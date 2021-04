W ciągu ostatniej doby w Polsce przybyło 8245 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 60 osób. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 131 mln ludzi na świecie, a ponad 2,85 mln zakażonych zmarło. Dania ponownie otwiera salony fryzjerskie i kosmetyczne dla posiadaczy „paszportu” szczepienia przeciwko Covid-19. Polski rząd prawdopodobnie przedłuży obowiązujące dziś obostrzenia. W Austrii rusza proces mężczyzny oskarżonego o umyślne zarażenie żony koronawirusem. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

/ MADE NAGI / PAP/EPA

10:54 Belgia

Od dziś apteki w Belgii sprzedają testy na obecność koronawirusa, które można wykonać samodzielnie. Przewodniczący grupy roboczej belgijskich władz ds. testów Herman Goossens nie przewiduje na razie dystrybucji zestawów do przeprowadzania samodzielnego badania w supermarketach.

"Autotesty to nie słodycze" - powiedział na jednej z konferencji prasowych.

10:52 Ukraina

W ukraińskich szpitalach jest 67 tys. łóżek z podłączeniem do tlenu. "Nie ma możliwości dalszego zwiększania tej liczby, bo inne choroby nie poszły na wakacje i je też trzeba leczyć" - powiedział ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Obecnie w kraju hospitalizowanych jest ponad 47 tys. pacjentów.

Najbardziej napięta sytuacja pod tym względem jest w Kijowie, obwodzie chmielnickim, mikołajowskim i żytomierskim.

10:41 Nowe dane

Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ciągu ostatniej doby przybyło 8245 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 60 osób.







10:27 Szpitale i chorzy pod respiratorami

W szpitalach przebywa 33 544 pacjentów z Covid-19, o 888 więcej niż dzień wcześniej. Wspomagania respiratorem wymaga 3315 chorych, o 46 więcej niż w poniedziałek - podało Ministerstwo Zdrowia.

Tydzień temu, we wtorek 30 marca, hospitalizowanych z powodu Covid-19 było 31 071 pacjentów, w tym 3054 pod respiratorami.

Dwa tygodnie temu, 23 marca, w szpitalach było 26 075 pacjentów, z czego 2512 pod respiratorami

Resort zdrowia poinformował też, że kwarantanną objęto 394 442 osoby. Ponadto podał, że dotąd po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiało 2 036 577 osób.





10:07 Rząd przedłuży obostrzenia?

Rząd rozważa wydłużenie zamknięcia żłobów i przedszkoli o tydzień. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem powinny one zostać otwarte od najbliższego poniedziałku, czyli od 12 kwietnia.

Szanse na to jednak maleją. Rząd zakłada, że dzisiejsze dane na temat zakażeń koronawirusem będą zaniżone z powodu świąt. Jutro i pojutrze powinna nastąpić poświąteczna kumulacja. Jeśli wynik będzie wysoki, to zamknięcie żłobków i przedszkoli zostanie wydłużone o kolejny tydzień. Jeśli jutro i pojutrze będzie niski, to będzie niewielka szansa na otwarcie tych placówek od przyszłego tygodnia.

A co z pozostałymi zakazami? Co z fryzjerami? Z dużymi sklepami budowlanymi? Tu ryzyko przedłużenia zakazów jest jeszcze większe. O gastronomii, galeriach handlowych i siłowniach nawet nie wspominamy - przedłużenie zakazów jest pewne.





08:47 Australia

Wstrzymanie eksportu zamówionych 3 mln dawek szczepionki firmy AstraZeneca z Europy komplikuje program szczepień przeciw Covid-19 w Australii. Jak dotąd w kraju podano 843 tys. dawek, czyli ponad 3 mln mniej niż planowano.

Australia, która szczepienia zaczęła później niż większość wysoko rozwiniętych państw, miała w pierwszej fazie programu szczepień polegać na dostawach z Europy, choć zdecydowana większość - 50 mln z 53 mln zamówionych dawek szczepionki AstraZeneki - ma zostać wytworzona w kraju.

W marcu Komisja Europejska wzmocniła mechanizm pozwalający na wstrzymanie eksportu szczepionek firm, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec UE, do krajów, które nie zezwalają na eksport szczepionek do Europy i gdzie sytuacja epidemiczna jest lepsza.

08:03 Od dzisiaj nowe obostrzenia dla kierowców ciężarówek przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii

Od dzisiaj kierowcy ciężarówek wjeżdżający na terytorium Wielkiej Brytanii objęci zostają nowymi obostrzeniami. Chodzi o obowiązkowe testy na obecność koronawirusa.





06:58 Mecz baseballowy przy pełnym stadionie

Niemal komplet kibiców oglądał mecz baseballowy na 40-tysięcznym stadionie w aglomeracji Dallas. Texas Rangers to pierwsza amerykańska drużyna sportowa z najbardziej popularnych lig, która zdecydowała się na sprzedaż biletów na wszystkie miejsca na swoim obiekcie.

Oficjalnie klub wymagał od widzów założenia maseczek (z wyjątkiem momentów jedzenia lub picia), mimo to wielu sympatyków baseballu ich nie nosiło. Nie przestrzegano także zachowywania zalecanego w epidemii dystansu społecznego.





06:00 Epidemia koronawirusa w Polsce - stan po wielkanocnym weekendzie

Ponad 60 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce w czasie świątecznego, trzydniowego weekendu. W porównaniu do sytuacji sprzed wielkanocnego weekendu zajętych jest więcej o ponad 700 łóżek na oddziałach covidowych. I więcej respiratorów.

W Niedzielę Wielkanocną po raz pierwszy od półtora miesiąca w naszym kraju zmniejszyła się liczba zakażonych pacjentów w szpitalach - w porównaniu do poprzedniego dnia.

Lekarze podkreślają, że te informacje nie powinny nas uspokajać.

To mógł być efekt tego, że wielu chorych za wszelką cenę nie chciało spędzić świąt w szpitalu. Są jednak też szanse, że szczyt trzeciej fali pandemii jest już za nami. Epidemiolodzy mają nadzieję, że w statystykach nie zobaczymy efektu wielkanocnych wyjazdów, na które zdecydowała się część z nas.

Jutro albo w czwartek możemy spodziewać się decyzji o tym, jakie obostrzenia będą obowiązywać w Polsce od soboty. Te obecne - czyli zamknięte salony fryzjerskie, kina, teatry, baseny czy duże markety budowlane - są aktualne do piątku. Z naszych informacji wynika, że wiele wskazuje na to, iż te restrykcje będą przedłużone.

