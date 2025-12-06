"Nie traktujmy poważnie tego końcowego wystąpienia premiera Tuska (…). To jest dokładnie ten sam styl budowania fałszywych, nieprawdziwych, oderwanych od rzeczywistości narracji, który znamy z końca kampanii prezydenckiej, kiedy Donald Tusk zabił kampanię Rafała Trzaskowskiego. Kłamał, insynuował, (…) stanął na czele obrzydliwej nagonki przeciwko prezydentowi. Teraz ona też jest prowadzona" - tak Błażej Poboży, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, skomentował słowa Donalda Tuska, który w Sejmie skrytykował weto prezydenta ws. ustawy dotyczącej kryptowalut. Premier mówił o "kryptoaferze" i "swoistym syndykacie, który ma twarz terrorystów, obcych służb i mafii".

Poboży: Nie traktujmy wystąpienia premiera Tuska poważnie Jakub Rutka / RMF FM

Błażej Poboży, były szef MSWiA, zaznaczył, że zarzuty Donalda Tuska są "puste". Jego zdaniem premier jest "najbardziej prorosyjskim politykiem".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Poboży: Nie traktujmy wystąpienia premiera Tuska poważnie

Jak dodał, "ta ustawa (o kryptowalutach - przyp. RMF FM) jest przeregulowana, jest prawnym bublem, jest źle napisana". I pan prezydent zaprasza przedstawicieli rządu do opracowania dobrej ustawy, która chroniłaby obywateli - ocenił.

Czy będzie porozumienie ws. kryzysu w ochronie zdrowia?

Doradca prezydenta mówił też o kryzysie w ochronie zdrowia. Jego zdaniem potrzebna jest "szeroka rozmowa". Gdy gasną kamery i nie Donald Tusk prowadzi sprawy ochrony zdrowia, tylko na przykład pani minister Grenda, to te rozmowy się odbywają. Mówił o tym wczoraj prof. Czauderna, że na takim eksperckim poziomie można rozmawiać z panią minister, no ale niestety sprawa została upolityczniona - zaznaczył Poboży.

Co ze spotkaniem prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego?

Krzysztof Ziemiec pytał też swojego gościa o relacje polsko - ukraińskie.

Zaproszenie do Warszawy jest dla prezydenta Zełenskiego - mówił Poboży. Myślę, że chyba nikt nie ma wątpliwości i Polacy też nie mają wątpliwości, że osobą, która powinna przyjechać do Warszawy powinien być prezydent Zełenski - podkreślił Gość Krzysztofa Ziemca.