Co najmniej trzy osoby ranne - to dotychczasowy bilans rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Celem Rosjan był m.in. Kijów i obwód kijowski, ale alarmem powietrznym objęte zostało całe terytorium naszego wschodniego sąsiada.

Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak powietrzny na Ukrainę (zdjęcie archiwalne) / AFP PHOTO/Ukrainian State Emergency Service / East News

Zajrzyj na stronę główną RMF24.pl - znajdziesz tam więcej informacji z Polski i ze świata, w tym na temat wojny w Ukrainie. Zapraszamy!

Zobacz również: Polska poderwała myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

W nocy z piątku na sobotę cała Ukraina została objęta alarmem powietrznym z powodu zmasowanego ataku sił rosyjskich. Portal Ukraińska Prawda poinformował, że Rosjanie wystrzelili i drony uderzeniowe, i pociski manewrujące.

Z danych ukraińskiego lotnictwa wynika, że pociski manewrujące leciały przez obwód sumski na północy Ukrainy w kierunku obwodu czernihowskiego, a także połtawskiego, a stamtąd wzięły kurs na obwód winnicki w środkowej części kraju. Lotnictwo poinformowało też o grupie pocisków manewrujących Kalibr w obwodach mikołajowskim i odeskim na południu.

Rakiety spadły m.in. na Kijów i obwód kijowski. "Wróg masowo atakuje obwód kijowski dronami i rakietami. W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby" - przekazała na Telegramie wojskowa administracja obwodu kijowskiego.

Do szpitali przewieziono dwie kobiety i mężczyznę z obrażeniami po uderzeniu odłamkami pocisków.

"Atak wroga trwa. Zwracam się do wszystkich mieszkańców regionu z prośbą o pozostanie w bezpiecznych miejscach. Dbajcie o siebie i swoich bliskich" - napisał w Telegramie szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznik.

Ukraińskie linie kolejowe poinformowały - w związku ze zmasowanym ostrzałem infrastruktury kolejowej w Fastowie w obwodzie kijowskim - o zmianie tras pociągów pasażerskich, które przejeżdżały przez miasto.

Polska poderwała myśliwce

W sobotni poranek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę "rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej".

Armia zapewniła, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.