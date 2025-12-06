O poranku w pobliżu miejscowości Kolonia Siedliszczki między Piaskami a Krasnystawem (woj. lubelskie) doszło do poważnego wypadku. Na drodze krajowej nr 17 auto osobowe zderzyło się za autobusem. Zginęła jedna osoba.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca audi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z autobusem. W tym drugim pojeździe było 27 osób.

Ofiara śmiertelna to kierowca samochodu osobowego.

Po wypadku pojawiły się utrudnienia, ale od 7:15 droga jest już przejezdna.