Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że przywrócono bezpośrednią łączność pomiędzy krajowym regulatorem a elektrownią jądrową w Czarnobylu - powiedział dyrektor generalny agencji Rafael Grossi. Stało się to ponad miesiąc po tym, jak kontakt ten został utracony z powodu przejęcia kontroli nad elektrownią przez Rosjan.

Elektrownia w Czarnobylu / PAP/Abaca

Dyrektor MAEA Rafael Grossi powiedział, że jest to "bardzo dobra wiadomość". Stwierdził, że jeszcze w tym miesiącu uda się do elektrowni wraz z zespołem ekspertów, by ocenić na miejscu sytuację.

Siły rosyjskie zajęły elektrownię jądrową w Czarnobylu 24 lutego. Utrzymywały nad nią kontrolę przez pięć tygodni, po czym wycofały się 31 marca. Ukraina poinformowała MAEA 10 marca, że utraciła kontakt z elektrownią.

Ukraiński urząd w dalszym ciągu otrzymywał informacje o sytuacji w Czarnobylu za pośrednictwem kadry kierowniczej elektrowni znajdującej się poza terenem zakładu.



W Ukrainie w czterech elektrowniach jądrowych działa 15 reaktorów. Siedem z nich jest obecnie podłączonych do sieci. Osiem pozostałych reaktorów jest wyłączonych na czas regularnych przeglądów lub pozostają w rezerwie.