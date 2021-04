Z punktu widzenia sytuacji w szpitalach najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest przedłużenie obostrzeń, ale będziemy o tym dokładnie rozmawiali w środę, podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - powiedział w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski / Andrzej Grygiel / PAP

Pytany o rekomendacje dotyczące przedłużenia obostrzeń Adam Niedzielski zwrócił uwagę, że sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie jeśli chodzi o obłożenie infrastruktury szpitalnej. Wskazał, że w grupie najbardziej dotkniętych regionów jest Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Małopolska i Podkarpacie.

Z punktu widzenia sytuacji w szpitalach, to z mojego punktu widzenia najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest przedłużenie obostrzeń, ale będziemy dokładnie rozmawiali o tym jutro o godz. 10 pod przewodnictwem pana premiera (Mateusza Morawieckiego) - powiedział Niedzielski.

Dodał jednocześnie, że sytuacja jest bardzo dynamiczna.

Kiedy otwarcie żłobków i przedszkoli?

Pytany o otwarcie żłóbków i przedszkoli, zapewnił, że jest ono priorytetem. Uważam, że na tę chwilę żadnych luzowań nie powinno być wprowadzonych, ale zgadzam się, że żłobki, przedszkola, nauka w klasach I-III to są absolutnie priorytety. Mogę zapewnić, że pierwsze, co będzie przywracane jeśli chodzi o regulacje obostrzenie, to będą żłobki, przedszkola i klasy I-III - zadeklarował minister.

Wyraził nadzieję, że będzie to jeszcze w kwietniu.

Niedzielski pytany, czy jest możliwy powrót do regionalizacji obostrzeń odparł, że "na razie nie ma do tego przestrzeni". Na razie chyba najbardziej sensownym i racjonalnym rozwiązaniem jest przedłużenie tego, z czym mamy do czynienia - dodał.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował dziś, że "w środę, najpóźniej w czwartek" zostanie przekazana informacja dotycząca ewentualnego przedłużenia obowiązujących obostrzeń i ich zakresu.

Jakie obostrzenia obowiązują teraz?

Obecnie do 9 kwietnia obowiązują zaostrzone zasady, zgodnie z którymi m.in. zamknięte są duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne, są nowe limity osób w handlu i miejscach kultu. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują nowe limity osób: 1 osoba na 15 m kw. - w sklepach do 100 m kw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Ograniczenie do 1 osoby na 20 m kw. dotyczy też obiektów kultu religijnego.

Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób. Centra i galerie handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. Obiekty hotelowe pozostają zamknięte - z wyjątkiem hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy.