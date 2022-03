Dzieci z Ukrainy trafiają już do polskich szkół, jednak placówki nie są w stanie stworzyć oddziałów tylko dla cudzoziemców i uczniowie trafiają do klas polskich. “Pierwsze kilka dni są w szoku, bo do tego stresu po doznaniach wojennych i przeprowadzce są wrzucani w obce środowisko językowe, edukacyjne, nie rozumieją co się dzieje, nie rozumieją w większości co do nich się mówi, więc potrzebują od kilku do kilkunastu dni, żeby po prostu odetchnąć” – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Oleksandr Pustovyi, dyrektor Sobotniej Szkoły Ukraińskiej oraz nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 141 w Warszawie.

Oleksandr Pustovyi gościem Rozmowy w południe w RMF FM / Facebook Wideo youtube “Bardzo się przydają uczniowie, którzy przyjechali wcześniej do naszej szkół i są pochodzenia ukraińskiego. Ale też dzieci polskie, które w tej chwili są bardzo otwarte na pomoc nowym kolegom i koleżankom. Pomagają, próbują rozmawiać, uczyć się słówek w języku ukraińskim" - podkreślił. Pytany o egzamin ósmoklasisty mówi, że w przypadku dzieci z Ukrainy to problem nie do rozwiązania. "Nie da się w dwa miesiące nauczyć języka polskiego. A nawet jeśli mówimy o egzaminie z języka angielskiego, to polecenia są też przecież w języku polskim" - mówił gość Mariusza Piekarskiego. Opracowanie: Jonasz Jasnorzewski , Adam Zygiel