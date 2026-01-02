Donald Trump udzielił wywiadu na temat swojego zdrowia. W rozmowie z dziennikiem „Wall Street Journal” prezydent USA stwierdził, że ignoruje zalecenia lekarzy, by zmniejszył dzienną dawkę aspiryny. „Chcę ładnej, rzadkiej krwi przepływającej przez moje serce” – tłumaczył. Dodał też, że nie uprawia ćwiczeń. Powód? Są nudne.

Donald Trump zaprzecza, jakoby przysypiał na spotkaniach / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News / East News

Donald Trump w wywiadzie dla "Wall Street Journal" przyznał, że ignoruje zalecenia lekarzy dotyczące zmniejszenia dziennej dawki aspiryny.

Trump tłumaczy, że chce mieć "ładną, rzadką krew" i nie zamierza zmieniać swoich nawyków.

Prezydent USA nie uprawia ćwiczeń fizycznych, bo uważa je za nudne.

Według "WSJ" Trump miewa problemy ze snem i często wysyła wiadomości w nocy, wymagając czuwania także od współpracowników.

Dlaczego Donald Trump zażywa aspirynę?

Jako 79-latek Donald Trump był najstarszym prezydentem rozpoczynającym kadencję. Według "Wall Street Journal" oznaki jego starzenia się są coraz bardziej widoczne. Prezydent ma przysypiać na spotkaniach oraz gorzej słyszeć.

W rozmowie z gazetą Trump przyznał, że od lat codziennie bierze wysoką dawkę aspiryny, mimo że lekarze zalecali mu zmniejszenie dawki.

Mówią, że aspiryna jest dobra na rozrzedzanie krwi, a ja nie chcę gęstej krwi przepływającej przez moje serce. Chcę ładnej, rzadkiej krwi przepływającej przez moje serce. Czy to ma sens? - powiedział Trump.

Według "WSJ" Trump bierze codziennie 325 mg aspiryny, co jest zwykłą dawką braną w celach przeciwbólowych. Codzienna dawka, która bywa zalecana seniorom dla zdrowia układu krwionośnego to 80 mg. Jednak w 2022 r. amerykański panel ekspertów US Preventive Services Task Force zmienił swoje rekomendacje w tej sprawie, twierdząc, że codzienne przyjmowanie aspiryny przez osoby powyżej 60. roku życia nie ma w ogólnym rozrachunku żadnych pozytywnych skutków dla serca.

Makijaż ukrywający siniaka Donalda Trumpa

Siniaki widoczne na dłoniach Donalda Trumpa / SAUL LOEB/AFP/East News / East News

Trump właśnie przyjmowaniem aspiryny tłumaczył siniaki, jakie co jakiś czas widoczne są m.in. na jego rękach. Biały Dom tłumaczył wcześniej, że siniaki te to m.in. efekt wielokrotnych uścisków ręki. Według "WSJ" skóra Trumpa jest tak delikatna, że w 2024 r. z jego ręki zaczęła kapać krew po tym, jak prokurator generalna Pam Bondi zadrasnęła go pierścionkiem podczas przybijania piątki. Prezydent przyznał, że by ukrywać te oznaki, nosi makijaż.

Przysypianie i problemy ze słuchem Donalda Trumpa

Mimo kilku sytuacji, podczas których Trump zdawał się przysypiać na spotkaniach w Białym Domu, prezydent twierdził, że tylko zamykał oczy dla relaksu. Zaprzeczał też, by miał problemy ze słuchem.

Trump żałował też, że podczas jesiennej wizyty w szpitalu na badaniach poddał się tomografii komputerowej (pierwotnie podawał, że był to rezonans magnetyczny), bo uruchomiło to spekulacje na temat jego zdrowia.

Skarpety uciskowe były niewygodne

Jeszcze jesienią Biały Dom przyznał, że Trump zmaga się z niewydolnością żylną kończyn dolnych (żylakami) i puchnięciem nóg, lecz według jego lekarza problem ten nie jest poważny i poprawia się. Trump ujawnił, że nosił z tego powodu skarpety uciskowe, lecz ostatecznie z nich zrezygnował, by były niewygodne.

Donald Trump nie śpi, współpracownicy też nie mogą

Prezydent USA powiedział w wywiadzie, że nie uprawia ćwiczeń fizycznych, bo są "nudne". Powiedział też, że ma problemy ze spaniem. Według dziennika, Trump często wysyła SMS-y do znajomych w środku nocy, nie śpi również w czasie lotów na pokładzie Air Force One. Gazeta pisze, że wymaga też, by podczas lotów nie spali towarzyszący mu współpracownicy.

Hamburgery i frytki w diecie Donalda Trumpa

Zdumienie ma budzić też jego dieta, na którą składają się tłuste potrawy jak hamburgery i frytki. "WSJ" przytoczył wypowiedź przewodniczącego Republikańskiego Komitetu Krajowego Joe Grutersa, który w październiku z zaskoczeniem opowiadał, jak podczas jednego posiedzenia Trump zjadł frytki oraz trzy kanapki z McDonald's.

Trump twierdzi, że zawdzięcza swoje zdrowie genom. Genetyka jest bardzo ważna. A ja mam bardzo dobrą genetykę - powiedział.