Potwierdzamy, że w ramach sojuszniczej pomocy wojskowej Ukraina otrzymała części zamienne i podzespoły do samolotów, ale nie całe samoloty - poinformowało dowództwo ukraińskiego lotnictwa wojskowego. W ten sposób skomentowało wczorajszą wypowiedź rzecznika Pentagonu Johna Kirby'ego.

Zniszczony rosyjski czołg w jednej z podkijowskich wsi / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

"Części zamienne i podzespoły zostaną wykorzystane do remontów naszej floty powietrznej. Otrzymaliśmy to wsparcie dzięki współpracy z rządem Stanów Zjednoczonych" - przekazano w komunikacie służb prasowych lotnictwa wojskowego, cytowanym przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.