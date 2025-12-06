W Lubartowie na Lubelszczyźnie o poranku zawyły syreny. Burmistrz Krzysztof Paśnik poinformował, że sygnały ostrzegawcze zostały uruchomione po otrzymaniu informacji z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Syreny zawyły w sobotę rano 6.12 w Lubartowie / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Krzysztof Paśnik przekazał, że syreny uruchomiono "w związku z bieżącą sytuacją na Ukrainie". W nocy Rosjanie dokonali zmasowanego ataku powietrznego na terytorium naszych sąsiadów.

O godzinie 4:13 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o uruchomieniu myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. "Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy w komunikacie . Dodano jednak, że działania "mają charakter prewencyjny". Przed godzina 8:00 DORSZ przekazało, że operowanie myśliwców zostało zakończone. "Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - zaznaczono.

W Ukrainie alarm przeciwlotniczy ogłoszono na całym terytorium kraju. W większości obwodów siły rosyjskie zaatakowały przy użyciu dronów, ale bombowce zrzucają także pociski manewrujące. Celem są obiekty infrastruktury krytycznej - między innymi energetyczne, ale także węzły kolejowe oraz hale magazynowe. Są doniesienia o osobach rannych między innymi w Kijowie.