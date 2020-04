O 117 nowych zakażeniach koronawirusem i 6 ofiarach śmiertelnych poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii zarejestrowano więc w naszym kraju 7049 zakażeń, a 251 chorych zmarło. Jest jednak i dobra wiadomość: wyzdrowiało dotąd 618 zakażonych. W związku z pandemią, jak zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski, w czasie tegorocznych wakacji nie będą najpewniej organizowane kolonie dla dzieci. A w Warszawie wylądował dzisiaj największy samolot świata Antonov An-225 Mriya, który przywiózł do Polski z Chin ładunek z niezbędnymi do walki z koronawirusem środkami ochronnymi. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia z kolei, że przez pandemię światową gospodarkę czeka największy kryzys od lat 30. XX wieku.

15:30 STANY ZJEDNOCZONE

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo oświadczył, że nawet jeśli prezydent USA Donald Trump każe mu znieść restrykcje związane z pandemią koronawirusa w jego stanie, to on nie zastosuje się do polecenia szefa państwa, jeśli uzna to za niebezpieczne posunięcie.





15:22 FINLANDIA

Ostatnie testy na obecność koronawirusa u byłego prezydenta Finladnii Marttiego Ahtisaariego oraz jego małżonki dały wynik negatywny - poinformowała kancelaria prezydenta Finlandii. Zakażenie koronawirusem u obojga potwierdzono pod koniec marca.

Obecnie - jak podkreślono w komunikacie - Martti oraz Eeva Ahtisaari "dochodzą do siebie".

15:09 RAJD

Z powodu pandemii koronawirusa organizatorzy Rajdu Lipawy, trzeciej rundy mistrzostw Europy, zdecydowali się na przełożenie łotewskiej rundy FIA ERC, która miała być rozegrana w dniach 29-31 maja.

Na razie nie podano nowego terminu, nieoficjalnie mówi się, że o ile to będzie możliwe, w rachubę wchodzi druga połowa lipca.

15:05 TESTY

Drastycznie spadła liczba testów na koronawirusa w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby wykonano ich zaledwie 4,6 tysiąca. Dla porównania, wczoraj było ich tysiąc więcej, a w piątek zrobiono ponad 11 tysięcy.



15:04 MASECZKI W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia mającego uszczegółowić przepisy o obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z epidemią.

Projekt zakłada, że od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki podczas przebywania w środkach publicznego transportu zbiorowego i w pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, a także w czasie przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach.

15:02 WĘGRY

Do 204 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem pensjonariuszy i pracowników największego domu opieki dla osób starszych w Budapeszcie; dziesięć osób zmarło - poinformowała naczelna lekarz Węgier Cecilia Mueller na konferencji prasowej online.

Dom opieki znajduje się w gestii samorządu i według informacji zamieszczonej na jego stronie internetowej mogą tam mieszkać 544 osoby.

14:54

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił, że światowa gospodarka przejdzie prawdopodobnie na skutek pandemii koronawirusa najgłębsze załamanie od wielkiego kryzysu z lat 30. XX wieku, który wybuchł po krachu giełdowym w 1929 roku.

Według MFW, w 2020 roku światowy PKB skurczy się o 3 proc. i prawdopodobnie wzrośnie w 2021 roku o 5,8 proc.

14:45 HOLANDIA

W Holandii w ciągu ostatniej doby 122 osoby zmarły na Covid-19, łącznie epidemia pochłonęła już 2945 ofiar - poinformował we wtorek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Wykryto też 868 nowych infekcji koronawirusem.

Od początku epidemii koronawirusa w Holandii odnotowano 27 419 przypadków zakażeń, 2945 osób zmarło, a 8939 hospitalizowano - przekazał RIVM na swojej stronie internetowej. 28 proc. pacjentów, u których potwierdzono Covid-19, to pracownicy służby zdrowia.

14:30

Minister finansów i gospodarki Francji Bruno Le Maire powiedział, że najważniejsi światowi wierzyciele ze względu na pandemię koronawirusa przyjęli moratorium na spłaty długów najbiedniejszych krajów. Dodał, że kryterium to obejmuje większość krajów Afryki.

76 krajów, w tym 40 z Afryki subsaharyjskiej, spełnia warunki, aby można było zawiesić spłaty ich długów - powiedział dziennikarzom Le Maire.

Wierzyciele rządowi - nie tylko z Klubu Paryskiego, ale też Chiny - zgodzili się zawiesić spłaty kredytów na sumę 12 mld w ramach tego porozumienia, które zostanie sfinalizowane w środę - wyjaśnił minister.

14:25 WOJSKO

U 74 żołnierzy i 36 pracowników w wojska stwierdzono koronawirusa - poinformowała minister obrony Mariusz Błaszczak.

Szef MON, który podsumował zaangażowanie wojska w zwalczanie pandemii podczas Świąt Wielkanocnych, dodał, że wyzdrowiało sześciu żołnierzy i dwóch pracowników resortu obrony.

14:24 POZNAŃ

11 osób z personelu medycznego szpitala zakaźnego w Poznaniu jest zakażonych koronawirusem - poinformował prezydent Poznania. Wśród zakażonych jest m.in. dwóch lekarzy, sześć pielęgniarek i salowa.



14:05 CHINY

W chińskiej prowincji Heilongjiang wykryto poprzedniej doby 79 nowych zakażeń koronawirusem wśród Chińczyków, którzy wrócili niedawno z graniczącej z tym regionem Rosji - podały we wtorek chińskie media. Miejscowe władze starają się powstrzymać drugą falę epidemii.

13:54 POCZTA POLSKA

Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne - poinformowała spółka. Maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych w całym kraju najpóźniej 20 kwietnia. Poczta planuje także wprowadzenie do swojej oferty żeli do dezynfekcji rąk.

Jak podano w komunikacie, Poczta Polska wprowadza do sprzedaży wyprodukowane w Polsce maseczki ochronne wielokrotnego użytku w cenie 9,99 zł za sztukę. Dodano, że produkt będzie można także kupić w sklepie internetowym w paczkach po 5 sztuk, cena za komplet wynosi 49,95 zł.

13:50 SZWAJCARIA

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w Szwajcarii od poniedziałku o 15, do 900, a osób zakażonych o 254, do 25 834 - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

BAG podał, że Szwajcaria ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników występowania koronawirusa, wynoszący 283 potwierdzone przypadki na 100 tys. mieszkańców.

13:40 IRAN

W ciągu ostatniej doby w Iranie na Covid-19 zmarło 98 osób - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur. To najmniejszy dobowy bilans ofiar od miesiąca. Od wybuchu epidemii w Iranie odnotowano 4683 zgony i ponad 70 tys. zakażeń.

13:18 NOCLEGI dla PERSONELU MEDYCZNEGO

Narodowy Fundusz Zdrowia zorganizuje "miejsca noclegowe dla personelu szpitali walczących z koronawirusem" - taką informację przekazał za pośrednictwem Twittera prezes Funduszu Adam Niedzielski.

"Pierwsza umowa dotyczy warszawskiego hotelu Mariott zakontraktowanego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego" - podał.

13:01 WYBORY PREZYDENCKIE

Przyjęcie tarczy antykryzysowej 2.0 bez zmian uniemożliwi przeprowadzenie wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja - i stanie się to, zanim jeszcze zapadnie decyzja o zmianie ich terminu i sposobu głosowania.

To niebezpieczeństwo - jak donosi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory - to wynik dopisania do ustawy dot. tarczy artykułu nr 100, który blokuje trwające obecnie przygotowania do wyborów.

Wprowadzenie nowych zasad głosowania ma zaś dopiero nastąpić - i wcale nie jest przesądzone.

12:58 WHO OSTRZEGA

Liczba wszystkich zakażonych koronawirusem od początku epidemii przekroczy wkrótce poziom 2 milionów, a liczba ofiar śmiertelnych - 120 tysięcy - ostrzegła Światowa Organizacja Zdrowia.

Z jej najnowszych danych wynika, że od wybuchu epidemii w grudniu 2019 do dzisiejszego poranka potwierdzono na świecie już 1,93 mln zakażeń, a pandemia dotarła już do ponad 210 krajów.

12:47 KORONAWIRUS i DYMISJA w SGSP

Wicekomendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Jarosław Zarzycki stracił stanowisko: zdymisjonował go - po pojawieniu się w uczelni koronawirusa - szef MSWiA.

Według Komendanta Głównego Straży Pożarnej, który wnioskował o dymisję Zarzyckiego, w tej sprawie mogło dojść do zaniedbań, a władze uczelni bagatelizowały podejrzenia infekcji u podchorążych.

Zakażenie potwierdzono u 47 z blisko 400 przebadanych studentów.

12:34 COVID-19 a PŁEĆ

55,2 procent chorych na COVID-19 to kobiety - wynika z danych opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

12:28 KRAKÓW

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zdecydował o wyłączaniu w nocy ulicznego oświetlenia: od północy do 4 nad ranem.

Cytat Została podjęta decyzja o tym, by w czasie, kiedy są ograniczenia w przemieszczaniu się, i w czasie, kiedy praktycznie nie ma ludzi na ulicach, w nocy wyłączyć oświetlenie uliczne w Krakowie. Oświetlenie będzie wyłączane od północy do 04:00, czyli wtedy, kiedy nie ma ludzi na ulicach i nie działa komunikacja zbiorowa. Wybraliśmy takie godziny, kiedy jeszcze nie rozpoczęły się podróże ludzi na pierwsze zmiany, a już po tym, kiedy mieszkańcy zdążą załatwić wszystkie swoje wieczorne i wczesnonocne sprawy. Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Według szacunków, rozwiązanie takie przyniesie miastu około 20 tysięcy złotych oszczędności każdej nocy.

12:23 WROCŁAW

Napawająca optymizmem wiadomość z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Pacjentka tamtejszej kliniki transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej, 9-letnia Hania, która choruje na białaczkę i przeszła przeszczep szpiku kostnego - i u której wykryto zakażenie koronawirusem, wyzdrowiała z COVID-19!

12:01 Epidemia? Łukaszenka mówi o... psychozie

Tragiczne dane dot. ofiar śmiertelnych i liczby zakażeń koronawirusem nie przemawiają do prezydenta Białorusi.

Alaksandr Łukaszenka mówi o... psychozie:

Cytat Niedawno otrzymałem informację, że ta psychoza dot. koronawirusa dotarła już do ludzi i przestali walczyć o życie w szpitalach. Są to konsekwencje psychozy, która rozprzestrzeniła się na cały świat. Ludzie się boją, więc chcę im powiedzieć: w naszym kraju żadna osoba nie zmarła z powodu koronawirusa. Żadna". Alaksandr Łukaszenka

Białoruś - gdzie stwierdzono dotąd blisko 3300 przypadków infekcji, a 33 zakażonych zmarło - utrzymuje otwarte granice, wciąż gra tam liga piłkarska, a cerkwie w okresie poprzedzającym prawosławną Wielkanoc, która już w najbliższą niedzielę, pozostają otwarte.

11:56 BIAŁORUŚ

O 3281 przypadkach zakażenia koronawirusem na Białorusi poinformowało ministerstwo zdrowia w Mińsku. Zmarło dotąd 33 zakażonych, którzy - jak podkreślono - cierpieli również na chroniczne schorzenia.

Dzień wcześniej białoruskie władze informowały o 2919 przypadkach zakażenia i 29 ofiarach śmiertelnych.

11:47 HISZPANIA

567 zakażonych koronawirusem zmarło w Hiszpanii w ciągu ostatniej doby - poinformowało hiszpańskie ministerstwo zdrowia. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w tym kraju do 18 056.

W sumie w Hiszpanii odnotowano 172 541 przypadków zakażenia koronawirusem - w tym od poniedziałku 3045 nowych infekcji, co jest najniższą liczbą zakażeń w ciągu doby od 18 marca.

11:38 FRANCJA

Francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire spodziewa się, że gospodarka Francji skurczy się w tym roku o 8 procent. Byłby to najgorszy wynik od II wojny światowej.

11:26 Szumowski o grupie polityków PiS na pl. Piłsudskiego

"Oczywiście, zgoda, odległości powinny być większe" - tak minister zdrowia Łukasz Szumowski ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM wydarzenia z piątku 10 kwietnia, kiedy to na pl. Piłsudskiego w Warszawie pojawiła się - by złożyć wieńce przed pomnikami ofiar katastrofy smoleńskiej - znaczna grupa polityków PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele.

Szumowski, który od tygodni apeluje do Polaków o pozostawanie w domach, zwracał jednak na naszej antenie uwagę: "Pamiętajmy, że to naprawdę była gigantyczna tragedia".

10:57 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w Rosji do 21 102: tylko w ciągu ostatniej doby wykryto tam ponad 2700 nowych infekcji i jest to najwyższy dotąd w tym kraju dobowy wzrost liczby zakażeń.

W ciągu 24 godzin zmarło ponadto w Rosji 22 pacjentów, a tym samym łączna liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w tym kraju wzrosła do 170.

10:34 Jak wygląda wyspany Łukasz Szumowski?

"To rzadki obraz, rzadki, dlatego zwróćcie Państwo uwagę na to, jak wygląda wyspany Łukasz Szumowski. Wygląda na jakieś 10 lat mniej!" - podkreślał Robert Mazurek w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM, której gościem był właśnie minister zdrowia.

Szumowski przyznał, że w czasie świąt miał okazję się wyspać, ale podkreślił również: "To też moje zdolności fryzjerskie, bo użyłem własnoręcznie maszynki i skróciłem sobie włosy".

Zobaczcie!

Jak wygląda wyspany Łukasz Szumowski? Można się było dziś przekonać w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Rutka /RMF FM

10:26 CZECHY

W Czechach zmarło dotąd 147 chorych na COVID-19 - czworo z nich w poniedziałek - a zakażonych koronawirusem zostało 6059 ludzi.

W poniedziałek przybyło tam 68 przypadków infekcji - najmniej od 17 marca, ale wynik ten łączony jest z liczbą przeprowadzonych testów: wykonano ich tego dnia najmniej od początku kwietnia.

10:17 NOWY BILANS EPIDEMII:

Najwięcej spośród 117 nowych przypadków zakażeń, o których poinformowało Ministerstwo Zdrowia, zarejestrowano w województwach: wielkopolskim - 28 przypadków, śląskim - 23 przypadki - oraz małopolskim i opolskim: po 16 przypadków.

10:08 NOWY BILANS EPIDEMII:

O 117 nowych zakażeniach koronawirusem i 6 ofiarach śmiertelnych poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że od początku epidemii zarejestrowano w naszym kraju 7049 zakażeń, a 251 chorych zmarło.

09:58 NAJWIĘKSZY SAMOLOT ŚWIATA w WARSZAWIE. ZOBACZ LĄDOWANIE:

09:26 RZĄDOWE OBOSTRZENIA

Można się spodziewać, że w przyszłym tygodniu przynajmniej część obecnych obostrzeń - szczególnie, jeśli chodzi o handel i usługi - zostanie zlikwidowana lub złagodzona - stwierdził na antenie TVP 1 wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Chcemy i musimy powoli wracać do normalnej działalności. Nie da się w nieskończoność zamrażać państwa, zamrażać gospodarki" - podkreślił.

09:17 NOWE DANE:

Liczba hospitalizowanych w związku z zakażeniem bądź podejrzeniem zakażenia koronawirusem wynosiła w poniedziałek 2471, objętych kwarantanną było blisko 145 tysięcy ludzi, a objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym: ponad 28 tysięcy.

Resort zdrowia poinformował również, że wyzdrowiało 618 zakażonych.

09:08 WYKRĘT "NA CHORĄ TEŚCIOWĄ"

"Ja tylko idę odwiedzić chorą teściową" - taką wymówkę słyszeli dotąd najczęściej śląscy policjanci, którzy na gorącym uczynku łapali łamiących kwarantannę.

W Tychach jeden z mieszkańców opuścił kwarantannę i jak gdyby nigdy nic jeździł taksówką po mieście.

"Inni idą do sklepu. Ale najczęściej pojawia się jedno tłumaczenie: ja tylko byłem odwiedzić chorą teściową. Dlaczego akurat teściową?" - zastanawia się powiatowy inspektor sanitarny w Tychach Grzegorz Gołdynia.

08:57 UKRAINA

Na Ukrainie potwierdzono w ciągu minionej doby 270 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 5 chorych na COVID-19 zmarło.

Tragiczny bilans epidemii w tym kraju to już 98 ofiar śmiertelnych i 3372 zainfekowanych.

08:39 WĘGRY

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła na Węgrzech do 1512.

W ciągu ostatniej doby stwierdzono tam 54 nowe zakażenia, a zmarło 13 chorych.

W sumie od początku epidemii zmarło na Węgrzech 122 zakażonych.

08:31 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

Minister zdrowia Łukasz Szumowski był gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Posłuchajcie, zobaczcie! >>>>



08:18 ŁUKASZ SZUMOWSKI w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

"O takich wakacjach, jakie sobie wyobrażamy i jakie mieliśmy do tej pory, możemy w tym roku zapomnieć. (...) Możemy zakładać, że nie będzie kolonii i obozów letnich" - ogłosił w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski.

08:11 ŁUKASZ SZUMOWSKI w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM:

07:53 Antonov An-225 Mriya przywiezie do Polski środki ochronne

Został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu w 1988 roku, jest największym eksploatowanym obecnie na świecie i najcięższym w historii samolotem. Ma ponad 84 metry długości, waży około 200 000 kg i jest napędzany sześcioma silnikami odrzutowymi.

Na swoim grzbiecie byłby w stanie przewieźć... prom kosmiczny!

Antonov An-225 Mriya przywiezie dzisiaj do Polski z Chin transport środków ochronnych: m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów.

Tak wygląda ten lotniczy kolos:

07:47 WŁOCHY

We Włoszech trwają przygotowania do otwarcia części sklepów, zamkniętych od miesiąca z powodu epidemii: rząd zgodził się, by od dzisiaj otwarto sklepy papiernicze, z artykułami dla dzieci i księgarnie.

Niektóre regiony wstrzymują się jednak z tą decyzją.

07:25 WYBORY PREZYDENCKIE: SONDAŻ

"Wezwania do bojkotu (wyborów prezydenckich 10 maja - przyp. RMF) korzystne są dla obecnego prezydenta i dla PiS" - tak wyniki sondażu IBRIS, przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", komentuje szef tego ośrodka badawczego Marcin Duma.

Z badania wynika, że 40,2 procent ankietowanych nie popiera apelu o bojkot wyborów prezydenckich 10 maja, a 24 procent nie ma zdania w tej sprawie.

"Pytanie sondażu o bojkot pokazuje, że najbardziej pozytywnie reagują na to hasło wyborcy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej" - mówi Duma, zauważając jednak równocześnie, że "nawoływanie do bojkotu obniża jej szanse na bycie drugą, a nawet trzecią czy czwartą".

07:01 NIEMCY

170 ofiar śmiertelnych i 2082 nowe zakażenia - to tragiczny bilans ostatniej doby w Niemczech.

Tym samym - jak wynika z danych przekazanych przez Instytut im. Roberta Kocha - liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju to 2696, a liczba odnotowanych od początku epidemii przypadków zakażenia: 125 tysięcy.

06:55

Na warszawskim Lotnisku Chopina ma wylądować około 09:30 największy transportowy samolot świata, który przywiezie z Chin do Polski ładunek środków ochronnych.

Na pokładzie samolotu Antonov An-225 Mriya dotrzeć ma być do naszego kraju m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych.

Transport przygotowały na zlecenie kancelarii premiera spółki KGHM Polska Miedź i Lotos.

06:39 DONALD TRUMP o DECYZJI OPEC+

OPEC+ zamierza zmniejszyć wydobycie ropy naftowej o 20 mln baryłek dziennie, a nie - jak podawano - o 10 mln - ogłosił na Twitterze amerykański prezydent Donald Trump.

W niedzielę kraje OPEC i grupa innych producentów ropy osiągnęły porozumienie ws. sprawie zmniejszenia światowego wydobycia ropy, by podtrzymać spadające ze względu na pandemię koronawirusa ceny surowca: pandemia spowodowała spadek popytu na ropę aż o jedną trzecią.

06:31 USA

USA są krajem z największą na świecie liczbą ofiar śmiertelnych koronawirusa - jest ich już ponad 23,5 tysiąca - oraz z największą liczbą zakażeń: od początku pandemii potwierdzono ich już ponad 580 tysięcy.

Najtrudniejsza jest sytuacja w stanie Nowy Jork, gdzie zmarło już 10 085 zakażonych koronawirusem.

W poniedziałek jednak gubernator Andrew Cuomo oświadczył, że najbardziej przerażająca faza epidemii w jego stanie już minęła.

05:58 FRANCJA

574 zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby - takie tragiczne dane przekazało w poniedziałek późnym wieczorem francuskie ministerstwo zdrowia. Oznacza to, że liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrosła we Francji do 14 967.

Odnotowano tam w sumie 98 076 zakażeń koronawirusem, w tym w ciągu ostatniej doby: 2673 przypadki.

W poniedziałek, przypomnijmy, prezydent Francji Emmanuel Macron przedłużył wprowadzoną z powodu epidemii kwarantannę do 11 maja.

05:47 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

Minister zdrowia Łukasz Szumowski będzie dzisiaj gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Do słuchania rozmowy na naszej antenie i oglądania jej transmisji na RMF24.pl zapraszamy o 08:02!



05:39 USA

1509 zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionych 24 godzin w Stanach Zjednoczonych. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła w tym kraju do ponad 23,5 tysiąca.

To najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, obejmujące 24 godziny od 02:30 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

Poprzedni dobowy bilans mówił o 1514 ofiarach śmiertelnych. Do soboty natomiast przez cztery dni z rzędu w USA umierało dziennie ponad 1900 chorych. W piątek padł w tym kraju tragiczny rekord: z powodu COVID-19 zmarło 2108 ludzi.

Stany Zjednoczone są krajem, w którym wykryto zdecydowanie najwięcej na świecie przypadków koronawirusa: już ponad 580 tysięcy.

Liczba zakażeń potwierdzonych na całym świecie zbliża się zaś do dwóch milionów.

05:31 TRAGICZNY BILANS ŚWIĄT

578 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w naszym kraju w ciągu dwóch świątecznych dni: w niedzielę i poniedziałek.

Zmarło w tym czasie 37 chorych.

