"Najlepszą odpowiedzią jest parafraza prezydenta Clintona sprzed 30 lat: 'Elektryczność, głupcze'. Bo dzisiaj elektryczność może zastąpić gaz" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Waldemar Pawlak, pytany o dekret Władimira Putina, który domaga się płatności za gaz w rublach. "Prezydent Putin może się bujać z tym swoim gazem, bo nie będzie on nam do niczego potrzebny, poza przemysłem chemicznym, a tutaj trzeba wykorzystać też dobrze gaz, który mamy w naszych krajowych złożach" - stwierdził gość Piotra Salaka.

Były premier i minister gospodarki pytany był o negocjacje z Rosjanami sprzed lat, gdy jako wicepremier najpierw mówił, że długoterminowy kontrakt z Rosją nie byłby korzystny, a gdy negocjował kontrakt z Gazpromem, chciał go przedłużyć do 2037 roku. "W negocjacjach rozmawialiśmy o różnych wariantach, bo wtedy mieliśmy problem, polegający na tym, że wyeliminowana została spółka RosUkrEnergo i trzeba było zastąpić jej dostawy, 3 mld m sześć., żeby dostarczać i zachować pełność. Wyobraża pan sobie, że ten kontrakt nie obowiązuje, że on obowiązuje do końca bieżącego roku" - bronił się Pawlak.

"Negocjowaliśmy ponad rok z Rosjanami, bo nie chcieli się zgodzić na nasze warunki i trzeba było stosować różne chwyty. Przecież nie przedłużyliśmy tego kontraktu, cały nasz rząd razem z Unią Europejską negocjował z Rosjanami, żeby nie ulec szantażowi i nie ulegliśmy" - podkreślił gość RMF FM.

"Nasz rząd nie skapitulował, tylko doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że operatorem została spółka polska. Kontrole nad gazociągiem jamalskim przejęła w stu procentach spółka Skarbu Państwa. Polska przejęła kontrolę operacyjną nad tym gazociągiem, a teraz trzeba przejąć kontrolę fizyczną" - mówił Pawlak.

Jak Polska poradzi sobie bez gazu i węgla z Rosji? "W 2015 roku mówiłem, że gaz można zastąpić bardzo prosto. W głowie by mi się nie mieściło, że rząd polski może akceptować sytuację o jakimś horrendalnym imporcie węgla z Rosji" - powiedział były premier.

"Gdyby na początku rządów PiS nie zablokowano rozwoju energetyki odnawialnej, już dziś mielibyśmy energetykę rozproszoną, wiatraki na lądzie i biogazownie" - mówił Pawlak.