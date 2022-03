Prezydent USA Joe Biden ogłosi w czwartek plan "historycznego uwolnienia" rezerw strategicznych ropy naftowej oraz wezwie Kongres do nakładania kar na koncerny nieeksploatujące swoich pól naftowych - zapowiedział Biały Dom. Ma to być odpowiedź administracji na wysokie ceny benzyny.

Joe Biden / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Plan Bidena ma polegać na uzgodnionym z sojusznikami uwalnianiu z rezerw strategicznych po milionie baryłek ropy dziennie przez najbliższe sześć miesięcy. Bedzie to największe tego typu działanie w historii.



Drugim punktem planu ma być wezwanie Kongresu USA do nakładania dodatkowych opłat na koncerny, które nie korzystają z szybów naftowych i nie eksploatują pól roponośnych.



Prezydent ma też wezwać Kongres do przyjęcia planu przyspieszenia odejścia od paliw kopalnych. Biden ma ogłosić te kroki w przemówieniu planowanym na godz. 19.30 czasu polskiego.