcześniejsza ekipa PO-PSL wydała na ten cel 1/10 tej kwoty. Czy ta ambitna polityka kulturalna (rządu PiS - przyp. red.) będzie rozwijana czy zwijana - zapytał poseł Sellin.

17:27

Jakub Rutnicki (KO) wytknął działaczom PiS, że zarabiali krocie w spółkach Skarbu Państwa. Jak mówił, nowa koalicja już zapewniła 30 proc. podwyżkę dla nauczycieli i finansowanie programu in vitro. Koalicja Obywatelska to konkrety. Ludzie to widzą - zapewnił poseł Rutnicki.

17:25

Ryszard Terlecki (PiS) zapytał, co dalej z komisją ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce, bo "sprawa dla bezpieczeństwa państwa wydaje się kluczowa".

17:18

Mariusz Witczak (KO) wzywał do przystąpienia "do naprawy Polski po Kaczyńskim".

17:14

Bartłomiej Dorywalski (PiS) zapytał premiera Tuska, czy waloryzacja rent i emerytur "będzie na poziomie żenująco niskim", jak podczas poprzednich rządów szefa PO.

17:09

15 października skończyliśmy ten mecz. Słaby, zły, nieciekawy - oznajmił z sejmowej mównicy Tomasz Zimoch (KO). Były komentator sportowy pytał premiera Tuska m.in. o to, który pomysł naprawy Krajowej Rady Sądownictwa pojawi się w Sejmie.

17:05

15 października Polski i Polacy (...) odrzucili Polskę, która była osłabiona i osamotniona w świecie - stwierdził Marcin Bosacki (KO).

17:03

Kazimierz Gwiazdowski (PiS) stwierdził, że w expose premiera Tuska zabrakło spraw dotyczących polskiej wsi i rolnictwa.

17:02

Tadeusz Samborski (PSL - TD) podziękował premierowi Tuskowi za nadmienienie w expose o Lasach Państwowych. Jak stwierdził, otrzymywał "wiele sygnałów", że "występują tam zjawiska patologiczne, szczególnie w sferze stosunków międzyludzkich".

17:00

Sławomir Ćwik (Polska 2050 - TD) wytknął rządowi PiS, że nie zadbał o rozwój Polski Wschodniej.

16:58

Waldemar Andzel (PiS) pytał nakłady na armię oraz o zapowiedź rewizji kontraktów na dostawy sprzętu wojskowego.

16:57

Andrzej Grzyb (PSL - TD) pytało polską strategię biogospodarki.

16:56

Najwyższy czas zakończyć trwający od ośmiu lat sojusz tronu z ołtarzem - oznajmił Adam Luboński (Polska 2050 - TD)

16:54

Danuta Jazłowiecka (KO) stwierdziła, że w ostatnich ośmiu latach nastąpił w Polsce wzrost ubóstwa energetycznego.

16:48

Krystyna Skowrońska (KO): Życzymy, aby szczyt Rady Europejskiej był bardzo owocny.

16:45

Paweł Hreniak (PiS) zwrócił uwagę, że w expose Donalda Tuska niewiele było mowy o służbach mundurowych, w tym o strażakach i zupełnie pominięta została kwestia Ochotniczych Straży Pożarnych.

16:39

Ireneusz Raś (PSL - TD) apelował o objęcie podwyżkami w budżetówce trenerów drużyn juniorskich.

16:37

Czy jest pan gotowy na przeprowadzenie rozdziału Kościoła od państwa - zapytała premiera Tuska Ewa Szymańska (Polska 2050 - TD).

16:35

Marcin Przydacz (PiS) przypomniał o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Czy akt stanowiący NATO-Rosja nadal obwiązuje - zapytał poseł Przydacz.

16:30

Włodzimierz Skalik (Konfederacja) zapytał Donalda Tuska, czy popiera przyznanie Ukraińcom przebywającym w Polsce praw wyborczych.

16:28

Maciej Konieczny (Lewica) wezwał premiera Tuska do zadeklarowania, że program polskiej energetyki jądrowej będzie kontynuowany.

16:25

Mirosław Maliszewski (PSL - TD) apelował o zapewnienie uczciwych warunków konkurencji dla polskich produktów rolnych w związku z napływem ukraińskich płodów rolnych do UE.

16:20

Maria Janyska (KO) podkreśliła, że przedsiębiorcy czekają na proste, zrozumiałe prawo, które tworzone będzie w dialogu społecznym.

16:18

W jaki sposób zapewni pan dziś Polsce bezpieczeństwo, w jaki sposób zapewni pan bezpieczeństwo mieszkańcom Polski Wschodniej - pytał Jarosław Zieliński (PiS).

16:16

Krzysztof Mulawa (Konfederacja) wzywał premiera Tuska do realizacji postulatów polskich przewoźników czekających na granicy polsko-ukraińskiej.

16:14

Marcelina Zawadzka (Lewica) zapytała Donalda Tuska, czy popiera europeizację prawa do strajku politycznego.

16:12

Marek Sawicki (PSL - TD) domagał się wskazania winnych opóźnienia w złożeniu wniosku o wypłatę zaliczki z KPO.

16:07

Cieszę się, że najgorszy w historii dla edukacji rząd odchodzi w niepamięć - oznajmiła Elżbieta Gapińska (KO).

16:05

Zbigniew Kuźmiuk (PiS) dopytywał premiera Tuska o jego stosunek do Narodowego Banku Polskiego i prezesa Adama Glapińskiego.

16:01

Paulina Matysiak (Lewica), pytała, czy walka z wykluczeniem transportowym będzie jednym z priorytetów nowego rządu. Jak stwierdziła, Polska potrzebuje kolei dużych prędkości i rozwoju zwykłych linii kolejowych, tak samo potrzebuje też Centralnego Portu Komunikacyjnego.

15:58

Magdalena Sroka (PSL - TD) mówiła o "ogromnej pracy, która czeka ministra spraw wewnętrznych", wskazując, że chodzi o policję. Oni zhańbili polski mundur - stwierdziła posłanka, bez podawania nazwisk osób, których dotyczyły jej uwagi.

15:53

Agnieszka Pomaska (KO) w dyskusji po expose Donalda Tuska pytała Waldemara Budę z PiS, kiedy poprzedni rząd rozliczy się z programu Mieszkanie Plus.

15:51

Paweł Rychlik (PiS) stwierdził, że ktoś taki, jak Radosław Sikorski, nie może być poważnie traktowany przez sojuszników Polski jako szef MSZ.

15:49

Kiedy zamierzacie zaprezentować poważną politykę imigracyjną - pytał Przemysław Wipler (KOnfederacja). Co ze składką zdrowotną, którą trzeba zmienić - wyliczał.

15:47

Katarzyna Ueberhan apelował, aby "związki partnerskie wreszcie stały się też polską rzeczywistością".

15:43

Michał Gramatyka (Polska 2050 - TD) prosił, aby "województwo śląskie było oczkiem w głowie" nowego rządu.

15:41

Dzięki panu, panie premierze, w sercach milionów Polaków znów zagościła radość, nadzieja i wiara, że będziemy żyli w normalnym europejskim kraju - zwrócił się do Donalda Tuska Krzyszof Habura (KO_.

15:38

Czy popełnił pan błąd, kiedy miliardy złotych przeznaczone w latach 2007-204 na modernizację armii wracały do budżetu centralnego - pytał Donald Tuska Bartosz Kownacki (PiS).

15:36

Nie ma czegoś takiego, jak bezpieczna aborcja. Dla kogo to dzieciobójstwo ma być niby bezpieczne? Dla mordowanego dziecka - oświadczył Roman Fritz (Konfederacja). Porzućmy łamańce językowe - słowo ministra nie istnieje - dodał.

15:34

Marcin Kulasek (Lewica) zwracał uwagę na potrzebę wpierania mieszkań na wynajem - z myślą o studentach i młodych ludziach.

15:32

Mirosław Orliński (PSL - TD) wzywał do "zatrzymania i wyjaśnienia tych wszystkich spraw" dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego.

15:30

Te lata rządów PiS-u to była nie tylko dewastacja wszystkich instytucji państwowych, ale także dewastacja na polu emocjonalnym młodych ludzi - oświadczyła Marta Golbik (Koalicja Obywatelska).

15:28

Władysław Dajczak (PiS) wzywał premiera Tuska do spełnienia obietnicy zniesienia podatków dla najniżej uposażonych emerytów.

15:24

Wyeliminowanie języka pogardy z przestrzeni publicznej powinno być jednym z najważniejszych zadań nowego rządu - ocenił Krzysztof Śmiszek (Lewica).

15:22

O zakończenie bałaganu w samorządach, w tym spowodowanych Polskim Ładem, apelował Adam Dziedzic (PSL - TD).

15:20

Piotr Adamowicz (KO) krytykował politykę historyczną prowadzoną przez PiS.

15:16

Witold Tumanowicz (Konfederacja): Czy można być bardziej spolegliwym wobec Ukrainy, niż był PiS? Mam nadzieję, że pan nie będzie ich chciał pobić.

15:12

Anna Kucharska-Dziedzic (Lewica) apelowała o wycofanie sprzeciwu Polski wobec konwencji stambulskiej i wdrożenia unijnej dyrektywy antyprzemocowej dotyczącej definicji gwałtu.

15:10

Władysław Bartoszewski (PSL - TD) ocenił, że PiS zaprzepaścił szanse, jakie dla Polski pojawiły się udzieleniu pomocy Ukraińcom uciekającym przed wojną i pytał o inicjatywy na forum Unii Europejskiej, które będę wychodzić od polskiego rządu.

15:08

Piotra Paweł Strach (Polska 2050 TD) apelował o docenienie ambitnych samorządów.

15:05

Michał Szczerba (KO) twierdził, że za czasów PiS "państwo zdradziło" i wezwał do rozliczenia tzw. afery wizowej.

15:04

Paweł Szefernaker (PiS): Będziemy pracowitą i skuteczną opozycją. Nie przegapimy żadnego waszego kłamstwa. Z każdej obietnicy będziemy was rozliczać.

15:02

Bartłomiej Pejo (Konfederacja) mówił o wysokich kosztach ponoszonych przez właścicieli samochodów spalinowych, których dotyczą nowe opłaty i zakazy - np. strefa czystego transportu w Warszawie.

15:00

Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) mówiła o zapowiedziach budowy wspólnoty i poprawy jakości życia, które padły w expose Donalda Tuska. Apelowała o odzielenie państwa od Kościoła.

14:55

Tworzymy historię i jesteśmy z tego powodu szczęśliwi - stwierdził Rafał Kasprzyk (Polska 2050 - TD)

14:51

Anna Krupka (PiS) pytała Donalda Tuska o konkretne projekty z dziedziny sportu.

14:47

Tomasz Trela (Lewica) podziękował premierowi Tuskowi za obietnicę przywrócenia pieniędzy z KPO.

14:42

W regionie, z którego pochodzę lata 2007-2014 kojarzą się z biedą, likwidacją, rezygnacją, bezrobociem, upokarzaniem ludzi i głodnymi dziećmi - stwierdził Łukasz Kmita (PiS). Zarzucił PO "niespotykaną wyprzedaż majątku narodowego".

14:40

Grzegorz Płaczek (Konfederacja) zapytał, czy Donald Tusk poprze powołanie komisji śledczej ds. Covid-19.

14:38

Wanda Nowicka (Lewica) wyraziła zadowolenie z przywrócenia resortu ds. równości. Czy kobiety znajdą się na kierowniczych stanowiskach, np. wojewodów czy w mediach publicznych? - pytała.

14:36

Agnieszka Kłopotek (PSL - TD) apelowała w wzmocnienie samorządów, szczególnie w kwestii zasypania luki oświatowej.

14:33

Dariusz Matecki (PiS) pytał o przyszłość Wojsk Obrony Terytorialnej.

14:30

Czy jest pan po stronie wolności, czy egalitaryzmu i socjalizmu - pytał Konrad Berkowicz (Konfederacja).

14:29

Poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica) zwrócił uwagę na problem "emerytur śmieciowych". W najbliższym czasie będzie to dotyczyć 600 tys. osób - dodał.

14:26

Adam Michał Gomoła (Polska 2050 - TD) zwrócił się do premiera Tuska o "uznanie tożsamości śląskiej".

14:25

Jarosław Wałęsa (KO) apelował o odbudowę służby cywilnej.

14:24

Barbara Bartuś (PiS) dopytywała o szczegóły podwyżek dla budżetówki. Skąd pan weźmie na to pieniądze - zwróciła się do Donalda Tuska.

14:23

Marek Jakubiak (Kukiz'15) pytał, czy podwyżki dla budżetówki obejmą także wojsko i policję.

14:22

Mam nadzieję, że PiS zamknie PO, PO zamknie PiS i będziemy mieli spokój - oznajmił Grzegorz Braun (Konfederacja).

14:20

Arkadiusz Sikora (Lewica) mówił o napływie do Polski śmieci z zagranicy i o potrzebie walki o zdrowie obywateli.

14:19

Urszula Pasławska (PSL - TD) mówiła, że "zmieniamy bieg z tego wstecznego na najbardziej przyspieszający do przodu".

14:17

Marzyliśmy o tej chwili - stwierdziła Izabela Bodnar (Polska 2050 - TD).

Panie premierze, demokratyczny rządzie, Polsko - go - wezwała posłanka.

14:16

Cezary Tomczyk (KO) wytknął PiS: Dla was Polska to był łup.

Poseł nowej rządowej koalicji stwierdził, że "dzisiaj zaczyna się zupełnie nowy standard".

14:15

Jako pierwszy wystąpił Marcin Porzucek z PiS, który zapytał Donalda Tuska, kiedy za litra paliwa będziemy w Polsce płacić 5 zł. Poseł nawiązał do zobowiązania szefa PO z okresu kampanii wyborczej.

14:14

Rozpoczęła się debata po expose premiera Tuska.

13:50

Do zadawania pytań Donaldowi Tuskowi zgłosiło się 254 posłów i posłanek. Seria pytań ruszy o 13:55.

13:33

W imieniu koła Kukiz'15 głos zabrał Marek Jakubiak.

13:21

W imieniu klubu Konfederacji głos zabrał Krzysztof Bosak. Jak stwierdził, Konfederacja nie poprze rządu Donalda Tuska. Skomentował, że expose było podobne do wystąpień PiS-u. Większość ze swojego dwugodzinnego przemówienia nie poświęca pan na przedstawienie obietnic - mówił. Nie oczekujemy od rządu żadnego nowego mesjanizmu, tu potrzeba dobrego rządzenia, którego PiS nie potrafił dostarczyć, a wy jesteście na tej samej drodze - skwitował. Według niego expose Tuska było pełne patosu.

13:08

W imieniu klubu Lewicy głos zabrała Anna Maria Żukowska. To rząd, na który większość Polaków czekała 8 lat, niektórzy 18 lat, ale są i tacy, którzy czekali całe życie, jak moja córka. Ale te czasy się skończyły. Wiele z nich to kobiety, młode kobiety. Dzięki wam dziewczyny wygraliśmy wybory, dziękujemy wam - mówiła. W tej kadencji żaden temat nie zostanie uznany za temat zastępczy - stwierdziła. Jak podkreślała, Nowa Lewica wchodzi do rządu, by być gwarancją praw kobiet, budowy mieszkań na wynajem, usług publicznych, neutralości światopoglądowej państwa.

12:58

W imieniu klubu PSL - Trzecia Droga głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił koalicja 15 października, to koalicja wartości i konkretów. Ziemia dla polskich rolników, a nie wyprzedawanie polskiej ziemi - to będzie nasze hasło - mówił. Zapowiadał też fundusz stabilizacji dochodów rolniczych, zwiększenie opłacalności polskich produktów rolniczych.

Szef PSL zapewniał tż, że nowy rząd będzie dbać o drobnych przedsiębiorców. Zapewniał też, że praca w Polsce musi się opłacać. Deklarował, że nowy rząd nie zapomni o osobach z niepełnosprawnością.

12:49

W imieniu klubu Polska 2050 - Trzecia Droga głos zabrał Michał Kobosko. Podkreślał, że nowy rząd będzie także rządem wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił, "dziś zaczynamy pisać nowy rozdział historii Polski".

12:37

W imieniu klubu KO głos zabrała Małgorzata Gromadzka. Dzisiaj już jest przepięknie, dzisiaj jest już normalnie - zaczęła swoje wystąpienie. Jak zaznaczyła, to jej pierwsza kadencja jako posłanki. Dzisiejszy dzień to dla mnie symbol prawdziwej, realnej zmiany - zaznaczyła.

Potem w imieniu klubu KO wystąpił poseł Patryk Jaskulski.

12:26

Ruszyły 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów. Jako przedstawiciel PiS występuje Mariusz Błaszczak. Wykorzystywanie listy samobójcy, by uzasadnić swoją politykę, to najpodlejsze, co można zrobić - stwierdził. I przypomniał list osoby, która podpaliła się przed kancelarią premiera w 2010 r., gdy szefem rządu był Donald Tusk.

12:24

Zakończyło się expose Donalda Tuska.