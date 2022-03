Rosyjskie wojska zaczęły wycofywać część jednostek okupujących Czarnobyl - podała wieczorem agencja AFP, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela Pentagonu. Rosja wycofała mniej niż 20 proc. wojsk spod Kijowa i Czernihowa - informował wcześniej Pentagon. Część z nich trafiła na Białoruś, ale żadne z jednostek nie wróciły do Rosji. Siły rosyjskie rano ostrzelały budynki mieszkalne w Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy. Na razie nie wiadomo, ile jest ofiar. Od początku inwazji na Ukrainę rosyjskie wojska straciły 17,3 tys. żołnierzy, a także 605 czołgów, 305 systemów artyleryjskich, 131 samolotów i 131 śmigłowców - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Najważniejsze wydarzenia związane z 35. dniem wojny w Ukrainie śledzimy dla Was w relacji z 30.03.2022 r.

Siły rosyjskie rano ostrzelały budynki mieszkalne w Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy.

Rosyjskim wojskom nie udało się w nocy ostrzelać Kijowa. Kilka rakiet zostało zneutralizowanych przez ukraińskie systemy obrony.

Rosja przemieszcza część sił z północy na wschód Ukrainy, by spróbować tam otoczyć wojska ukraińskie - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany przez agencję Reutera.

Ochotnicy z wojsk rosyjskich, którzy przeszli na stronę ukraińską, będą walczyć w legionie "Wolna Rosja" - poinformował ukraiński wywiad wojskowy.

Od początku inwazji na Ukrainę rosyjskie wojska straciły 17,3 tys. żołnierzy, a także 605 czołgów, 305 systemów artyleryjskich, 131 samolotów i 131 śmigłowców - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według naszych szacunków rosyjskie straty wynoszą ponad 10 tys. zabitych - powiedziała podsekretarz stanu USA.

Biden poinformował Zełenskiego o zamiarze przekazania 500 mln dol. pomocy dla budżetu Ukrainy.

W celu uzupełnienia swoich sił na Ukrainie Rosja przerzuciła wojska z okupowanych terenów Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej - poinformował rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Deputowany rady miejskiej Iziumu wprowadził żołnierzy rosyjskich do obleganego miasta niebronioną drogą . Deputowany należy do zawieszonej prorosyjskiej partii.

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało prawie 2,37 mln osób - poinformowała Straż Graniczna.

23:34

Rzeczniczka Białego Domu Kate Bedingfield odniosła się do wypowiedzi byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, który dzień wcześniej w wywiadzie zasugerował, że "skoro Władimir Putin nie jest przyjacielem naszego kraju", to powinien ujawnić kompromitujące informacje na temat syna prezydenta Bidena, Huntera.

"Jaki Amerykanin, nie mówiąc o eksprezydencie, myśli, że to dobry czas na wchodzenie w konszachty z Władimirem Putinem? Jest tylko jeden taki i jest to Donald Trump" - skomentowała rzeczniczka.

23:09

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wieczornym posłaniu do narodu, że zabiega o dostawy broni dla kraju, ponieważ "wolność powinna mieć broń nie gorszą niż tyrania". Poinformował, że nagrodził odznaczeniami 122 obrońców Ukrainy. Zełenski podkreślił, że Ukraińcy będą bronić każdej piędzi swego kraju.

22:40

Rosyjskie wojska zaczęły wycofywać część jednostek okupujących Czarnobyl - podała wieczorem agencja AFP, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela Pentagonu. Według resortu jest to jeden z obszarów, z których Rosja wycofała żołnierzy na Białoruś w celu uzupełnienia jednostek.

Jak podaje agencja, przedstawiciel ministerstwa stwierdził, że Czarnobyl "jest jedną ze stref, skąd Rosjanie zaczęli się przemieszczać ku Białorusi". Była elektrownia atomowa położona przy granicy z Białorusią była jednym z pierwszych obiektów zajętych przez Rosję.

22:35

"Mamy informacje, że Władimir Putin czuł, że rosyjskie wojsko go zwodziło, czego skutkiem są trwające napięcia między nim i wojskowym dowództwem" - przekazała dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Kate Bedingfield. Dodała, że rosyjski prezydent nie otrzymuje prawdziwych informacji o sytuacji wojennej, ani skutków sankcji na rosyjską gospodarkę.

Z oceną amerykańskich służb zgodził się w środę również rzecznik Pentagonu John Kirby. Jak powiedział, jest to niepokojąca sytuacja, która może mieć skutki m.in. dla przebiegu rozmów pokojowych.

22:26

Rząd niemiecki chce przedstawić rządowi w Kijowie listę fabrycznie nowej broni, którą Niemcy mogą dostarczyć Ukrainie - podaje tygodnika "Spiegel". O planach dostarczenia nowej broni Ukrainie pisze także dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

Według informacji "Spiegla", we wtorek sekretarze stanu z zainteresowanych ministerstw uzgodnili, że w ciągu najbliższych kilku dni przedstawią rządowi w Kijowie listę różnych systemów uzbrojenia. Następnie Ukraina ma sama zdecydować, jakiej broni potrzebuje.

22:10

Miny od kilku tygodni dryfujące na Morzu Czarnym, to ładunki wybuchowe, które w 2014 r. przejęły wojska rosyjskie podczas inwazji na Krym - podało ukraińskie MSZ, cytowane przez agencję Agerpres. Resort zarzucił armii rosyjskiej celowe umieszczanie na akwenie ładunków, aby "zszargać reputację Ukrainy".

22:07

Pomoc dla walczącej Ukrainy, plan odbudowy i wsparcie wschodniej flanki NATO, były - jak przekazał poseł PiS Arkadiusz Mularczyk - wśród tematów rozmów w Waszyngtonie delegacji ukraińskich posłanek i polskich posłów z amerykańskimi senatorami oraz przedstawicielami think-thanków.

W spotkaniach zorganizowanych przy udziale ambasadora Polski w USA Marka Magierowskiego i Fundacji Pułaskiego oraz PISM wzięło udział pięć ukraińskich posłanek oraz on i poseł KO Paweł Kowal. Spotkania delegacji odbywają się od wtorku, kolejne zaplanowano także na środę i czwartek.

22:00

21:42

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami Światowego Kongresu Ukraińców - przekazała Kancelaria Prezydenta. W trakcie spotkania omówiono m.in. kwestie związane z działaniami pomocowymi na rzecz obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce.

21:26

Ukraińscy śledczy wszczęli postępowanie w związku z rosyjskim nalotem na miejscowość Słobożanske w obwodzie charkowskim, wskutek którego zginęła matka z 11-letnim synem - podała prokuratura obwodowa.

"Według danych śledczych żołnierze sił zbrojnych Rosji przeprowadzili atak lotniczy na miejscowość Słobożanske (...) W wyniku uszkodzony został dom mieszkalny" - napisano w komunikacie, cytowanym przez agencję Interfax-Ukraina. Wskutek odniesionych obrażeń zmarli 11-latek i jego matka - dodano.

21:21

Na zaproszenie Wołyńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej delegacja Sejmu pod przewodnictwem wicemarszałka Ryszarda Terleckiego (PiS) złożyła wizytę w Łucku. Politycy spotkali się m.in. z władzami obwodu, deputowanymi Rady Najwyższej Ukrainy, a także konsulem honorowym Litwy w Ukrainie.

21:20

Brytyjski rząd wzmacniając sankcje nałożone na Rosję zakazał także obsługi technicznej samolotów i statków należących do objętych nimi oligarchów. Ponadto zakazał wszelkich transakcji z podmiotami z separatystycznych republik w Donbasie.

Po rosyjskiej napaści na Ukrainę brytyjski rząd zamknął przestrzeń powietrzną i wszystkie lotniska w kraju dla rosyjskich samolotów, także prywatnych, a następnie zamknął porty dla wszystkich statków mających jakiekolwiek powiązania z Rosją. Ponadto zaostrzył przepisy w ten sposób, że wprowadzanie rosyjskich samolotów w brytyjską przestrzeń powietrzną stało się przestępstwem.

21:15

Do dymisji zmuszony został szef francuskiego wywiadu wojskowego generał Eric Vidaud. Ujawniły to francuskie media, według których decyzja związana jest z rosyjską inwazją na Ukrainę. Generał oskarżany jest o brak kompetencji.

Według paryskich mediów prezydent Emmanuel Macron zarzuca szefowi wywiadu wojskowego, że w styczniu i lutym tego roku wprowadził go w błąd, regularnie bagatelizując zagrożenie ze strony Rosji.

21:06

Wojska rosyjskie ostrzelały bazę paliwową w Dnieprze w środkowej części Ukrainy - poinformował szef dniepropietrowskiej rady obwodowej Mykoła Łukaszuk. Nie ma zabitych ani rannych - zapewnił. Jak dodał, obiekt został zniszczony. Odłamki innej rakiety uszkodziły dwie cysterny.

20:59

Rosja wycofała mniej niż 20 proc. wojsk spod Kijowa i Czernihowa - powiedział w środę rzecznik Pentagonu John Kirby. Jak dodał, część z nich trafiła na Białoruś, ale żadne z jednostek nie wróciły do Rosji.

Kirby zaznaczył podczas konferencji prasowej, że wojska w ciągu ostatniej doby zostały przemieszczone spod Kijowa, Czernihowa i Sum. Podkreślił, że w ocenie resortu nie jest to wycofanie, lecz relokacja tych sił. Dodał, że miasta te nadal są intensywnie ostrzeliwane.

20:57

Trzema uzgodnionymi korytarzami humanitarnymi własnymi środkami transportu do Zaporoża dojechało 1530 ludzi, w tym 812 z Mariupola i 718 mieszkańców miast obwodu zaporoskiego - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Wbrew uzgodnieniom rosyjskie wojska blokowały w Wasylówce w obwodzie zaporoskim autobusy ewakuacyjne i ciężarówki z pomocą humanitarną - dodała Wereszczuk. Rosjanie blokowali pojazdy także we wtorek.

20:50

Część rosyjskich oddziałów operujących dotychczas w obwodzie kijowskim i czernihowskim jest przesuwana w kierunku Charkowa i Doniecka - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego I Obrony Ukrainy (RBNiOU) Ołeksij Daniłow.

"Nieprzyjaciel wzmacnia tam teraz swoje zgrupowania, aby spróbować zwiększyć napór na naszych chłopców i dziewczęta, którzy bronią Ukrainy w obwodach charkowskim, donieckim i ługańskim" - powiedział Daniłow.

20:46

Ukraiński wywiad wojskowy opublikował w środę dane kolejnych rosyjskich żołnierzy walczących na Ukrainie. Tym razem to wojskowi 1327 centrum zastosowania jednostek wywiadowczych i jednostek specjalnych rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.

20:35

Szczegółowe rozmieszczenie rosyjskich wojsk w Ukrainie.

20:29

Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - przekazała w środę Państwowa Agencja Atomistyki. Jak dodano, nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej.

20:26

Rosyjscy hakerzy próbowali niedawno przeniknąć do sieci NATO i sił zbrojnych niektórych krajów Europy Wschodniej - poinformował Zespół Analizy Zagrożeń Google w raporcie opublikowanym w środę.

W raporcie nie podano, które siły zbrojne były celem ataków, określanych przez ekspertów Google jako "kampanie wyłudzania danych uwierzytelniających", zainicjowane przez rosyjską grupę o nazwie Coldriver lub Callisto.

20:22

Desperacja, niepewność i głód są idealną pożywką dla mafii handlarzy ludźmi, które dążą do przechwytywania ukraińskich kobiet uważanych za "luksusowy towar" na rynku prostytucji ze względu na ich atrakcyjny wygląd. Takie kobiety są bardzo poszukiwane przez klientów, a teraz jest najlepszy moment dla mafii, aby je wyłapać - ostrzegły źródła ds. walki z handlem ludźmi, na które powołał się w środę dziennik "La Vanguardia".



20:19

Nie ma deklaracji wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy, nie ma mowy o kompromisie w sprawie Krymu i Donbasu - powiedział szef rosyjskiej delegacji, negocjującej warunki zawarcia pokoju z Ukrainą.

Władimir Medynski odniósł się w ten sposób do wczorajszych rozmów w Stambule z ukraińską delegacją. Podkreślił, że w warunkami porozumienia jest rezygnacja Ukrainy z przystąpienia do NATO i z sojuszy wojskowych .Nadal nie ma mowy o wycofaniu wojsk rosyjskich z Ukrainy. Przesunięcie żołnierzy z Czernihowa i Kijowa może być przegrupowaniem wojsk, a nie wycofaniem, jak twierdzi Kreml.

20:11

Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych wskutek rosyjskich ostrzałów w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego obwodu Serhij Hajdaj.

"W obwodzie ługańskim zaostrzenie. Rosjanie bez przerwy uderzają w miasta. Ostrzały nie cichną też teraz. Lisiczańsk Rosjanie ostrzeliwują z artylerii, a w Popasną uderzają lotnictwem " - zaalarmował na Facebooku.

20:07

19:56

"Samozwańcze władze Republiki Białorusi nadal zaprzeczają, jakoby brały udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Jednocześnie udostępniają swoje terytorium, lotniska, sieci transportowe i miejsca wyrzutni pocisków samosterujących i rakiet balistycznych dla wojsk rosyjskich. Zgodnie z międzynarodowymi aktami prawnymi, za agresora można uznać 'państwo, które udostępnia swoją przestrzeń powietrzną, swoje terytorium dla uderzeń na państwo trzecie'" - podkreśliło ukraińskie dowództwo.

19:51

"Wróg nadal ponosi znaczne straty. Według dostępnych informacji 28 marca odbyła się uroczystość pożegnania poległych rosyjskich żołnierzy 83. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej w miejscu stałego stacjonowania (w Ussuryjsku). Ich liczba to około 200 osób" - twierdzi ukraińskie dowództwo.

"Rosyjski wróg ma znaczne trudności z wprowadzaniem do użytku sprzętu bojowego wydobywanego z długoterminowego składowania. Zgodnie z dostępnymi informacjami, w 163. pułku pancernym 150. Dywizji Strzelców Zmechanizowanych natrafiono na znaczną ilość niesprawnego sprzętu. Rosyjski wróg rozważa możliwość przetransportowania za pomocą ciągników wadliwego sprzętu na czasowo okupowane terytoria obwodu donieckiego w celu jego dalszej naprawy" - dodał sztab.

19:45

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy mówi o systematycznych gwałtach na kobietach, często na oczach dzieci, których dokonują rosyjscy żołnierze - alarmuje komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson.

"Widzieliśmy, jak wyglądają obrazy z Mariupola, z innych miast, także jest oczywiste, z jaką traumą musi się to wiązać" - podkreśliła komisarz. "Rozmawiałam dwa dni temu z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy (Denysem Monastyrskim - red.), który mówił o systematycznych gwałtach na kobietach, często na oczach dzieci, czego dokonują rosyjscy żołnierze, więc nie ma żadnej wątpliwości, że ci uchodźcy są straumatyzowani" - dodała.

19:30

"Mieszkańcy naszego domu, kiedy słyszą alarmy, nie są już tak bardzo przerażeni. Lwów jest najmniej niebezpiecznym miastem na Ukrainie, chociaż były ataki" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ks. Grzegorz Draus, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Sokolnikach pod Lwowem. "Nie mam gdzie schować się do schronu, mam takie wytłumaczenie. Na coś trzeba umrzeć" - powiedział gość Tomasza Terlikowskiego.

19:27

Niemcy wkrótce dostarczą Ukrainie broń o wartości 300 mln euro. Będą to drony, moździerze, karabiny maszynowe, opancerzone SUV-y - w sumie około 200 rodzajów materiałów zbrojnych - pisze Süddeutsche Zeitung.

19:21

Celem Wielkiej Brytanii nie jest zmiana reżimu w Rosji, lecz pomoc narodowi ukraińskiemu - oświadczył w środę brytyjski premier Boris Johnson. Dodał, że samo ewentualne zawieszenie broni na Ukrainie nie uzasadnia zniesienia sankcji nałożonych na Rosję.



19:09

W Mikołajowie na południu Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji zginęło około 80 cywilów, a około 450 zostało rannych - stwierdził mer miasta Ołeksandr Sienkiewicz, cytowany przez agencję Reutera.

19:03

Premier Włoch Mario Draghi rozmawiał z prezydentem Władimirem Putinem na temat przebiegu negocjacji między Rosją i Ukrainą i zaapelował o zawieszenie broni oraz ochronę ludności cywilnej - podała kancelaria szefa rządu w Rzymie. Według Ansy rozmowa trwała około godziny.

18:54

Prezydent USA Joe Biden poinformował swojego ukraińskiego odpowiednika o zamiarze przekazania 500 mln dol. bezpośredniej pomocy dla budżetu Ukrainy - poinformował Biały Dom po rozmowie telefonicznej przywódców. Rozmowa dotyczyła też m.in. dalszego dozbrajania Ukrainy.

18:51

Wojska rosyjskie używają amunicji fosforowej do ostrzeliwania miejscowości na linii frontu w obwodzie donieckim - powiedział gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko, cytowany przez agencję Reutera.

Kyryłenko powiedział również, że ostatnia próba ewakuacji cywilów z oblężonego miasta portowego Mariupol prawdopodobnie nie powiodła się, ponieważ konwoje cywilów nie zostały przepuszczone.



18:44

Ukraińskie siły w środę w obwodzie charkowskim na wschodzie kraju strąciły trzy rosyjskie samoloty i drona - podało dowództwo sił powietrznych "Wschód" na Facebooku.

18:40

Magazyn Czerwonego Krzyża w centrum Mariupola został zaatakowany co najmniej dwa razy przez rosyjskie naloty powietrzne - podaje w środę CNN, powołując się na zdjęcia satelitarne firmy Maxar Technologies.

18:37

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przez godzinę rozmawiał z przywódcą USA Joe Bidenem i podzielił się z nim oceną sytuacji na polu walki i przy stole negocjacyjnym.

Jak dodał, liderzy rozmawiali o konkretnym wsparciu obronnym, nowym pakiecie wzmocnionych sankcji, pomocy makrofinansowej i humanitarnej.

18:29

Słowackie ministerstwo spraw zagranicznych zdecydowało w środę o redukcji personelu Ambasady Federacji Rosyjskiej w Bratysławie o 35 osób. Jednocześnie ustalono maksymalną liczbę posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych w placówce. Ambasador Rosji odebrał stosowną notę.

18:23

Opłaty za rosyjski gaz w rublach były tematem rozmowy telefonicznej kanclerza Niemiec Olafa Scholza z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - poinformował Reuters, powołując się na Kreml.

Według Reutersa Scholz i Putin zgodzili się, że możliwość płacenia za rosyjski gaz w rublach będzie przedmiotem rozmów między ekspertami z obu krajów.

We wtorek państwa grupy G7 - do której oprócz Niemiec należą: Francja, Włochy, Japonia, Kanada, USA i Wielka Brytania - zdecydowanie odrzuciły to żądanie.

18:19

Papież jest dobrze poinformowany w sprawie sytuacji w Ukrainie. Z różnych stron dochodzą do niego wiadomości, których nawet my nie mamy - powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Zaznaczył, że papież ma wewnętrzną wolność, która pozwala mu nie tracić spokoju.

18:16

W Mikołajewie trwa sprzątanie po rosyjskim ostrzale.

18:12

Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Chrisitine Lagarde ostrzega, że "szok podażowy" spowodowany wojną w Ukrainie spowoduje dalszy wzrost cen, a gospodarka strefy euro wchodzi w "trudną fazę" - grozi jej spadek wzrostu i zaufania - przekazał w środę Financial Times.

"Oczywiste jest, że im dłużej trwa wojna, tym większe będą koszty gospodarcze i tym większe prawdopodobieństwo, że dojdzie do bardziej niekorzystnych scenariuszy" - powiedziała. Uściśliła, że wyższe ceny energii już obniżyły dochody strefy euro o 1,2 proc. w czwartym kwartale 2021 roku.

18:06

Dwa z czterech rosyjskich samolotów, które na początku marca naruszyły szwedzką przestrzeń powietrzną w pobliżu Gotlandii, wyposażone były w broń jądrową - podała w środę telewizja TV4.

Jak podkreśla szwedzki kanał "było to celowe działanie mające zastraszyć Szwecję".

18:03

Propaganda wmawiała rosyjskim żołnierzom, że Ukraina jest upadłym i biednym państwem, napisał w środę dziennik ,,De Telegraaf". "Niektórzy z nich byli zaszokowani, gdy po raz pierwszy zobaczyli asfaltowe drogi" - gazeta cytuje niemieckiego eksperta ds. polityki wschodnioeuropejskiej Siergieja Sumlennego.

17:54

Rosjanie zaminowują obwód charkowski na wschodzie Ukrainy minami zakazanymi przez traktat ottawski - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Miny te posiadają elektroniczny czujnik sejsmiczny, który odbiera sygnał dotyczący wibracji gruntu i prowadzi do eksplozji, jeśli amplituda wahań odpowiada ludzkim krokom - tłumaczy Denisowa. Po tym bojowa część miny wylatuje ok. 1,5 m do góry i wybucha.

17:41

"Podczas gdy negocjacje trwają, Rosja nie zaprzestała działań wojennych. Istotne jest, aby partnerzy nadal dostarczali Ukrainie więcej broni i nakładali dalsze sankcje na Rosję. Im silniejsza jest Ukraina, tym lepsze porozumienie możemy osiągnąć dla bezpieczeństwa Ukrainy i Europy" - przekonywał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

17:37

Według oceny amerykańskiego wywiadu, rosyjski prezydent Władimir Putin otrzymuje od swoich doradców fałszywe informacje na temat przebiegu wojny na Ukrainie - podały AP i CNN, powołując się na przedstawicieli służb. Ich zdaniem doradcy prezydenta "boją się mówić mu prawdę".

17:34

Doradca ukraińskiego prezydenta Michajło Podoliak przekazał dziennikarzom, że w ciągu kilku dni mogą się zakończyć negocjacje Ukrainy z Rosją w sprawie porozumienia pokojowego - pisze Ukrinform. W tym czasie mają zostać uzgodnione szczegóły.

17:29

Włoska Gwardia Finansowa skonfiskowała na Sardynii opancerzoną limuzynę rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa o wartości pół miliona euro - podały włoskie media. Biznesmen, przyjaciel prezydenta Władimira Putina jest też posiadaczem innych luksusowych dóbr, w tym zajętego przez Niemców jachtu Dilbar, szacowanego na 600 mln euro. Media podkreśliły, że z tego samochodu korzystał Putin podczas swych wakacji na Sardynii.

17:23

Zespół ukraińskich informatyków współpracujących w ramach projektu disBalancer i zajmujących się cyberbezpieczeństwem stworzył program Liberator, który atakuje rosyjskie strony propagandowe - podał portal informacyjny Ukrainska Prawda.

17:11

"Wypowiedzi przedstawicieli Rosji dotyczące 'redukcji aktywności militarnej na kierunku Kijowa' to dezinformacja" - stwierdził w mediach społecznych rzecznik Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn.

17:05

Rozpoczęła się rozmowa telefoniczna prezydenta USA Joe Bidena z jego ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - przekazał Biały Dom. To pierwsza rozmowa przywódców od niemal trzech tygodni. Według zapowiedzi Białego Domu rozmowa ma dotyczyć "dalszego wspierania Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji".

16:58

Rosyjskie pojazdy militarne zniszczone przez ukraińskie wojsko w obwodzie kijowskim.

16:50

Przedszkole w Charkowie zniszczone w wybuchu rosyjskiej rakiety.

16:42

"Chcemy, abyście wy, Polacy, wiedzieli, że Ukraina jest wdzięczna za wszystko, co do tej pory zrobiliście" - mówił minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba po spotkaniach z premierem i marszałkami: Sejmu i Senatu. "Drugie przesłanie jest takie, że tak długo jak trwa wojna, trzeba robić jeszcze więcej" - podkreślił.

16:37

Korespondenci RMF FM dotarli do Żytomierza.

16:28

16:25

16:17

Rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzianyk powiedział, że Rosjanie nie zrezygnowali z prób zajęcia albo okrążenia Kijowa i Czernihowa.

Według niego Rosja nadal koncentruje swoje wojska i sprzęt na Białorusi, ale na razie nie zaobserwowano obecności jednostki uderzeniowej, w skład której weszliby Białorusini. Nie wykluczył jednak takiej możliwości.

16:10

Nie obserwujemy masowego wycofywania rosyjskich wojsk spod Kijowa i Czernihowa - poinformował rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzianyk, cytowany przez agencję Ukrinform.

Zaznaczył, że sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy odnotowuje pewne częściowe przemieszczenie niektórych jednostek z kierunku kijowskiego i czernihowskiego.

16:07

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan odchodzenia od rosyjskich węglowodorów. W skrócie - najpóźniej do maja Polska ma przestać sprowadzać rosyjski węgiel, a do końca roku odłączymy się od rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Czy to w ogóle jest realne? Marcin Jędrych rozmawiał o tym w internetowym Radiu RMF24 z Wojciechem Jakóbikiem z portalu BiznesAlert.

16:05

W wyniku działań rosyjskich wojsk w Irpieniu zginęło do 300 cywilów i 50 żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy. Zmarłych chowano m.in. na podwórkach i w parkach, dlatego nie znamy dokładnej liczby ofiar - podał w środę mer tego miasta w obwodzie kijowskim Ołeksandr Markuszyn.

"Okupanci rozdzielali mężczyzn i kobiety, próbując wymieniać ludność cywilną na rosyjskich jeńców wojennych. (...) Odnotowano przypadki znęcania się nad kobietami i barbarzyńskich zbrodni, m.in. strzelania do niewinnych ludzi i rozjeżdżania zmarłych czołgami" - przekazał Markuszyn, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

15:54

3,5 tys. ukraińskich nauczycieli zgłosiło chęć pracy w polskich szkołach - poinformował szef MEiN Przemysław Czarnek.

15:51

Według naszych szacunków rosyjskie straty wynoszą ponad 10 tys. zabitych - powiedziała podsekretarz stanu USA Victoria Nuland w wywiadzie dla należącej do Radia Wolna Europa telewizji Current Time. Oceniła też, że negocjacje między Rosją i Ukrainą nie mają szans powodzenia, dopóki nie dojdzie do zawieszenia broni.

"Myślę, że niestety Rosjanie wciąż nie zdali sobie w pełni sprawy, jak twarde są ukraińskie siły. Ponoszą niesamowite straty, według naszych szacunków, ponad 10 tys. Rosjan zginęło" - powiedziała Nuland. Dotychczas amerykańscy oficjele odmawiali podawania oficjalnych szacunków rosyjskich strat, tłumacząc to dużym poziomem niepewności tych danych. Wyjątkiem był szef Wojskowej Agencji Wywiadowczej (DIA) generał Scott Berrier, który 8 marca w Kongresie podał liczbę 2-4 tys. zabitych rosyjskich żołnierzy.

15:48

Rosyjskie okręty wojenne są aktywne na wodach w okolicach Odessy, utrzymuje się też zagrożenie operacją desantową. Wróg prowadzi nieustanne rozpoznanie z powietrza - przekazał ukraiński oficer z dowództwa operacyjnego "Południe" Władysław Nazarow.

"Siły obrony powietrznej oraz cały system obronny naszego regionu pozostają w stałej gotowości. Odpowiemy na wszelkie prowokacje" - dodał Nazarow, cytowany przez agencję informacyjną UNIAN.

15:41

Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych, kiedy samochody, którymi się przemieszczały, najechały na miny albo niewybuchy w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - podała policja. Wśród rannych jest sześciomiesięczne dziecko.

15:36

Amerykański astronauta Mark Vande Hei i dwóch kosmonautów z Rosji - Anton Szkaplerow i Piotr Dubrow, wylądowali w środę w Kazachstanie po zakończeniu misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), o czym poinformowała NASA na swojej stronie internetowej.

Ich wspólny lot na Ziemię był uważnie obserwowany w celu ustalenia, czy eskalacja konfliktu między USA a Rosją z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, może zaszkodzić długoletniej współpracy w kosmosie - komentuje agencja Reutera.

15:27

Ukraińsko-rosyjskie negocjacje, aktualna sytuacja humanitarna i wojskowa w Ukrainie oraz dokumentowanie rosyjskich zbrodni wojennych - znalazły się wśród tematów środowej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą.

15:20

PKP Intercity, od piątku 1 kwietnia tego roku, wprowadzi nowe zasady bezpłatnych przejazdów dla uchodźców z Ukrainy - poinformował na konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.\

Bezpłatnie będą mogły podróżować kobiety, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami i powyżej 60 roku życia.

15:17

Z inicjatywy niemieckiej odbyła się ponad godzinna rozmowa prezydentów Polski i Niemiec Andrzeja Dudy i Franka-Waltera Steinmeiera; zdecydowana jej większość była poświęcona sytuacji na Ukrainie - przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

15:14

Na Ukrainie dochodzi do przypadków szabrownictwa, ale nie jest to masowe zjawisko - poinformował zastępca komendanta policji patrolowej Ukrainy Ołeksij Biłoszycki. Jak zaznaczył, w wielu przypadkach dochodzi do "samosądów", szabrownicy są zatrzymywani przez mieszkańców zanim na miejsce przyjedzie policja.

15:11

15:08

Rosjanie przechodzą do trzeciej fazy wojny w Ukrainie - tak ograniczenie działań wojennych ocenia były rektor Akademii Obrony Narodowej.

Generał Bogusław Pacek podkreśla, że siły rosyjskie, jak dotąd, przegrały na wszystkich poprzednich etapach.

15:02

Zburzone budynki, płonące samochody - tak wygląda Irpień po rosyjskich ostrzałach.

14:50

"Jysk" - duńska firma z meblami i wyposażeniem wnętrz, całkowicie wycofuje się z Rosji.

14:39

Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi spotkał się z szefem dyplomacji rosyjskiej Siergiejem Ławrowem. "Chiny i Rosja są bardziej zdeterminowane, by zacieśniać współpracę i rozwijać więzi dwustronne" - powiedział Wang Yi po spotkaniu, cytowany przez agencję Reutera.

Wang określił, że stosunki między Chinami a Rosją przeszły "nowe próby w zmieniającej się sytuacji międzynarodowej", ale utrzymały "właściwy" kierunek rozwoju. Wyraził również poparcie Pekinu dla kontynuacji rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą.

14:33

Mer miasta Prymorsk w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy Ołeksandr Koszałewycz dobrowolnie oddał się w rosyjską niewolę w zamian za uwolnienie swojego ojca - przekazał w środę deputowany do parlamentu Ukrainy Wołodymyr Kalcew, cytowany w środę przez agencję Interfax-Ukraina.

14:25

"Premier Polski Mateusz Morawiecki przyjął mnie dziś w Warszawie. Jestem wdzięczny Polsce za gościnność dla Ukraińców uciekających przed wojną. Polska jest gotowa udzielić Ukrainie jeszcze większego wsparcia humanitarnego, finansowego i politycznego. Bez wątpienia, trudne czasy ujawniają prawdziwych przyjaciół" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

14:18

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow zabrał 14-letniego syna na wojnę w Ukrainie, a dokładniej do Mariupola - wynika z filmu opublikowanego w sieci. Adam Kadyrow jest na nim uzbrojony od stóp do głów. Jego ojciec mówi na nagraniu, że chłopiec musi poznać "sukcesy i potrzeby towarzyszy broni".

14:15

Zełenski: dowolny statek może paść ofiarą rosyjskich min na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim.

14:10

Liczba ofiar śmiertelnych po ostrzale Mikołajowa wzrosła do 15 osób.

14:05

Już ponad 4 mln osób opuściły Ukrainę od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

13:59

Rosyjscy żołnierze używają do kamuflażu czołgów i pojazdów opancerzonych gałęzi, siana, a nawet dywanów, co analitycy uważają za brak wyrafinowania i dowód na nieprzygotowanie Rosjan do prowadzenia długotrwałej wojny na Ukrainie - donosi "Washington Post".

Brak nowoczesnej siatki maskującej jest najnowszym przykładem tego, co analitycy nazywają szeregiem taktycznych błędów Rosjan od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę - informuje amerykański dziennik.

13:53

Ministerstwo obrony Norwegii przekazało Ukrainie dodatkowe 2 tys. granatników przeciwpancernych M72 w ramach drugiej tury pomocy wojskowej. Rząd w Oslo ofiarował już wcześniej władzom ukraińskim identyczną liczbę tego uzbrojenia - podała agencja Reutera.

13:51

Jeszcze raz pragniemy zwrócić uwagę wszystkich przedstawicieli władz w Serbii na symbol "Z", którym w kraju znaczone są ściany i samochody, a który dla nas oznacza "Zabij Ukraińca" - poinformował portal Klix, cytując komunikat ukraińskiej ambasady w Belgradzie.



"Oczekujemy, że odpowiednie władze podejmą inicjatywę i zaczną usuwać te ludobójcze symbole" - wskazano.



Szef MSW Serbii Aleksandar Vulin oświadczył 22 marca, że Belgrad nie przyłączy się do "antyrosyjskiej histerii".

13:45

Podpisanie ukraińsko-rosyjskiej umowy pokojowej będzie możliwe tylko w razie wycofania się sił rosyjskich na pozycje zajmowane 23 lutego, czyli przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę - oznajmił główny ukraiński negocjator Dawyd Arachamija.

13:37

Grupa Orlen od początku wojny w Ukrainie nie dokonuje zakupu spot ropy naftowej Ural, czyli rosyjskiej. Na potrzeby rafinerii grupy w Polsce, Czechach i na Litwie zapewniono dostawy z alternatywnymi gatunkami surowca. W Grupie Orlen zabezpieczono też procesy logistyczne związane z dostawą paliw.

13:32

13:28

Rosja jest dzisiaj krajem nazistowskim, który wyznaczył sobie za cel zniszczenie narodu ukraińskiego - powiedział mer Lwowa Andrij Sadowy. Zaapelował o całkowitą izolację Rosji i "niekolaborowanie z nazistami".

Samorządowiec, łącząc się ze Lwowa, wystąpił podczas obrad grupy roboczej Komitetu Regionów ds. Ukrainy, które odbyły się w Brukseli.

13:26

Szpital w Chełmie jest w trakcie zatrudniania trzech lekarzy z Ukrainy, którzy czekają na zgodę ministra zdrowia na pracę w Polsce. Wśród nich jest m.in. kardiolog ze szpitala w Równem, internista i lekarz w trakcie specjalizacji onkologicznej.

13:23

Mariupol zniszczony przez rosyjskie wojsko - wstrząsające nagranie z drona.

13:20

Mężczyzna zerwał rosyjską flagę z budynku w okupowanej Bałakliji w obwodzie charkowskim.

13:13

Ponad 283 tys. uchodźców wojennych przybyło do Niemiec od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - informuje dziennik "Die Welt", powołując się na ministerstwo spraw wewnętrznych.

13:10

Mer miasta Prymorsk w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy Ołeksandr Koszałewycz dobrowolnie oddał się w rosyjską niewolę w zamian za uwolnienie swojego ojca - przekazał deputowany do parlamentu Ukrainy Wołodymyr Kalcew, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Chociaż Koszałewycz jest politykiem prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma - Za Życie, od początku inwazji Rosji na Ukrainę (24 lutego - red.) publicznie występował przeciwko agresorom, biorąc udział w demonstracjach w Prymorsku" - relacjonował Kalcew.

12:55

Rosja nie będzie z nikim rozmawiać na temat statusu Krymu. To oświadczenie rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Władze w Kijowie - podczas wczorajszych rozmów pokojowych w Stambule - zaproponowały, by Ukraina i Rosja dały sobie 15 lat na porozumienie w sprawie półwyspu.

12:54

Od początku rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie kraju, zginęło 19 dzieci, a 49 zostało rannych - poinformowała prokuratura obwodu, na którą powołuje się w środę agencja Interfax-Ukraina.

Charków, przed wojną drugie co do wielkości miasto na Ukrainie i uważane za jedno z najbardziej prorosyjskich, znajduje się pod ciągłym ostrzałem rosyjskich wojsk i jest częściowo przez nie zablokowane.

W efekcie bombardowań i ataków rakietowych w Charkowie zniszczono 144 placówki oświatowe, w tym 78 szkół i 61 przedszkoli.



12:43

W transporcie środków medycznych do Lwowa są przede wszystkim specjalistyczne środki opatrunkowe do zabezpieczania ran żołnierzy, którzy są po ataku rakietowym, by szybko i doraźnie zabezpieczyć krwawienie. Na linii frontu trudno o jakiś sprzęt, bardzo często żołnierze giną z powodu krwotoków i zakażeń. Ten sprzęt jest potrzebny do tego, by zabezpieczyć ich przynajmniej doraźnie i dostarczyć do Lwowa, gdzie dostaną specjalistyczną opiekę - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM dr Łukasz Grabarczyk, neurochirurg z Olsztyna, który pomaga w szpitalu we Lwowie.

12:38

Przed południem w środkowej i zachodniej części Ukrainy ogłoszono kolejne alarmy przeciwlotnicze. Syreny zawyły między innymi w Winnicy, gdzie są wysłannicy RMF FM Maciej Sztykiel i Roch Kowalski.

Jak donoszą dziennikarze RMF FM, część mieszkańców zeszła do schronów, ale życie w Winnicy toczy się dziś w miarę normalnie. Na ulicach są nawet duże korki.

Winnica to duży ośrodek, liczący niemal 400 tysięcy mieszkańców. Od dziś - 60 tysięcy więcej, bo do miasta przyjechali uciekający ze wschodu.

Kolejni uchodźcy przyjeżdżają do Winnicy głównie pociągami. Stacji pilnują żołnierze, a pracownicy dworca - ze względów bezpieczeństwa - odmawiają dokładnych informacji na temat przyjeżdżających.

Widać, że w Ukrainie nie obowiązuje normalny rozkład jazdy pociągów. Informacje o odjazdach umieszczone są na bieżąco, na wydrukowanych kartkach.

Na dworcu są też plakaty od wojska. Każdy może z nich wyczytać, jak skutecznie zniszczyć rosyjski czołg, gdzie wrzucić koktajl mołotowa i jak rozpoznać poszczególne rodzaje wrogich pojazdów.

12:32

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła trzech ekspertów ds. praw człowieka w celu przeprowadzenia śledztwa dotyczącego możliwych zbrodni wojennych popełnionych podczas wojny w Ukrainie - poinformowano w oświadczeniu ONZ.

Jak podaje agencja Reutera, niezależny panel ekspertów kierowany przez Norwega Erika Mose ma za zadanie "zbadać wszelkie ewentualne naruszenia i nadużycia praw człowieka oraz łamanie prawa międzynarodowego i powiązanych zbrodni w kontekście agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie".

Członkami panelu ekspertów zostali także Jasminka Dżumhur z Bośni i Hercegowiny oraz Pablo de Greiff z Kolumbii - podała Rada Praw Człowieka ONZ na Twitterze.



12:31

Minionej doby Rosjanie ponad 30 razy ostrzelali osiedla mieszkaniowe w miasteczkach obwodu kijowskiego - napisał w środę na Telegramie szef władz obwodowych Ołeksandr Pawluk.

Zdaniem Pawluka w najtrudniejszej sytuacji znajduje się 25-tysięczny Sławutycz, 10-tysięczny Makarów oraz liczący przed wojną 60 tys. mieszkańców Irpień, nad którym kontrolę wojska ukraińskie odzyskały w poniedziałek.

Miasta te - jak podał szef kijowskich władz obwodowych - w ciągu ostatnich 24 godzin znajdowały się pod ciągłym ostrzałem.

12:29

Rosyjskie wojska celowo bombardują z powietrza i ostrzeliwują ogniem artyleryjskim obiekt w Mariupolu, oznaczony emblematem Czerwonego Krzyża. To zbrodnia wojenna - przekazały źródła w ukraińskim pułku Azow, cytowane przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

12:26

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że przechwyciła rozmowę telefoniczną, w której rosyjski żołnierzy przyznaje się żonie do kradzieży, a ta prosi, by brał więcej. Zapis rozmowy opublikowano na Telegramie.

Żołnierz opowiada, że mieszkańcy domu, który okradł, bardzo dobrze żyli: mieli wyremontowane pomieszczenia, wyposażenie dobrej jakości, a nawet saunę, w której wraz z kolegami "grzeje się już drugi dzień".

Żołnierz powiedział, że ukradł trochę kosmetyków, damskie adidasy i nowe podkoszulki.

Żona zachęca go też, by brał wszystko, co się da. Pyta również, czy nie było tam jakichś kompletów odzieży sportowej.

Na słowa, że pewnie wszyscy jego koledzy też kradną, żołnierz parska śmiechem i odpowiada: "Wynoszą tu wszystko całymi torbami".



11:55

W trakcie rosyjskiego ostrzału Lisiczańska w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zniszczone zostało m.in. przedszkole - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

"Rano Rosjanie zaatakowali okolice miasta, a teraz ostrzeliwują inne jego dzielnice. Nasi ratownicy pracują na miejscach poprzednich ostrzałów, a już są nowe obiekty, które trzeba gasić, a później odgruzowywać i (gdzie trzeba) szukać ludzi. Jeden z nich to przedszkole, które w zeszłym roku zostało odremontowane" - napisał na Telegramie Serhij Hajdaj.

Trwa ustalanie informacji o ofiarach.

11:54

Rosyjscy żołnierze używają do kamuflażu czołgów i pojazdów opancerzonych gałęzi, siana, a nawet dywanów. Analitycy uważają to za dowód na nieprzygotowanie Rosjan do prowadzenia długotrwałej wojny na Ukrainie - pisze w środę "Washington Post".



11:52

W wyniku wczorajszego rosyjskiego ostrzału Nieżyna na północy Ukrainy zginęła jedna osoba, a sześcioro zostało rannych; miasto znajduje się pod kontrolą ukraińskich wojsk - przekazał na Facebooku mer Nieżyna Ołeksandr Kodoła.

"Wśród sześciorga osób rannych jest jedno dziecko. Rosyjskie wojska uszkodziły 10 prywatnych domów, a trzy całkowicie obróciły w gruzy. Odnotowano też zniszczenia samochodów i garaży" - poinformował Kodoła.

11:51

Na prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji listę osób i podmiotów wspierających Rosję szef MSWiA wpisze z urzędu lub na wniosek m.in. służb specjalnych i niektórych instytucji finansowych. Firmy z listy m.in. nie będą mogły brać udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wpłynął dziś do Sejmu. Regulacja zakłada zamrażanie majątków osób i podmiotów, które zostaną wpisane na specjalną listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

11:40

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie spotkał się z grupą uchodźców z Ukrainy - dzieci oraz matek.

Zwracając się do wiernych papież skierował specjalne pozdrowienie do obecnych w Auli Pawła VI ukraińskich dzieci, którymi zaopiekowały się między innymi fundacja "Pomóżmy im żyć" z Terni w Umbrii oraz ambasada Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej

Następnie Franciszek dodał: "Wraz z tym pozdrowieniem dla dzieci ponownie myślimy o potworności wojny i ponawiamy modlitwy, by zakończyło się to bestialskie okrucieństwo".

Grupę uchodźców przedstawił papieżowi pochodzący z Ukrainy franciszkanin Marek Viktor Gongalo. Obecny był również ukraiński ambasador Andrij Jurasz. Na zakończenie audiencji Franciszek stanął do zdjęcia z Ukraińcami, którzy mieli flagę swojego kraju.

11:38

Rosja oferuje syryjskim bojownikom równowartość 5000 funtów (ok. 28 tys. złotych) miesięcznie, by walczyli po jej stronie w wojnie przeciwko Ukrainie - podała BBC News, powołując się na jednego z bojowników.

Cytowany syryjski ochotnik przyznał, że zdaje sobie sprawę, że Rosja dokonuje masakry na Ukrainie, ale zgłosił się, bo zaciągnięcie się do walki pozwala wielu ubogim Syryjczykom na wyżywienie rodzin. Przyznał, że on sam zgłosił się ze względu na oferowane pieniądze.

11:33

Ochotnicy z wojsk rosyjskich, którzy przeszli na stronę ukraińską, będą walczyć w legionie "Wolna Rosja" - poinformował ukraiński wywiad wojskowy na Telegramie.

W skład legionu weszło ponad 100 ludzi. Ich przygotowania już się rozpoczęły.

Jak podano, pierwsi członkowie legionu są już zaznajamiani z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych NLAW.



11:32

W wyniku bombardowania Mariupola możliwości produkcyjne ukraińskiego przemysłu stalowego zmniejszyły się o 30-40 proc. w porównaniu z okresem sprzed rosyjskiej inwazji - ocenił Jurij Ryżenkow, dyrektor największego ukraińskiego holdingu górniczo-metalurgicznego Metinwest.

11:31

Już pół miliona numerów PESEL nadano uchodźcom wojennym z Ukrainy. Natomiast ponad 190 tys. Ukraińców założyło sobie Profil Zaufany - podał Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.



11:28

Rosja przemieszcza część sił z północy na wschód Ukrainy, by spróbować tam otoczyć wojska ukraińskie - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany przez agencję Reutera.

Jednocześnie Rosjanie pozostawiają część wojsk na północy, by związać tam siły ukraińskie - przekazał.

Jak dodał, w okolicach Czernihowa wojska rosyjskie nie są wycofywane.



11:24

Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego ostrzału rakietowego siedziby władz obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy; 36 osób zostało rannych - poinformowały służby ratunkowe w mediach społecznościowych.

Operacja służb ratunkowych jest kontynuowana, na miejscu jest 38 ratowników.

We wtorek rano rosyjskie wojska ostrzelały gmach administracji obwodowej w Mikołajowie. Zniszczeniu uległa cała środkowa część obiektu, od parteru po ósme piętro

11:08

Rosyjskie wojska ostrzeliwują w Donbasie niemal wszystkie miasta znajdujące się wzdłuż linii frontu. W najbliższym czasie sytuacja może jeszcze się pogorszyć - przekazał szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

Strona rosyjska skoncentruje teraz swoje wysiłki na regionie donieckim. Dlatego będzie coraz trudniej - powiedział Kyryłenko na antenie jednej ze stacji telewizyjnych. Słowa szefa regionalnej administracji cytuje agencja Reutera.



11:07

Dotychczas z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce odbyło się 35 lotów ewakuacyjnych z osobami, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Samoloty z Podkarpacia latały m.in. do Indii i Hiszpanii.

11:06

Dziś ponownie uruchomiony zostaje ruch towarowy w kierunku wschodnim - poinformował fiński narodowy przewoźnik kolejowy VR, który w niedzielę zawiesił połączenie z Rosją.

Jak początkowo tłumaczono połączenie zostało zawieszone ze względu na zachodnie sankcje nałożone na Rosję za jej inwazję na Ukrainę. Jednak zgodnie z obecnymi wyjaśnieniami nie mają one zastosowania do umów, których stroną jest VR - przekazano w oficjalnym komunikacie przedsiębiorstwa.



11:05

Obwód charkowski na północnym wschodzie Ukrainy został w ciągu ostatniej doby ostrzelany ponad 200 razy - poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow na Telegramie.

"W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska okupacyjne nieustannie atakowały ogniem artyleryjskim, moździerzowym i ostrzeliwały z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - w sumie 39 razy: okolice Sałtiwki, Ołeksijiwki, Chołodnej Hory, charkowską fabrykę traktorów, Czuhujew i Dergacze. Oprócz tego zanotowano blisko 180 wrogich ostrzałów z wyrzutni typu Grad" - oznajmił Syniehubow

Jak powiedział, ostrzały spowodowały pożary m.in. w Sałtiwce. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, obiekty handlowe i inne obiekty infrastruktury cywilnej. Nie ma natomiast ofiar śmiertelnych ani rannych.

Według Syniehubowa nie było nalotów na Charków, natomiast samoloty bezzałogowe wykonywały loty zwiadowcze, by ustalić pozycje ukraińskich sił zbrojnych, wojsk obrony terytorialnej i Gwardii Narodowej.



10:27

Prezydent Chin Xi Jinping oraz premier i Li Keqiang przeprowadzą w piątek rozmowy online z przywódcami Unii Europejskiej - poinformowało chińskie ministerstwo spraw zagranicznych, cytowane przez agencję Reutera.

W spotkaniu udział wezmą przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Głównym tematem rozmów będzie rosyjska inwazja na Ukrainę, zaangażowanie społeczności międzynarodowej we wsparcie dla zaatakowanego kraju oraz wywołany agresją kryzys humanitarny - podano w komunikacie Rady Europejskiej.

10:26

W obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę rząd Niemiec przygotowuje się na ewentualne pogorszenie dostaw gazu. Minister gospodarki Robert Habeck ogłosił w związku z tym etap wczesnego ostrzegania w ramach planu kryzysowego w zakresie zaopatrzenia w gaz. Zastrzegł, że jest to działanie profilaktyczne, a bezpieczeństwo dostaw jest nadal zapewnione.

Obecnie nie ma wąskich gardeł w dostawach, musimy jednak zwiększyć środki ostrożności, żebyśmy byli przygotowani na wypadek eskalacji działań ze strony Rosji - podkreślił minister w Berlinie. Zaapelował też do konsumentów o oszczędzanie gazu.

10:21

Wnętrze zniszczonego uniwersytetu w Irpieniu.

10:10

Rosyjskim wojskom nie udało się w nocy ostrzelać Kijowa. Kilka rakiet zostało zneutralizowanych przez ukraińskie systemy obrony - poinformował rano doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko, cytowany przez agencję UNIAN.

Doniesienia przekazane przez Denysenkę potwierdził zastępca mera Kijowa Mykoła Poworoznyk. Noc minęła względnie spokojnie. Było słychać syreny alarmowe i odgłosy walk dochodzące z okolic miasta, ale sama stolica nie została zaatakowana - relacjonował Poworoznyk na antenie jednej ze stacji telewizyjnych.

10:09

Na dziś ustalono trzy korytarze humanitarne z okupowanych bądź obleganych przez wojska rosyjskie miast ukraińskich - poinformowała na Facebooku wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Jeden z korytarzy będzie służyć do ewakuacji mieszkańców Mariupola w obwodzie donieckim i dostarczeniu pomocy humanitarnej do Berdiańska w obwodzie zaporoskim.

Kolejnym korytarzem ma zostać dostarczona pomoc do Melitopola również w obwodzie zaporoskim oraz ewakuowana tamtejsza ludność. Trzecim korytarzem mają pojechać do Zaporoża własnym transportem chcący ewakuować się mieszkańcy Enerhodaru w obwodzie zaporoskim.



10:09

Polska będzie robiła wszystko, aby do końca 2022 roku odejść od rosyjskiej ropy naftowej - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyraził nadzieję, że w kwietniu, a najdalej w maju, uda się odejść od importu węgla z Rosji.

10:08

Dostawy surowca przez gazociąg jamalski w punkcie Mallnow na granicy polsko-niemieckiej zostały wstrzymane - informuje agencja Reutera, powołując się na dane operatora Gascade. Dostawy innymi trasami, np. przez Nord Stream 1, przebiegają normalnie.

09:49

Ukraina domaga się od Rady Bezpieczeństwa ONZ niezwłocznego podjęcia działań w celu demilitaryzacji okolic Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej ze względu na ryzyko wybuchu znajdującej się tam amunicji - oświadczyła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk na briefingu.

09:47

Od początku inwazji na Ukrainę rosyjskie wojska straciły 17,3 tys. żołnierzy, a także 605 czołgów, 305 systemów artyleryjskich, 131 samolotów i 131 śmigłowców - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Od 29 lutego do 30 marca Rosja straciła również 1723 pojazdy opancerzone, 96 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy przeciwlotnicze, 1184 samochody, siedem okrętów, 75 cystern z paliwem, 81 bezzałogowców i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu - napisano w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

09:35

Rosyjskie wojska wystrzeliły trzy pociski rakietowe w obiekty przemysłowe w obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy - poinformował mer miasta Chmielnicki Ołeksandr Symczyszyn.

W wyniku ataków wybuchły pożary. Zostały ugaszone rano. Informacje o ofiarach są obecnie weryfikowane.



09:34

Pomimo obietnic ze strony Rosji dotyczących złagodzenia operacji militarnej w okolicach Czernihowa na północy Ukrainy nie odnotowaliśmy dotąd jej osłabnięcia - poinformował gubernator obwodu czernihowskiego Wiaczesław Czaus, cytowany przez agencję Reutera.

Czy wierzymy w te zapewnienia? Oczywiście, że nie - zaznaczył. Obietnicom tym zaprzecza ostrzał Nieżyna oraz trwające całą noc ataki na Czernihów - dodał.

09:33

Rosyjscy żołnierze służby zasadniczej z jednej z formacji pancernych, wysłani na wojnę z Ukrainą, poprosili swoje dowództwo o możliwość powrotu do miejsca stałej dyslokacji w Rosji - przekazał na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Żołnierze z 26. pułku czołgów 47. dywizji pancernej podpisali kontrakty w czasie wojny na Ukrainie. (...) Następnie zaczęli składać raporty z prośbą o rozwiązanie tych umów i odesłanie do miejsca stałego stacjonowania" - podano w porannym komunikacie Sztabu Generalnego.

09:30

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie kontynuowały ostrzał osiedli mieszkaniowych w Charkowie i okolicach; w pobliżu położonego na południe od stolicy obwodu Iziumu trwają walki - powiedział szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Minionej doby Rosjanie 39 razy ostrzelali miasta znajdujące się w położonym na północnym wschodzie Ukrainy obwodzie charkowskim. "Użyto artylerii, pocisków moździerzowych oraz wyrzutni rakiet MLRS" - poinformował na Telegramie Syniehubow.



Syniehubow dodał, że w pobliżu Iziumu nadal toczą się walki, podczas których we wtorek siły ukraińskie zestrzeliły jednego wrogiego myśliwca i jednego drona.

09:17

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało prawie 2,37 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Wczoraj funkcjonariusze SG odprawili 22,4 tys. podróżnych, czyli o 6,6 proc. więcej niż w poniedziałek.

09:15

Deputowany rady miejskiej Iziumu w obwodzie charkowskim wprowadził żołnierzy rosyjskich do obleganego miasta niebronioną drogą - poinformował szef wydziału rady ds. młodzieży Maksym Strelnyk na Facebooku. Deputowany należy do zawieszonej prorosyjskiej partii.

"W sobotę 26 marca zaczęły się pojawiać doniesienia, że do Iziumu zaczęli wchodzić rosyjscy okupanci. Jak się okazało, nie weszli oni do miasta tak po prostu, tylko poprowadził ich i pokazał niechronioną drogę zdrajca Anatolij Fomyczewski" - napisał Strelnyk.

Dodał, że miasto się nie poddaje i nadal zdecydowanie walczy z wojskami rosyjskimi.

Fomyczewski jest deputowanym partii Opozycyjna Platforma - Za Życie - ugrupowania powiązanego z Rosją. Partia została zawieszona 20 marca przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

08:40

Jesteśmy poważnym partnerem handlowym Rosji i wiele naszych towarów idzie do Rosji, albo my kupujemy z Rosji i niestety te pieniądze idą na finansowanie uzbrojenia. Marszałek Grodzki nie powiedział niczego, co nie jest prawdą - tak o słowach marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który przepraszał Ukraińców za "finansowanie zbrodniczego reżimu" mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa-Błońska. Z drugiej strony mamy pana premiera, panów ministrów, którzy wychodzą na mównicę i słyszę w Sejmie od rana do wieczora zdania, słowa, które nie są prawda. Jedni dostają awanse, że od rana do wieczora mówią nieprawdę, a marszałek Grodzki powiedział bardzo bolesną prawdę - mówiła wicemarszałek Sejmu.

08:25

Nagranie ukraińskiego operatora Jurija Hruzinowa z opustoszałego Irpienia pod Kijowem, niemal całkowicie zniszczonego przez rosyjski ostrzał i walki, opublikowała agencja UNIAN. Porównała he do "apokaliptycznej pustyni".

Na nagraniu widać ciała zabitych leżące na ulicach, zniszczone domy, mosty, tory kolejowe, spalone i rozerwane na strzępy samochody.



08:20

Nawet tysiące cywilów mogły zginąć w Mariupolu na południu Ukrainy, w mieście, które od czterech tygodni jest nieustannie bombardowane. Takie dane są w pierwszym oficjalnym komunikacie misji ONZ na rzecz praw człowieka.

08:04

Rosyjska marynarka wojenna blokuje w rejonie Morza Czarnego ponad 90 statków zaopatrujących świat w żywność - poinformowała zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman. 30 proc. światowego eksportu pszenicy i 75 proc. oleju słonecznikowego pochodzi z tego regionu, objętego obecnie działaniami wojennymi - przypomniała.

08:02

Ukraina stworzyła strategiczne zapasy żywności na kilka lat - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na słowa premiera Denysa Szmyhala na posiedzeniu rządu.

Szmyhal dodał, że rząd zaczął realizować program bezpłatnego rozdawania kluczowych artykułów spożywczych w miastach przyfrontowych. Państwo kupuje ponad 10 takich artykułów i rozdaje ludziom. Jest to także wsparcie dla ukraińskich producentów, wsparcie naszej produkcji żywności - powiedział.

08:01

Co najmniej 145 dzieci zginęło dotychczas na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Ponad 220 dzieci zostało rannych.

W bombardowaniach i ostrzałach rakietowych zniszczono 790 placówek oświatowych, 75 zostało całkowicie zniszczonych.

"Liczby te nie są kompletne, ponieważ nie ma możliwości zbadania sytuacji w miejscach, w których toczą się działania bojowe, i na terenach czasowo okupowanych przez Rosję" - podano.

08:00

Szef czeczeńskiej republiki Ramzan Kadyrow nie jest zadowolony z rozmów pokojowych Rosji z Ukrainą. Podczas przemówienia w Groznym powiedział, że trzeba "jechać do Kijowa i odbić Kijów".

07:44

Rosja ma trudności z reorganizacją swoich oddziałów na Ukrainie - oceniło rano brytyjskie ministerstwo obrony.

"Jednostki rosyjskie, które poniosły ciężkie straty, zostały zmuszone do powrotu na Białoruś i do Rosji w celu reorganizacji i uzupełnienia zapasów. Działania te dodatkowo obciążają i tak już napiętą logistykę rosyjską i pokazują trudności, jakie Rosja ma z reorganizacją swoich jednostek w wysuniętych rejonach na Ukrainie. Rosja prawdopodobnie będzie nadal kompensować swoje ograniczone możliwości manewrowania na polu walki zmasowanymi atakami artyleryjskimi i rakietowymi. Deklarowane przez Rosję skupienie się na ofensywie w Doniecku i Ługańsku jest prawdopodobnie milczącym przyznaniem, że ma ona trudności z utrzymaniem więcej niż jednej znaczącej osi natarcia" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

07:38

Na razie nie można mówić o tym, że Rosja zmniejszyła intensywność działań zbrojnych w obwodzie kijowskim i czernihowskim na północy Ukrainy - oświadczył doradca szefa MSW Wadym Denysenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Denysenko podkreślił, że w nocy alarmy przeciwlotnicze ogłaszane były praktycznie w całym kraju, Rosjanie ostrzeliwali Czernihów, obwód chmielnicki, a nad Kijowem obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjskie rakiety.

W okolicach Irpienia, na północny zachód od Kijowa, przez całą noc słychać było działania bojowe.

Można powiedzieć, że niektóre jednostki i sprzęt wycofują się na Białoruś. To wygląda bardziej na rotację i lizanie ran niż na realne wstrzymanie działań bojowych - zaznaczył Denysenko.

07:36

Pilot zestrzelonego rosyjskiego samolotu Aleksander Krasnojarcew ukrył się w stodole. Nakrył go w niej właściciel - Rosjanin bez skrupułów zabił nieuzbrojonego cywila. Został pojmany i podczas przesłuchania zeznał, jak zrzucał bomby na Czernihów. Teraz burmistrz tego miasta apeluje do prezydenta Zełenskiego, by rosyjskiego pilota potraktować jak więźnia, a nie jeńca wojennego, który mógłby podlegać wymianie.

07:34

W celu uzupełnienia swoich sił na Ukrainie Rosja przerzuciła wojska z okupowanych terenów Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej - poinformował rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Z informacji strony ukraińskiej wynika, że z oddziałów 4. bazy sformowano trzy batalionowe grupy taktyczne (do 1200 osób), zaś z wojsk stacjonujących w Abchazji - dwie batalionowe grupy taktyczne (800 osób).

06:49

Tereny mieszkalne w Lisiczańsku w obwodzie ługańskim znalazły się pod ostrzałem artyleryjskim - poinformowały tamtejsze władze.

Jak poinformował na Telegramie szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj do ostrzału doszło ok. godz. 06:30 czasu lokalnego (05:30 w Polsce).

"Doszło do znacznego zniszczenia wieżowców, informacje na temat liczby ofiar nie są jeszcze znane; trwa akcja ratunkowa" - dodał Hajdaj.

06:40

Do 12 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału budynku administracji obwodowej w Mikołajewie na południu kraju. 34 osoby są ranne.

Wczoraj rano rakieta całkowicie zniszczyła 8-piętrowy budynek władz obwodu. Ratownicy wciąż pracują na gruzowisku.

06:35

Zniszczenia w Nieżynie i Czernichowie po wczorajszym bombardowaniu.

06:32

Prezydent Rosji Władimir Putin rozmyślnie używa żywności jako broni przeciwko narodowi ukraińskiemu - oświadczył na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ stały przedstawiciel Ukrainy w ONZ Serhij Kislica.

Putin nie jest pierwszym dyktatorem, który używa żywności jako broni przeciwko narodowi ukraińskiemu. Ideologiczny apostoł Moskwy Stalin zabił 90 lat temu miliony Ukraińców podczas sztucznie wywołanego Wielkiego Głodu. Nie jest czymś zaskakującym, że Putin, który honoruje Stalina jako swego przodka, stosuje taką samą praktykę - powiedział Kislica na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconemu sytuacji humanitarnej na Ukrainie.

05:23

Jeszcze w tym tygodniu niektóre ukraińskie zakłady metalurgiczne zaczną częściowo wznawiać produkcję i przywracać zdolności eksportowe - oświadczył agencji Ukrinform minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.

Jak dodał, są pewne problemy logistyczne - nie działają porty.

Ale odbudowujemy logistykę aby umożliwić im działalność. To jest ważne dla wielu miast, w których głównie takie zakłady tworzą miejsca pracy - podkreślił minister.

05:10

Naszą relację z 35. dnia wojny zaczynamy od podsumowania najważniejszych z nocy:

- Są pewne oznaki wskazujące, że wojska rosyjskie przegrupowują się w celu skoncentrowania działań w kierunku wschodnim - napisano w opublikowanym w nocy komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według stanu na godz. 00:00 30 marca 2020 r. rosyjscy najeźdźcy nie zdołali osiągnąć administracyjnych granic Regionu Donieckiego i Ługańskiego, okrążyć i uzyskać kontroli nad lewobrzeżną częścią Ukrainy.

W obecnym momencie pojedyncze jednostki sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej kontynuują wycofywanie się z rejonu Kijowa i Czernihowa.

Według Sztabu Generalnego tzw. "wycofywanie żołnierzy" może być również wymianą niektórych jednostek mającą na celu wprowadzenie w błąd dowództwa sił zbrojnych Ukrainy i stworzenie błędnego wrażenia, że Rosja zrezygnowała z okrążenia Kijowa.

- Nikt nie powinien dać się nabrać na stwierdzenia Kremla, że wycofa siły spod Kijowa - powiedział wieczorem rzecznik Pentagonu John Kirby. Jak dodał, jedynie niewielkie siły rosyjskie zostały wycofane spod stolicy, a zagrożenie dla miasta nie ustało.

Z pewnością nie są to znaczące części wielu batalionowych grup taktycznych, które Rosja rozmieściła przeciwko Kijowowi - powiedział rzecznik. Ocenił, że ogłoszone wczoraj przez rosyjskiego wiceministra obrony Aleksandra Fomina "drastyczne ograniczenie działań wojennych" pod Kijowem i Czernihowem jest próbą przykrycia faktu, że rosyjska ofensywa została powstrzymana.



- Jest niemal pewne, że Rosja nie osiągnęła celu, jakim było okrążenie Kijowa i wydaje się, że się z tym pogodziła, ale teraz zapewne będzie przekierowywała wojska do obwodów donieckiego i ługańskiego - oceniło wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

- Wieczorem ukraińskie media podały, powołując się na gubernatora obwodu biełgorodzkiego Wiaczesława Gładkowa, że w pobliżu rosyjskiego Biełgorodu, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą, doszło do eksplozji.

Do wybuchu miało dojść we wsi Krasnyj Oktiabr.

Według informacji mediów rosyjskich w wyniku wybuchu nikt nie zginął, cywile nie ucierpieli, a rannych zostało czterech rosyjskich wojskowych.



- W ciągu miesiąca Ukrainę opuściło łącznie 3,9 mln ludzi a 6,5 mln musiało przemieścić się wewnątrz tego kraju - poinformowała zastępczyni sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Joyce Msuya. Stały przedstawiciel Ukrainy w ONZ Serhij Kislica oświadczył, że spowodowanie humanitarnej katastrofy na Ukrainie jest elementem rosyjskiej strategii.