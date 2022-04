Rosja nasila ofensywę na wschodzie i południu Ukrainy, próbuje przełamać ukraińską obronę w rejonie Iziumu, zdobyć Mariupol, a także uzyskać kontrolę nad całym obwodem chersońskim - podaje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Ukraina osiągnęła wstępny etap porozumienia z Rosją o utworzeniu korytarza humanitarnego dla kobiet, dzieci i osób starszych z oblężonego Mariupola - taką informację przekazuje wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Najważniejsze wydarzenia związane z 56. dniem wojny w Ukrainie możecie śledzić w naszej relacji z 20.04.2022 r.

Zniszczenia w pobliżu Kijowa / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Rosja nasila ofensywę na wschodzie i południu Ukrainy, próbuje przełamać ukraińską obronę w rejonie Iziumu, zdobyć Mariupol, a także uzyskać kontrolę nad całym obwodem chersońskim - podaje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

"Znów eksplozje w Mikołajowie" - napisał wczesnym rankiem na Telegramie mer miasta Ołeksandr Senkiewicz.

Ukraina osiągnęła wstępny etap porozumienia z Rosją o utworzeniu korytarza humanitarnego dla kobiet, dzieci i osób starszych z oblężonego Mariupola .

. Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że przywrócono bezpośrednią łączność pomiędzy krajowym regulatorem a elektrownią jądrową w Czarnobylu .

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) szacuje, że ponad pięć milionów osób musiało uciec z Ukrainy. Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,86 mln osób - poinformowała Straż Graniczna.

08:45

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,86 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. We wtorek funkcjonariusze odprawili 25 tys. podróżnych, a w środę do godziny 7 rano - 6 tys. We wtorek z Polski do Ukrainy wyjechało 18,8 tys. osób.

08:43

Norwegia przekazała Ukrainie około 100 systemów obrony przeciwlotniczej Mistral, pociski zostały już wysłane - poinformowało ministerstwo obrony w Oslo. Wcześniej Norwegia przekazała ukraińskiemu wojsku 4 tys. granatników przeciwpancernych oraz sprzęt ochronny.

08:38

Putin jest zbrodniarzem wojennym, co do tego nie ma wątpliwości"- mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Aleksander Kwaśniewski. Trudno sobie wyobrazić, że stanie przed trybunałem, ale taki sąd powinien się odbyć nawet bez jego obecności - dodał gość Roberta Mazurka.

08:32

Siły ukraińskie zaatakowały krążownik Moskwa, gdy okręt zmierzał w stronę Odessy, gdzie miał wziąć udział w operacji desantowej - poinformowała matka jednego z rosyjskich marynarzy, którzy mieli przeżyć ostrzał okrętu. Jej słowa cytuje ukraińskie Radio Swoboda.

Według matki żołnierza syn przekazał jej, że na okręcie znajdowało się około 510 osób, spośród których co najmniej 40 zginęło. Nie żyją wszyscy, którzy przebywali na pokładzie i pomoście bojowym (mostku kapitańskim), czyli osoby kierujące okrętem i pełniące wartę. Uderzenie nastąpiło właśnie w tym miejscu. Wielu rannych ma urwane kończyny - powiedziała.

08:27

Ukraina osiągnęła wstępny etap porozumienia z Rosją o utworzeniu korytarza humanitarnego dla kobiet, dzieci i osób starszych z oblężonego Mariupola - taką informację przekazuje wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Mer miasta Wadym Bojczenko liczy, że dziś uda się wywieźć 6 tys. osób. Dodał, że do ewakuacji zostanie użytych 90 autobusów. Według Bojczenki w mieście pozostało ok. 100 tys. cywilów, a "dziesiątki tysięcy" zginęły.

08:26

Tak wygląda zniszczony przez Rosjan szpital pod Mikołajewem.

08:24

Pochodzący z Rosji dzik o imieniu Putin z rezerwatu w Bawarii na południowym wschodzie Niemiec dostał nowe imię - jego opiekunowie zdecydowali się na zmianę z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wczoraj w rezerwacie odbyła się ceremonia, podczas której imię dzika zmieniono z Putin na Eberhofer. Nowe imię nawiązuje do postaci policjanta z popularnej w Bawarii serii książek i zostało wybrane przez internautów w konkursie ogłoszonym w mediach społecznościowych.

Zarządca rezerwatu Eckard Mickish wyjaśnił, że ważący 200 kg dzik nosił imię po prezydencie Rosji Władimirze Putinie ze względu na swoje pochodzenie.



08:21

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o przechwyceniu rozmowy rosyjskiego żołnierza z matką, w której mężczyzna przyznaje się o zabijania cywilów, w tym dzieci. Kobieta nie wierzy synowi.

07:58

Pomoc humanitarna w związku z wojną na Ukrainie będzie potrzebna bardzo długo i ciągle, systemowo, a świat musi mieć tego świadomość. Jest to walka Putina z całym narodem, to jest próba unicestwienia narodu, mamy do czynienia z ludobójstwem - mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. To są kobiety, które mają wpływ na to, co można jeszcze zrobić - powiedziała marszałek Witek o przewodniczących parlamentów państw UE, z którymi w środę odwiedzi województwo lubelskie i teren przy granicy polsko-ukraińskiej.



07:57

Władimir Putin jest paranoikiem, który zgromadził wokół siebie ogromny aparat bezpieczeństwa, a także lojalnych podwładnych - stwierdził były dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) David Petraeus w rozmowie z austriackim dziennikiem "Der Standard".

07:42

Rosja nasila ofensywę na wschodzie i południu Ukrainy, próbuje przełamać ukraińską obronę w rejonie Iziumu, zdobyć Mariupol, a także uzyskać kontrolę nad całym obwodem chersońskim - podaje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

"Na kierunku donieckim przeciwnik prowadził szturm w rejonie Marjinki. Główne wysiłki skupia na zdobyciu Mariupola, kontynuując atak w rejonie kombinatu Azowstal. Prowadzi również działania bojowe w rejonie miejscowości Wełyka Nowosiłka, Riwnopil, Storożewe" - czytamy w komunikacie.

Rosjanie kontynuują częściową blokadę Charkowa i intensywny ostrzał miasta. Przegrupowują również i uzupełniają swoje wojska w tym regionie. W okolicach Iziumu próbują przełamać obronę ukraińską w kierunku miejscowości Sułyhiwka, Dibriwne.

Intensywne walki toczą się także w obwodzie ługańskim, m.in. w okolicy Kreminnej (już kontrolowanej przez wojska rosyjskie) oraz na północy obwodu donieckiego. Przeciwnik przegrupowuje siły, by następnie poprowadzić ofensywę w kierunku Łymanu.

Rosjanie kontynuują ataki w Popasnej w obwodzie ługańskim. Po próbach szturmu Rubiżnego i Siewierodniecka do miejscowego szpitala miało trafić ok. 130 rannych żołnierzy rosyjskich.

07:14

W ruinach Mariupola - portowego miasta, w którym walki trwają już 8 tygodni - Rosja dała kolejne ultimatum obrońcom, utrzymującym się w ostatnim bastionie - zakładach metalurgicznych Azowstal: poddajcie się albo zginiecie. W bunkrze pod zakładami schroniło się ok. 1000 cywilów. "Zostało nam kilka godzin" - apeluje o pomoc dowodzący obroną Serhiy Volyna. Według przechwyconej komunikacji Rosjan, dostali oni rozkaz zrównania Mariupola z ziemią.

07:10

Prawie 300 tys. osób ewakuowano dotąd na Ukrainie korytarzami humanitarnymi - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na biuro prasowe ministerstwa integracji.

"Od początku wojny rząd ukraiński zaproponował ponad 340 korytarzy humanitarnych. Okupanci uzgodnili około 200, a faktycznie było ich 176. Przyczyna to regularne naruszanie przez wroga 'zasady ciszy' oraz zatrzymywanie i przejmowanie autobusów ewakuacyjnych i transportów humanitarnych" - podał resort. Jak podkreślono, z powodu intensywnych ostrzałów nie otwarto korytarzy w Donbasie. "Okupanci odmawiali też otwarcia ich z Mariupola, w tym z kombinatu Azowstal: dla kobiet, dzieci i innych osób cywilnych" - zaznaczyło ministerstwo.

07:00

Rosja deportowała siłą około pół miliona Ukraińców, w tym 121 tysięcy dzieci. Takie informację na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ przekazał przedstawiciel Ukrainy Serhij Kyslytsia. Dodał, że obywatelom wydawane są dokumenty, które zabraniają im opuszczenia rosyjskich regionów przez dwa lata. Wcześniej ukraińska Komisarz Praw Człowieka informowała o obozach dla Ukraińców oddalonych tysiąc kilometrów od granicy Ukrainy.



06:20

Lider rosyjskiej opozycji i więzień polityczny Kremla Aleksiej Nawalny zareagował na zamordowanie przez Rosjan w Buczy mężczyzny o nazwisku Nawalny. Lider rosyjskiej opozycji i więzień polityczny Kremla Aleksiej Nawalny zareagował na zamordowanie przez Rosjan w Buczy mężczyzny o nazwisku Nawalny. "Wszystkie okoliczności wskazują na to, że zabili go z powodu nazwiska. Najwyraźniej mieli nadzieję, że to krewny" - napisał Aleksiej Nawalny.

05:30

Belgia zapowiedziała wysłanie ekspertów medycyny sądowej na Ukrainę w celu zebrania dowodów na rosyjskie zbrodnie wojenne. To pierwszy krok w kierunku ścigania barbarzyńców - powiedział premier Aleksander De Croo.



05:09

Naszą relację z 56. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- "Znów eksplozje w Mikołajowie" - napisał wczesnym rankiem na Telegramie mer miasta Ołeksandr Senkiewicz. Zaapelował do mieszkańców miasta, aby nie zbliżali się do okien i pozostali w bezpiecznych miejscach. Według ukraińskiej agencji informacyjnej Unian, mieszkańcy miasta informowali również, że w niektórych miejscach wybuchły pożary.

- Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że przywrócono bezpośrednią łączność pomiędzy krajowym regulatorem a elektrownią jądrową w Czarnobylu . Stało się to ponad miesiąc po tym, jak kontakt ten został utracony, gdy siły rosyjskie przejęły kontrolę nad elektrownią.

- Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) szacuje, że ponad pięć milionów osób musiało uciec z Ukrainy.

Do tej liczby trzeba dodać 7,1 milionów uchodźców wewnętrznych, które opuściły swoje domy na terenie Ukrainy.

- W programie niemieckiej telewizji publicznej ZDF "heute journal" ambasador Ukrainy Andrij Melnyk odniósł się do listy możliwych dostaw broni, którą Ukraina otrzymała od Niemiec kilka tygodni temu. Według ambasadora nie ma na niej broni ciężkiej, która jest niezbędna, aby stawić czoła rosyjskiemu najeźdźcy.

- Niemiecki producent opon Continental ogłosił, że tymczasowo wznawia produkcję w swoim rosyjskim zakładzie w Kałudze. Jak wyjaśniła firma, krok ten jest podyktowany troską o lokalnych pracowników, którzy w przeciwnym razie zostaliby pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Koncern wyjaśnił, że jego produkty są z zasady przeznaczone do użytku cywilnego.