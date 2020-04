W Rosji liczba zakażeń koronawirusem wzrosła do 21 102, po wykryciu w ciągu ostatniej doby ponad 2,7 tys. nowych infekcji. Jest to najwyższy dotąd w Rosji dobowy wzrost zakażeń. W ciągu ostatniej doby zmarło 22 pacjentów, co daje łącznie 170 ofiar koronawirusa w tym kraju od początku pandemii.

REKLAMA