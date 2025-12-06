W Sosnowcu doszło do tragedii - nie żyje 70-letnia kobieta, najprawdopodobniej potrącona przez samochód na drodze krajowej nr 94. Śledczy poprosili o kontakt osoby, które mogą mieć jakieś informacje w tej sprawie.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Policja Śląska /

W sobotę przed godz. 5:00 w Sosnowcu, na drodze krajowej nr 94 w kierunku Katowic, przy zjeździe na ul. Będzińskiej, doszło do tragicznego wypadku.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 70-letnia kobieta została najprawdopodobniej potrącona przez samochód. Niestety, obrażenia okazały się śmiertelne.

Na miejscu pracowali funkcjonariusze, którzy zabezpieczali ślady i dowody. Obecnie trwa ustalanie wszystkich okoliczności wypadku, w tym tożsamości sprawcy.

Śledczy zaapelowali do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub przejeżdżały w tym czasie DK94 i mogą mieć informacje na temat tej sprawy, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu (nr tel. 47 852 12 00).

"Każda informacja, nawet z pozoru nieistotna, może mieć ogromne znaczenie dla prowadzonego postępowania" - podkreślono.