"Putin jest zbrodniarzem wojennym, co do tego nie ma wątpliwości" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Aleksander Kwaśniewski. "Trudno sobie wyobrazić, że stanie przed trybunałem, ale taki sąd powinien się odbyć nawet bez jego obecności" - dodał gość Roberta Mazurka. Były prezydent odniósł się także do pomysłów Platformy Obywatelskiej m.in. w sprawie podwyżek dla budżetówki.

Wideo youtube

Z Mariupola płyną dramatyczne apele o ratunek dla ostatnich obrońców miasta. Jak wydostać ich z oblężonego terenu? Jest to bardzo trudne, jak widać. Rosjanie zdecydowali się ten Mariupol zdobyć za wszelką cenę i obawiam się, że ilość ofiar, którą zobaczymy któregoś dnia, czy którą będzie można policzyć któregoś dnia, jest ogromna. Jedyna szansa to byłoby apelowanie jednak o jakiś korytarz humanitarny, ale wydaje mi się, że Rosjanie w tej fazie obecnej, czyli ofensywy, nie będą tym zupełnie zainteresowani, więc jestem pełen czarnych myśli - mówił Kwaśniewski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aleksander Kwaśniewski: Wszystkie scenariusze z punktu widzenia Ukrainy są złe

Jak długo potrwa jeszcze wojna w Ukrainie? Wszystkie scenariusze z punktu widzenia Ukrainy są złe, ale ten najmniej zły ze złych, jest taki, że Putin chce zdobyć całość obwodu Doniecka, Ługańska i w tym momencie będzie chciał się zatrzymać. Po zdobyciu Mariupola będzie miał otwartą drogę na Krym. Być może wtedy uzna, że specjalna operacja wojskowa zakończyła się sukcesem. Jeśli taki jest plan Putina, w co wątpię, to walka o Donbas jest kluczowa - podkreślił były prezydent.

Czy Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym? Co do tego nie ma wątpliwości. Emmanuel Macron ma wątpliwości, ale to jest raczej związane z wyborami, we Francji taki rodzaj ciepłych uczuć do Rosji jest znany - mówił gość RMF FM.

Tak, Putin jest zbrodniarzem wojennym, bo sama decyzja o zaatakowaniu kraju, który jest niewinny, który nie prowokował Rosji, użycie propagandy, mordowanie cywilów, to wszystko wyczerpuje znamiona zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości - podkreślił.

Jak zaznaczył były prezydent, trudno będzie postawić Putina przed międzynarodowym trybunałem. Trudno sobie wyobrazić. Będzie chroniony przez swoich ludzi i samych Rosjan. Taki sąd powinien się odbyć nawet bez jego obecności - zaznaczył.

Kwaśniewski pytany był też o pomysły Platformy dotyczące podwyżek dla pracowników budżetówki czy zamrożenia rat kredytów. Te pomysły nie bardzo podobają się lewicy. Czegoś takiego nie ma, że elektoraty są przywiązane do jednej partii. Wydaje się, że ten zwrot w stronę bardziej aktywnej polityki społecznej jest konieczny. To jest ta część, którą Platforma zaniedbała, przez to przegrała wiele lat temu z PiS-em - powiedział były prezydent.