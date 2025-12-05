W Waszyngtonie w USA wylosowano 12 grup na przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa świata. Wiemy, z kim zagra Polska, jeśli uda jej się awansować. W trakcie wydarzenia prezydent USA Donald Trump odebrał z rąk prezesa FIFA nagrodę.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Zobacz również:

Ceremonia losownia rozpoczęła się w piątek, ok. godz. 18:00 czasu polskiego.

Tak będą wyglądały grupy na przyszłoroczne mistrzostwa:

  • Grupa A: Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, (zwycięzca baraży: Dania, Macedonia Północna, Czechy, Irlandia)
  • Grupa B: Kanada, (zwycięzca baraży: Włochy, Irlandia Płn., Walia, Bośnia i Hercegowina), Katar, Szwajcaria
  • Grupa C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja
  • Grupa D: USA, Paragwaj, Australia, (zwycięzca baraży: Turcja, Rumunia, Słowacja, Kosowo)
  • Grupa E: Niemcy, Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador
  • Grupa F: Holandia, Japonia, (zwycięzca baraży: Ukraina, Szwecja, Polska, Albania), Tunezja
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia
  • Grupa H: Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj
  • Grupa I: Francja, Senegal, (zwycięzca baraży: Irak, Boliwia, Surinam), Norwegia
  • Grupa J: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania
  • Grupa K: Portugalia, (zwycięzca baraży: Demokratyczna Republika Konga, Jamajka, Nowa Kaledonia), Uzbekistan, Kolumbia
  • Grupa L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama

W meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Jeśli Polsce uda się zwyciężyć w barażach, zmierzy się grupie z Holandią, Japonią i Tunezją.

W trakcie wydarzenia prezydent USA Donald Trump został pierwszym laureatem Pokojowej Nagrody FIFA. Polityk otrzymał statuetkę i medal w uznaniu "wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie".

Mundial pierwszy raz w trzech krajach

Przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa świata, po raz pierwszy w historii, odbędą się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Na razie znanych jest 42 z 48 uczestników turnieju przydzielonych do koszyków według rankingu FIFA.

Czterech kolejnych wyłonią pod koniec marca europejskie baraże. W półfinale swojej ścieżki reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Albanią, a w ewentualnym finale na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast dwaj pozostali uczestnicy mundialu będą znani po barażach międzykontynentalnych w Meksyku, także w marcu.

Mundial odbędzie się między 11 czerwca a 19 lipca 2026.