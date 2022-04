​W zeszłym tygodniu na Morzu Czarnym zatopiony został potężny krążownik "Moskwa". Strona ukraińska przekonuje, że okręt został trafiony dwoma pociskami Neptun. Rosjanie natomiast przekonują, że doszło do wybuchu amunicji na pokładzie, w wyniku czego pojawił się pożar, a sam okręt zatonął w wyniku sztormu. Armia rosyjska przekonuje, że wszystkich ewakuowano, jednak pojawiają się liczne informacje o zgonach marynarzy. Wiele rodzin wciąż nie wie, co z ich dziećmi, które służyły na "Moskwie".

Krążownik "Moskwa" / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/HANDOUT / PAP/EPA

Według licznych źródeł, na pokładzie "Moskwy" było ponad 500 osób. Początkowo według nieoficjalnych informacji uratowało się zaledwie kilkudziesięciu marynarzy. Później portal Meduza, powołując się na informacje z kierownictwa marynarki, podał, że zginęło co najmniej 37 osób, a około 100 jest rannych. Liczba zaginionych nie jest znana.

Rosja przekonuje, że wszystkich ewakuowała i opublikowano nawet film z Sewastopola, na którym mają być członkowie załogi. Nie wiadomo jednak, czy to wszyscy marynarze. Dziennikarze docierają jednak do członków rodzin, którzy potwierdzają zgony ich bliskich.

Wciąż wiele osób jest zaginionych. A ich rodziny mają problem z dotarciem do jakichkolwiek informacji.

Meduza dotarła do matek niektórych z marynarzy. Tatiana powiedziała, że jej syn Nikita "kiedyś powiedział, że mają ćwiczenia i wypływają w morze". To było tuż przed rozpoczęciem wojny. Potem, kiedy matka próbowała się czegoś dowiedzieć, mówił jej: "Wrócę do domu i wszystko ci opowiem". Nikita chciał zostać żołnierzem kontraktowym, jednak w jednej z ostatnich wiadomości przekazał matce, że zmienił zdanie. Nie wytłumaczył jednak dlaczego.

Na początku kwietnia zadzwonił po raz ostatni. Matka Nikity kontaktowała się z Komitetem Matek Żołnierzy, jednak ci nie byli w stanie jej pomóc. Obdzwoniła wszystkie szpitale w Sewastopolu i Moskwie, jednak ci przekazali, że nie ma u nich żadnych niezidentyfikowanych rannych żołnierzy. W resorcie obrony w Sewastopolu powiedzieli, że syn zaginął. Tatiana nie mogła się już ponownie dodzwonić do placówki.

Dowódcy wszyscy mówią, że zaginął i nie mówią gdzie. Na morzu? Na lądzie? Nikt nie wyjaśnia sytuacji, nikt nie podaje liczby rannych i zaginionych - opowiada.

Julia, matka 19-letniego Andrieja nie otrzymała żadnych informacji od wojskowych lub resortu obrony. Mówi, że jej syna nie było na filmie z Sewastopola, które opublikowała armia. Mówi, że to nie dotyczy tylko jej dziecka. Patrzyłam na zdjęcia, które są zamieszczane na grupach (w mediach społecznościowych - red.), w których szukają zaginionych. Chodzi już o kilkanaście osób - powiedziała.

Dzień po (ataku na krążownik "Moskwa" - red.) udałam się do jednostki wojskowej w Sewastopolu. Wyciągnęli listę zaginionych, na tej kartce było dużo osób, na pewno około 30 - mówi.

Poprosiłam, by wyjaśnili, co oznacza "zaginiony bez wieści". Czy mój syn nie żyje? Powiedzieli, że nie, po prostu nie na służbie i nie w szpitalu. To gdzie on? - pyta. Podkreśliła, że jej syn był poborowym, a na statku było 200-300 takich jak on. Na początku marca prezydent Rosji Władimir Putin zapewniał, że poborowi nie zostaną wysłani na wojnę z Ukrainą.