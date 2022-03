"Wszyscy mają w pamięci doświadczenie 2014 roku. Do porozumień mińskich doszło, gdy strona ukraińska została pokonana. Wówczas Francja i Niemcy się włączyły, by uniknąć klęski politycznej. To się odbywało, gdy na polu bitwy Ukraińcy dostali mocno w skórę. W tej chwili oni wiedzą, że nie dostali w skórę, Rosjanie też to wiedzą. Dopóki nie będzie wojennego rozstrzygnięcia, gdy któraś ze stron uzna, że została pokonana, to trudno się spodziewać, że przybliżamy się do jakiegoś politycznego rozwiązania" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski.

Wideo youtube Według gościa Roberta Mazurka, negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą mają zupełnie inny cel niż ten deklarowany. "Prawdziwy cel strony ukraińskiej jest taki, aby próbować pokazać gotowość do dialogu, że to nie strona ukraińska jest odpowiedzialna za kontynuowanie wojny, próbować wynegocjować jakieś drobne zawieszenia broni, żeby tych ludzi, cywilów ewakuować. Natomiast po stronie rosyjskiej są to w dalszym ciągu negocjacji ws. przymuszenia Ukrainy do pokoju" - powiedział Dębski. Opracowanie: Jonasz Jasnorzewski