Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ciągu ostatniej doby przybyło 8245 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 60 osób. Najwięcej zakażeń, bo aż 1792, jest na Mazowszu. Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku wykrycia pierwszego przypadku w Polsce wyniosła tym samym 2 456 709, a 55 065 chorych zmarło.

(zdjęcie ilustracyjne) / Attila Balazs / PAP/EPA

Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ciągu ostatniej doby przybyło 8245 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Są to dane z wielkanocnego poniedziałku.



Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu - 1792 i na Śląsku - 1228, najmniej w woj. podlaskim - 92.

Pozostałe przypadki pochodzą z województw: wielkopolskiego (731), małopolskiego (663), dolnośląskiego (591), pomorskiego (573), łódzkiego (497), kujawsko-pomorskiego (368), podkarpackiego (334), zachodniopomorskiego (274), lubelskiego (239), opolskiego (209), świętokrzyskiego (209), lubuskiego (205) i z warmińsko-mazurskiego (125).

Według resortu na Covid-19 zmarło ostatniej doby 28 osób, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami - 32. W sumie to 60 zgonów.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku wykrycia pierwszego przypadku w Polsce wyniosła tym samym 2 456 709, a 55 065 chorych zmarło.

Tydzień temu, we wtorek 30 marca, badania potwierdziły 20 870 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło wtedy 461 chorych. Z kolei dwa tygodnie temu, 23 marca, było to odpowiednio: 16 741 przypadków zakażenia i 396 zgonów.

Najwięcej dziennych zakażeń do tej pory zanotowano w czwartek, 1 kwietnia - 35 251 przypadków przy najwyższej liczbie wykonanych testów diagnostycznych wykrywających SARS-CoV-2 - ponad 109,4 tys.

Najwięcej zgonów w epidemii przyniósł 25 listopada ubiegłego roku. Tego dnia resort zdrowia przekazał informację o 674 zmarłych z powodu Covid-19.

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach przebywa 33 544 pacjentów z Covid-19, o 888 więcej niż dzień wcześniej. Wspomagania respiratorem wymaga 3315 chorych, o 46 więcej niż w poniedziałek - Ministerstwo Zdrowia.

Tydzień temu, we wtorek 30 marca, hospitalizowanych z powodu Covid-19 było 31 071 pacjentów, w tym 3054 pod respiratorami.

Dwa tygodnie temu, 23 marca, w szpitalach było 26 075 pacjentów, z czego 2512 pod respiratorami.

Resort zdrowia poinformował też, że kwarantanną objęto 394 442 osoby. Ponadto podał, że dotąd po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiało 2 036 577 osób.

Testy

Ostatniej doby wykonano 44 934 testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, w tym 22 835 antygenowych.

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 12 497 846 próbek pobranych od 12 177 640 osób.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 3 337 036 badań na wykrycie wirusa SARS-CoV-2.

Najwięcej testów diagnostycznych w ciągu doby wykonano do tej pory 1 kwietnia. Było ich ponad 109,4 tys. Wtedy też zdiagnozowano najwięcej nowych przypadków COVID-19, czyli 35 251.

Rząd przedłuży obostrzenia?

Rząd rozważa wydłużenie zamknięcia żłobów i przedszkoli o tydzień. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem powinny one zostać otwarte od najbliższego poniedziałku, czyli od 12 kwietnia.

Szanse na to jednak maleją. Rząd zakłada, że dzisiejsze dane na temat zakażeń koronawirusem są zaniżone z powodu świąt. Jutro i pojutrze powinna nastąpić poświąteczna kumulacja. Jeśli wynik będzie wysoki, to zamknięcie żłobków i przedszkoli zostanie wydłużone o kolejny tydzień. Jeśli jutro i pojutrze będzie niski, to będzie niewielka szansa na otwarcie tych placówek od przyszłego tygodnia.

A co z pozostałymi zakazami? Co z fryzjerami? Z dużymi sklepami budowlanymi? Tu ryzyko przedłużenia zakazów jest jeszcze większe. O gastronomii, galeriach handlowych i siłowniach nawet nie wspominamy - przedłużenie zakazów jest pewne.