Znamy już wyniki sondażowe wyborów parlamentarnych 2023. Oto jak na ich podstawie może wyglądać podział na mandaty w Sejmie.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

WIECZÓR WYBORCZY RELACJONUJEMY NA ŻYWO

Przypomnijmy, że według sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,8 proc, KO 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc., a Konfederacja 6,2 proc.

Jeżeli wyniki, które poda PKW nie będą się różniło od badań exit poll, to podział na mandaty w Sejmie będzie wyglądał następująco:

Prawo i Sprawiedliwość - 200 mandatów,

Koalicja Obywatelska - 163 mandaty,

Trzecia Droga - 55 mandaty,

Lewica - 30 mandatów,

Konfederacja - 12 mandatów.

Oznacza to, że Prawo i Sprawiedliwość nawet w przypadku koalicji z Konfederacją, nie będzie miało większości w Sejmie (212 mandatów).

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica razem mogłyby liczyć na 248 mandatów.

Jaki był podział na mandaty w 2019 roku?

Przypomnijmy, że w wyborach do Sejmu w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 43,59 proc. głosów, co przełożyło się na 235 mandatów. Koalicja Obywatelska uzyskała 27,4 proc. co przełożyło się na 134 mandaty. Lewica miała 12,56 proc. - to oznaczało 49 mandatów dla ugrupowania. PSL uzyskał 6,81 proc. co dało 30 mandatów. Do Sejmu dostała się też Konfederacja z 6,81 proc. głosów i 11 mandatami.

Jak przeliczane są głosy na mandaty dla posłów?

W wyborach do Sejmu posłów wybiera się w okręgach wielomandatowych; mandaty rozdzielane są proporcjonalnie do uzyskanego przez komitety wyborcze poparcia. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które w skali kraju otrzymały 5 proc. głosów lub - w przypadku koalicji - 8 proc. głosów.

Zgodnie z konstytucją, wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. W Polsce wybieramy 460 posłów z list kandydatów na posłów.

W wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. Najmniejszym okręgiem, gdzie wybierzemy siedmiu posłów jest Częstochowa, a największym Warszawa - tu do zdobycia jest aż 20 mandatów.

W wyborach do Sejmu obowiązują progi wyborcze. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety wyborcze, które w skali kraju otrzymały 5 proc. głosów lub - w przypadku koalicji - 8 proc. głosów. W podziale mandatów uczestniczą też komitety wyborcze wyborców zrzeszone w organizacjach mniejszości narodowych, których nie obowiązują progi wyborcze.

Przy przeliczaniu głosów na mandaty stosuje się metodę d’Hondta. Zgodnie z tą metodą, liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych dzieli się kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze, kolejne liczby, aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób wyników da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między te listy w okręgu.

Następnie, każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno największych. Wybory wygrywa komitet, który uzyska najwięcej mandatów. Mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej liczby głosów.