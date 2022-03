Rosjanie zniszczyli niemal cały ukraiński przemysł zbrojeniowy - powiedział w czwartek doradca prezydenta Ukrainy Ołeksji Arestowycz, cytowany przez agencję Reutera.

Zdj. ilustracyjne / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Prezydencki doradca przekazał również, że ukraińska propozycja pokojowa złożona podczas wtorkowych rozmów z delegacją rosyjską w Stambule jest "idealnym porozumieniem, które kilkakrotnie, w sposób podstawowy wzmacnia naszą pozycję".

Arestowycz zaznaczył, że według zaproponowanej umowy Ukraina byłaby chroniona przed przyszłymi zagrożeniami przez międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa, których Rosja nie byłaby w stanie zawetować.

Podczas rozmów we wtorek władze Ukrainy zaproponowały przyjęcie przez ich kraj statusu państwa neutralnego w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, co oznacza, że Ukraina nie mogłaby dołączyć do żadnego sojuszu militarnego, a na jej terytorium nie zostałyby rozlokowane obce bazy wojskowe.

Wśród gwarantów tego mechanizmu Ukraina widziałaby stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (USA, Wielką Brytanię, Chiny, Francję, Rosję) oraz Turcję, Niemcy, Kanadę, Włochy, Polskę i Izrael - przekazał po rozmowach główny ukraiński negocjator Dawyd Arachamija.

Podpisanie ukraińsko-rosyjskiej umowy pokojowej będzie możliwe tylko w razie wycofania się sił rosyjskich na pozycje zajmowane 23 lutego, czyli przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę - podkreślił Arachamija.