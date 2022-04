"Zapomnieli o nas, zostawili na trzy dni w lesie bez jedzenia i wody. Rozkazują strzelać do cywilów” – to fragment rozmowy telefonicznej, którą przechwyciła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Rosyjski żołnierz opowiada bratu, że są zastraszani przez dowództwo.

Część uszkodzonego rosyjskiego czołgu leży na drodze niedaleko miasteczka Browary pod Kijowem / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Agencję UNIAN opublikowała rozmowę telefoniczną, która wcześniej została przechwycona przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy.

"Zapomnieli o nas, zostawili na trzy dni w lesie bez jedzenia i wody. Rozkazują strzelać do cywilów i grożą postępowaniem karnym w sprawie dezercji, jeśli ktoś opuści posterunek" - opowiada rosyjski wojskowy w rozmowie z bratem.

"Zostawili nas i po prostu uciekli"

Mężczyzna opowiada o bardzo trudnym położeniu wojsk najeźdźcy w Ukrainie - ciężkich walkach, ciągłych ostrzałach i problemach z wyposażeniem oddziałów.



Żołnierz zapowiada, że po powrocie do Rosji poinformuje prokuraturę wojskową o postępowaniu dowództwa swojej formacji podczas wojny na Ukrainie.

"Oni (dowództwo -przyp. red) otrzymali żywność, papierosy. Wiesz, co wtedy zrobili? Uciekli. Zostawili nas i po prostu uciekli. (...) Napiszę o tym cały tom w prokuraturze" - deklaruje rosyjski wojskowy.

Ukraińskie służby regularnie publikują przechwycone rozmowy

Tego rodzaju nagrania są regularnie publikowane przez ukraińskie służby od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W ocenie Kijowa zapisy przechwyconych rozmów mogą posłużyć między innymi jako dowody zbrodni w postępowaniach przeciwko Rosji przed sądami i trybunałami międzynarodowymi.

W jednej z tych rozmów żona namawia rosyjskiego żołnierza, by gwałcił Ukrainki . Na nagraniu słychać, jak kobieta mówi: "Gwałć tam ukraińskie baby. Nic mi nie mów. Dobra? (śmiech)". Mężczyzna odpowiada: "Gwałcić i nic ci nie mówić?". "Tak, żebym nic nie wiedziała. A co?" - mówi kobieta, śmiejąc się. "Mogę, tak?" - pyta mąż. "Tak, pozwalam. Tylko zabezpieczaj się" - stwierdza małżonka, na co jej mąż odpowiada: "Dobrze".

W kolejnej zaś rosyjski żołnierz przyznaje się matce do o zabijania cywilów, w tym dziec i. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy upubliczniła także rozmowę, podczas której rosyjski wojskowy relacjonuje zabicie kobiety. Zginęła, bo miała brata w walczącym o Mariupol pułku Azow.