Szef delegacji Ukrainy prowadzącej rokowania z Rosją Dawid Arakhamia poinformował, po zakończeniu ostatniej rundy negocjacji pokojowych, która odbyła się w Turcji, że rozmowy zostaną wznowione 1 kwietnia. W Chersoniu Moskwa przygotowuje "referendum", które ma doprowadzić do utworzenia na tym obszarze prorosyjskiej, separatystycznej "republiki ludowej" - poinformował ukraiński sztab generalny. Zdaniem sztabu Rosja rozlokowuje na Ukrainie dodatkowe jednostki artylerii i przesuwa je w rejon miasta Izium. Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko poinformował w ukraińskiej telewizji, że Rosjanie zaczęli wykorzystywać lotnisko w Brześciu na zachodzie Białorusi, przy granicy z Polską, do ataków rakietowych na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia związane z 36. dniem wojny w Ukrainie możecie śledzić w naszej relacji z 31.03.2022 r.

Zniszczona przez Rosjan wieś w pobliżu Trościańca / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

05:20

W zajętym na początku marca przez rosyjskie wojska Chersoniu Moskwa przygotowuje "referendum", które ma doprowadzić do utworzenia na tym obszarze prorosyjskiej, separatystycznej "republiki ludowej" - poinformował ukraiński sztab generalny.

Wzorem miałyby być separatystyczne "republiki ludowe" w Donbasie - ługańska i doniecka, których "niezależność" uznała w lutym Moskwa.



05:10

Naszą relację z 35. dnia wojny zaczynamy od podsumowania najważniejszych z nocy:

- Szef delegacji Ukrainy prowadzącej rokowania z Rosją Dawid Arakhamia poinformował, po zakończeniu ostatniej rundy negocjacji pokojowych, która odbyła się w Turcji, że rozmowy zostaną wznowione 1 kwietnia. Arakhamia napisał w mediach społecznościowych, że zaproponował, by w ramach negocjacji spotkali się prezydenci Ukrainy i Rosji, Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin, ale rosyjscy negocjatorzy odpowiedzieli, że należy najpierw zrobić postępy w przygotowaniach projektu porozumienia.

- Ukraiński sztab generalny poinformował w komunikacie opublikowanym na Facebooku, że Rosja rozlokowuje na Ukrainie dodatkowe jednostki artylerii i przesuwa je w rejon miasta Izium, w kierunku na Donbas.



- Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko poinformował w ukraińskiej telewizji, że Rosjanie zaczęli wykorzystywać lotnisko w Brześciu na zachodzie Białorusi, przy granicy z Polską, do ataków rakietowych na Ukrainę. Ofensywa z Białorusi tak naprawdę już się zaczęła. Ponadto, Rosjanie zaczęli wykorzystywać lotnisko w Brześciu do ostrzału rakietowego naszego terytorium - powiedział Denysenko.

- Zapowiedź Rosji o zawieszeniu broni w czwartek w Mariupolu to manipulacja - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, odnosząc się do komunikatu rosyjskiego resortu obrony wydanego wieczorem. Według komunikatu rosyjskiego ministerstwa zawieszenie broni miałoby obowiązywać od godz. 10 w czwartek i pozwolić na ewakuację ludności cywilnej z oblężonego miasta do Zaporoża. Wereszczuk podkreśliła, że tylko informacje strony ukraińskiej, dotyczące tras ewakuacji cywilów i otwierania korytarzy humanitarnych, są wiarygodne.

- Ukraiński pułk Azow, którego cytuje agencja Ukrinform, poinformował w nocy, że zniszczył trzy czołgi wroga i zabił co najmniej 64 żołnierzy rosyjskiej piechoty w Mariupolu, w tym ze specjalnych sił wywiadu GRU.

- Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że ataki na szpitale i ośrodki zdrowia na Ukrainie to część rosyjskiej strategii. Potwierdzono 72 takie przypadki, w których zginęli medycy i pacjenci - dodał. Dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan powiedział, że Rosjanie celowo uniemożliwiają Ukraińcom dostęp do opieki medycznej. Ryan powiedział, że system opieki zdrowotnej na Ukrainie stał się dla rosyjskich wojsk "celem samym w sobie".



- Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi powiedział w wywiadzie dla CNN, że UNHCR stracił kontakt ze swymi pracownikami w Mariupolu. Część z nich zdołała wydostać się (z miasta). Inni są tam nadal i nie możemy się z nimi skomunikować - dodał.

- W wyniku działań rosyjskich wojsk połowa Irpienia została zburzona, zniszczono 50 proc. najważniejszej infrastruktury. Mimo walk i rosyjskiego ostrzału wielu ludzi nie wyjechało - powiedział w wywiadzie dla CNN mer miasta Ołeksandr Markuszyn. Nie udało się na razie przywrócić dostaw energii i wody, w mieście jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ Rosjanie kontynuują ostrzał - podaje CNN, cytując Markuszyna.