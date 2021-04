W Belgii ruszyła dzisiaj specjalna platforma, na której można się zapisać, by ewentualnie otrzymać niewykorzystaną w danym dniu szczepionkę. Na Qvax.be przyjmowane są zapisy wszystkich mieszkańców Belgii od 18. roku życia. Jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon, chętnych na szczepienie „last minute” jest bardzo wielu.

Zdj. ilustracyjne / GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA

Platforma Qvax.be została zasypana zgłoszeniami. Obecnie, aby się zapisać, czeka się w kolejce, która wynosi 180 tys. osób. Przewidywany okres oczekiwania to kilka godzin.

Gdy zapiszemy się na sczepienie "last minute", trzeba rozpocząć rejestrację w ciągu 10 minut - w przeciwnym wypadku traci się kolejkę. Władze zapewniają jednak, że kolejność rejestracji nie jest ważna. Gdy w danym ośrodku szczepień pozostaną niewykorzystane dawki, to w pierwszej kolejności zapraszane są z listy rezerwowej osoby najstarsze. Trzeba jednak na takie zaproszenie odpowiedzieć w ciągu pół godziny - w przeciwnym wypadku szczepionka idzie do kogoś innego.

Belgia ruszyła z platformą Qvax.be, by wykorzystać każdą dawkę szczepionki oraz by przyspieszyć kampanię szczepień. Do niedawna Belgia była w ogonie krajów pod względem liczby zaszczepionych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Teraz bardzo wysunęła się do przodu w tym rankingu.