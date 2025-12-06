​Blisko półtorej godziny trwała weryfikacja sygnału o zagrożeniu z powietrza w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie. Wcześniej burmistrz Lubartowa polecił włączenie syren alarmowych w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę, jednak finalnie zagrożenia nie potwierdzono i alarm został odwołany.

W sobotę rano w Lubartowie na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W sobotę rano w Lubartowie na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. Burmistrz miasta Krzysztof Paśnik poinformował we wpisie na Facebooku, że sygnały ostrzegawcze zostały uruchomione po otrzymaniu informacji z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; dodał, że aktywowano je "w związku z bieżącą sytuacją na Ukrainie".

Jak usłyszał reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego miało otrzymać z innego powiatu ostrzeżenie, że jakiś obiekt zbliża się do Lubartowa.

Weryfikacja, także z udziałem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, trwała blisko półtorej godziny. Finalnie nie potwierdzono zagrożenia i alarm został odwołany.

Trwa wyjaśnianie okoliczności tego incydentu - będzie m.in. sprawdzane, czy mogło dojść do dezinformacji.

Jak dowiedział się nasz dziennikarz u wojewody lubelskiego, jego służby nie wydawały polecenia uruchomienia syren alarmowych.

Zmasowany atak powietrzny Rosji na Ukrainę

W nocy z piątku na sobotę cała Ukraina została objęta alarmem powietrznym z powodu zmasowanego ataku sił rosyjskich. Portal Ukraińska Prawda poinformował, że Rosjanie wystrzelili i drony uderzeniowe, i pociski manewrujące.

Według Sił Powietrznych Ukrainy pociski manewrujące leciały przez obwód sumski na północy Ukrainy w kierunku obwodów czernihowskiego i połtawskiego, a stamtąd wzięły kurs na obwód winnicki w środkowej części kraju. Ukraińskie lotnictwo poinformowało też o grupie pocisków manewrujących Kalibr w obwodach mikołajowskim i odeskim na południu.

Eksplozje odnotowano m.in. Kijowie i obwodzie kijowskim, we Lwowie, Łucku i Równem, a także w obwodach dniepropietrowskim i połtawskim. Ranne zostały co najmniej trzy osoby.