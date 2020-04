Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane: odnotowano 260 nowych przypadków koronawirusa, łącznie to już 6934 zakażonych w Polsce. Niestety, kolejnych 13 osób zmarło. Narodowa Komisja Chin poinformowała o 108 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby. To najwięcej od 25 marca. W USA ostatniej doby zmarło 1514 osób chorych na Covid-19. Natomiast po raz pierwszy od tygodnia liczba zgonów w stanie Nowy Jork spadła poniżej 700. Najważniejsze wydarzenia dotyczące pandemii znajdziecie w naszej relacji z 13 kwietnia.

- Kolejne 717 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 11329.

- 126 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech z powodu Covid-19. W sumie w Niemczech na Covid-19 zmarło do tej pory 2799 osób.

- 108 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Chinach w ciągu ostatniej doby - to najwięcej od 25 marca.

- 517 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Hiszpanii w ciągu ostatniej doby. To wzrost do 17 489.

18:19

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo poinformował w poniedziałek, że w jego stanie w ciągu ostatnich 24 godzin z powodu Covid-19 zmarło 671 osób, czyli mniej niż dzień wcześniej. Dobowy bilans ofiar śmiertelnych podany w niedzielę wyniósł 758.

Po raz pierwszy od tygodnia liczba zgonów na Covid-19 w stanie Nowy Jork spadła poniżej 700.

18:05

Przedstawicielka rządu Włoch stwierdziła: latem pojedziemy nad morze. Wiceminister kultury Lorenza Bonaccorsi w wywiadzie dla telewizji RAI wyjaśniła, że opracowywane są już wytyczne dotyczące pobytu na plażach.

17:50

W jednym z najważniejszych klasztorów prawosławnych na Ukrainie - kijowskiej Ławrze Peczerskiej, zdiagnozowano ponad 90 przypadków zakażenia koronawirusem. Klasztor zamknięto według zapisu na stronie internetowej już kilka dni temu, ale jak zaznaczają media, m.in. ukraińska redakcja BBC, na jego teren wciąż mogli przychodzić wierni, a w Niedzielę Palmową odbyło się tam święcenie gałązek wierzbowych.

Według źródeł internetowej gazety Ukraińska Prawda wśród zakażonych jest przełożony ławry, metropolita Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, Paweł.

Media przypominają, że wcześniej metropolita Paweł wzywał wiernych, by mimo wprowadzonych w kraju ograniczeń związanych z koronawiursem przychodzić do świątyń, przyprowadzać dzieci, całować ikony, a epidemię nazwał "zapłatą za grzechy".





17:31

Do tej pory w Polsce wykonano 143 630 testów na obecność koronawirusa; w ciągu ostatniej doby - ponad 5,6 tys. - podało Ministerstwo Zdrowia.

17:27

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: wielkopolskiego (86), śląskiego (33), mazowieckiego (24), łódzkiego (22), opolskiego (20), podlaskiego (16), małopolskiego (14), dolnośląskiego (12), zachodniopomorskiego (10), kujawsko-pomorskiego (9), lubelskiego (6), podkarpackiego (4) oraz pomorskiego (4).

Resort zdrowia przekazał, że zmarło 13 kolejnych osób zakażonych koronawirusem: sześciu mężczyzn i siedem kobiet. Osoby zmarłe były w wieku od 62 do 98 lat. Większość miała choroby współistniejące.

W sumie liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 6934, 245 z nich zmarło.

17:12

10:05

Liczba zmarłych z powodu Covid-19 w Holandii wzrosła w ciągu ostatniej doby o 86 - do 2823 osób, a bilans potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrósł o 964, do 26551 - podał w poniedziałek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM).

16:30

Epidemia koronawirusa dezorganizuje francuską armię - tak paryskie media komentują rozpoczynającą się jutro dokładną dezynfekcję jedynego francuskiego lotniskowca Charles de Gaulle i wszystkich samolotów bojowych, które znajdowały się na jego pokładzie.







16:27

Oddział geriatrii w szpitalu powiatowym w Busku-Zdroju został zamknięty po tym, jak okazało się, że u jednej z pacjentek potwierdzono zakażenie koronawirusem. Badania przeprowadzone u innych pacjentów z oddziału nie stwierdziły zakażenia koronawirusem. W zależności od stanu zdrowia, trafili do domów lub zostali przeniesieni na oddział internistyczny. Na wtorek jest zaplanowana dezynfekcja oddziału.

16:25

W nocy do Poznania przyleci samolot ze środkami medycznymi dla wielkopolskich szpitali walczących z epidemią koronawirusa. Samorząd lekarski ma otrzymać od Fundacji Lekarze Lekarzom ponad 70 tys. maseczek chirurgicznych, ponad 100 tys. masek typu FFP2 N95, ponad 7,5 tys. kombinezonów, a także ponad 7 tys. gogli.

16:23

Zakażony koronawirusem marynarz z lotniskowca USS Theodore Roosevelt zmarł z powodu powikłań po tym, gdy trafił w czwartek na oddział intensywnej terapii w szpitalu na wyspie Guam.

Przypadki wirusa stwierdzono po raz pierwszy na lotniskowcu pod koniec marca. Kapitan okrętu Brett Crozier zwrócił się wtedy do władz z prośbą o pomoc, po czym został zwolniony za nierespektowanie wojskowej hierarchii dowodzenia.

16:16

Częściowe wznowienie nauki w szkołach, stosowanie maseczek ochronnych i aplikacja do monitorowania zakażonych. To niektóre z rekomendacji niemieckiej Narodowej Akademii Nauk Leopoldina, dotyczących zniesienia części obostrzeń, wprowadzonych na czas pandemii. Kanclerz i premierzy niemieckich landów będą na ten temat rozmawiać w środę.





15:55

Kolejne 717 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 11329. W niedzielę Wielka Brytania stała się piątym państwem świata, w którym liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 10 tysięcy.





15:53

Potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 u pielęgniarki z oddziału intensywnej terapii szpitala w Rawiczu (woj. wielkopolskie). 23 członków personelu placówki poddano kwarantannie - przekazał Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

15:49

Na razie sytuacja jest opanowana - deklaruje dyrektor Domu Opieki Społecznej w małopolskiej Bochni, gdzie wykryto koronawirusa u pensjonariuszy i personelu. Zarażonych jest 26 podopiecznych i 16 opiekunów. Na pomoc pospieszyły siostry dominikanki. Jak mówi dyrektor Barbara Hałas, która przebywa ze swoimi podopiecznymi nieprzerwanie od 3 kwietnia, wciąż potrzebne są środki ochrony osobistej: fartuchy, czepki, ochraniacze na buty.

15:42

Koronawirus rozprzestrzenia się w Moskwie o dużo szybciej, niż to przewidywano. W takim tempie, że karetki muszą czekać nawet 15 godzin w kolejce na przyjęcie pacjenta. Przed szpitalami powstają gigantyczne korki. "To wciąż początek epidemii" - ostrzega burmistrz stolicy Rosji Sergej Sobyanin.



15:31

Brytyjski premier Boris Johnson rozmawiał w weekend z zastępującym go ministrem spraw zagranicznych Dominikiem Raabem, ale koncentruje się na razie na powrocie do zdrowia, a nie na pracy rządu - poinformował w poniedziałek jego rzecznik.

Johnson w niedzielę po południu wyszedł z St Thomas' Hospital w Londynie, gdzie został przyjęty tydzień wcześniej, gdy po ponadtygodniowej izolacji nie ustępowały gorączka i kaszel, będące efektem zakażenia koronawirusem. Po nagłym pogorszeniu się jego stanu zdrowia w ubiegły poniedziałek został przeniesiony na oddział intensywnej terapii, gdzie spędził trzy doby, ale nie wymagał podłączenia do respiratora.





14:55

Ponad 100 pacjentów zakażonych koronawirusem w Polsce jest podłączonych do respiratorów. Prawie 2500 przebywa na oddziałach zakaźnych z potwierdzeniem albo podejrzeniem infekcji Covid-19. To najnowsze informacje o stanie epidemii, jakie przedstawiło Ministerstwo Zdrowia.

14:43

Zapadalność na koronawirusa w Polsce na 100 tys. osób wynosi 17,4 - podał Główny Inspektorat Sanitarny. Najwyższy wskaźnik notowany jest w województwie mazowieckim - 30,7; najniższy w pomorskim - 7,3.





14:41

U dwojga pracowników ośrodka opieki długoterminowej w Czernichowie na Żywiecczyźnie potwierdzono obecność koronawirusa. Obiekt, w którym znajduje się blisko 200 podopiecznych, został objęty kwarantanną. Jak powiedziała jego szefowa, Adriana Gołuch, jedna z osób zakażonych to pracownica kuchni. "Przyszła do nas w marcu na kilka dyżurów, by pomóc. Nie miała styczności z pacjentami i personelem poza kuchnią. Nie wiemy dziś, czy jak przyszła, to była już zakażona, czy zakaziła się w kwietniu, gdy już jej u nas nie było" - powiedziała. Druga osoba to opiekun medyczny. "Miał kontakt z innymi pracownikami i pacjentami" - wskazała dyrektor.





14:29

Oddział ratunkowy w szpitalu w Szczecinie Zdunowie został zamknięty. Koronawirusa wykryto u dwóch osób z personelu - informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska. Trwa ustalanie, czy zarazić mogli się inni pracownicy lub pacjenci. Wirusa wykryto u pielęgniarki - to kobieta w średnim wieku - oraz u pracownika transportowego. Sanepid już ustalił, z kim zakażeni mieli kontakt. Osoby z tej listy są badane pod kątem zakażenia. Jak dotąd wszystkie testy dały wynik ujemny. Koronawirus u personelu oznacza zmiany w działalności szpitala. Do 21 kwietnia zamknięty będzie SOR. Szpital nie przyjmuje obecnie nowych pacjentów. Zamknięte do odwołania zostały poradnie specjalistyczne. Ci, którzy mieli w nich umówione wizyty, zostaną poinformowani o nowych ich terminach.





14:24

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że rząd pracuje nad zakupem szybkich testów, które w pierwszej kolejności mają być skierowane do personelu medycznego. Dodał, że obecnie jest za wcześnie, by mówić o trendzie spadkowym zakażeń koronawirusem.





13:49

Przepisy dotyczące obowiązkowe zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej zostaną doprecyzowane - zapowiedział na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Obowiązek zakrywania dolnej części w przestrzeni publicznej będzie nas dotyczyć od najbliższego czwartku 16 kwietnia. Doprecyzowane zostaną konkretne sytuacje, kiedy zakrywanie nosa i ust będzie obowiązkowe. Resort zdrowia obiecuje, że jeszcze przed czwartkiem na rządowych stronach pojawią się konkretne objaśnienia dotyczące tego, jak rozumieć nowe przepisy.





13:45

Na Białorusi wykryto do poniedziałku 2919 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia w Mińsku. Według oficjalnych danych w ciągu ostatniej doby zmarły trzy osoby, co zwiększyło liczbę zgonów do 29.

13:41

13:26

Kolejny dom opieki na Mazowszu z potwierdzonymi zakażeniami koronawirusem. 27 przypadków dotyczy pensjonariuszy Domu Aktywnego Seniora w Ruścu w powiecie pruszkowskim. Najmłodszy z podopiecznych ma 73 lata, a najstarszy 99 lat.

13:25

Kontenerowa izba przyjęć stanęła przed szpitalem w Ostrowie Wlkp. Celem budowy izby jest umożliwienie wykonywania wstępnej segregacji pacjentów przed wejściem na właściwy SOR.

13:23

U pielęgniarki oddziału ratunkowego i pracownika transportu Szpitala Wojewódzkiego Szczecin-Zdunowo wykonane testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ul. Sokołowskiego został zamknięty do 21 kwietnia - poinformował rzecznik szpitala.



Udało się już ustalić wszystkie osoby, które kontaktowały się z zakażonymi - zarówno te z personelu szpitala, jak i z pacjentów.

13:18

22 osoby z Domu Pomocy Społecznej w wielkopolskich Psarach są zakażone koronawirusem - poinformowało starostwo powiatowe w Ostrowie Wlkp., któremu DPS podlega. Trzy osoby z podwyższoną temperaturą jeszcze dziś zostaną przetransportowane do szpitala zakaźnego w Poznaniu.



Dom Pomocy Społecznej w wielkopolskich Psarach w powiecie ostrowskim zamknięto 7 kwietnia, kiedy okazało się, że jedna z pielęgniarek DPS jest zakażona koronawirusem. W środku znajduje się 200 osób, w tym 166 pensjonariuszy.

12:58

Transport ponad 1050 m sześc. sprzętu zabezpieczającego zamówionego w Chinach przez KGHM oraz Lotos jest już na pokładzie An-225 Mrija - największego samolotu transportowego na świecie - poinformował MSZ. Prezes KGHM Marcin Chludziński dodał, że samolot wyruszył już z Chin do Polski.



Transport ma wylądować na lotnisku w Warszawie jutro ok. godz. 9:30.

12:54

942 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 303 zgony odnotowano minionej doby w Belgii - podało centrum kryzysowe. W sumie w tym kraju wykryto obecność koronawirusa u 30 589 osób. Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło ponad 3900 osób.



Przed nami długa droga - powiedział wirusolog prof Steven Van Gucht z belgijskiego centrum kryzysowego. Będziemy musieli żyć z tym wirusem przez kilka miesięcy - dodał.

12:37

W stolicy Finlandii rowery są rekomendowane jako środek spowalniający epidemii koronawirusa. W ciągu 2,5 tygodnia dostęp do usługi wykupiło więcej osób niż na początku ubiegłego sezonu i odbyto już ponad 100 tys. przejazdów - informuje Helsiński Zarząd Transportu (HSL).

Po zaleceniach służb ochrony zdrowia tej wiosny system rowerów miejskich uruchomiono nawet wcześniej niż zwykle. Według wytycznych Fińskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Socjalnych (THL), dzięki rowerom można zmniejszyć ilość kontaktów międzyludzkich stwarzających ryzyko zakażenia. Użytkownik roweru miejskiego "pozostaje na otwartej przestrzeni i może zachować bezpieczny dystans od innych ludzi" - twierdzi THL.

12:35

U 24 podopiecznych oraz pracowników Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przeprowadzone testy wykazały zakażenie koronawirusem. Jedna osoba spośród podopiecznych tego ośrodka w ciężkim stanie przebywa w szpitalu zakaźnym we Wrocławiu.



12:16

Irańskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 111 nowych ofiarach śmiertelnych pandemii koronawirusa. Tym samym liczba zgonów z tym kraju wzrosła do 4585. Według resortu w ciągu ostatniej doby przybyło 1617 nowych przypadków zakażenia. W sumie w Iraku jest 73 303 osób zainfekowanych koronawirusem. 3977 osób jest w stanie krytycznym.

12:10

O znalezienie dróg wyjścia z pandemii modlił się w świąteczny poniedziałek papież Franciszek podczas mszy w kaplicy Domu Świętej Marty w Watykanie. Apelował o działania zawsze dla dobra ludzi i całych narodów.

11:59

Koronawirus w Hiszpanii /RMF FM /RMF FM

517 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Hiszpanii w ciągu ostatniej doby - poinformowało hiszpańskie ministerstwo zdrowia. To wzrost do 17 489. Raport z niedzieli mówił o 619 ofiarach śmiertelnych, zatem dzienny przyrost zmniejszył się o nieco ponad sto zgonów. W sumie w Hiszpanii odnotowano 169 496 przypadków zakażenia koronawirusem. Od niedzieli nastąpił wzrost o 3477 zachorowań.

11:48

Lody i spacer nad Wisłą. Odwiedziny dziadków. Wyjście na siłownię. Spotkanie z przyjaciółmi... Zdradź nam, o czym marzysz i co planujesz zrobić w pierwszej kolejności, gdy przestanie obowiązywać "narodowa kwarantanna", zasada dystansu społecznego wprowadzona na czas walki z pandemią koronawirusa.

11:47

Można się nie widywać, a mimo to doskonale rozumieć. Górale z tzw. Beskidzkiej Piątki, czyli z Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły od wieków mają swoje sprawdzone sposoby porozumiewania się na odległość przy pomocy trombit. Przypominają o tym teraz, w czasie izolacji i kwarantanny.



11:46

Nie wiadomo, kiedy wznowione zostaną rozgrywki koszykarskiej ligi NBA, jednak według portalu ESPN przygotowany został 25-dniowy plan powrotu do gry. Zawodnicy mieliby przejść okres przygotowawczy, a po nim byliby gotowi dokończyć rywalizację w sezonie 2019/2020.



11:42

Z powodu wykrycia zakażenia u jednej z położnych Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu wstrzymał przyjęcia i wypisy na oddziale ginekologiczno-położniczym. Badania przeprowadzone u osób, które miały potencjalny kontakt z zakażoną położoną, nie wykazały u nich infekcji nowym patogenem.

11:00

Realne jest zatrzymanie przyrostu liczby zakażeń koronawirusem w Polsce na obecnym poziomie około czterystu nowych infekcji dziennie - przewidują w rozmowie z RMF FM lekarze. W Niedzielę Wielkanocną w Polsce było 318 nowych zakażeń. W sobotę - 401, w piątek - 380. "Dynamika liczby zachorowań jest u nas inna niż we Włoszech czy w Hiszpanii" - zwraca uwagę pulmonolog profesor Tadeusz Maria Zielonka.



10:47

W Rosji zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 2558 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, łączna liczba infekcji sięgnęła 18 328 - podał sztab kryzysowy. W ciągu ostatniej doby zmarło 18 osób, a od początku pandemii - 148.



Wzrost o ponad 2 tysiące chorych nastąpił drugi dzień z rzędu - w niedzielę nowych przypadków było 2186.

10:26

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Łukasz Szumowski. Minister zdrowia odpowie na pytanie o dyscyplinę Polaków w czasie kwarantanny w okresie świąt wielkanocnych - czy grozi nam ponowny wzrost zachorowań na koronawirusa? Z naszym gościem porozmawiamy też o wprowadzeniu przez rząd obowiązkowych maseczek ochronnych na twarz w miejscach publicznych. Dodatkową osłonę będziemy musieli zakładać wychodząc z domu od czwartku. Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM i na RMF24.pl we wtorek o 8:02!

10:20

Coraz trudniejsza sytuacja w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym "Jaśmin" w Starym Goździe w powiecie białobrzeskim na Mazowszu. Jest tam już 30 zakażonych koronawirusem podopiecznych - wśród nich 24 pensjonariuszy i 6 osób z personelu. Jedna z pacjentek zmarła. 6 osób przewieziono do szpitali.

Na razie w planach nie ma ewakuacji ośrodka. Wojewoda mazowiecki oddelegował tam do pracy jednego lekarza i dwie pielęgniarki. Na miejsce dotarła tylko jedna oddelegowana pielęgniarka.

09:57

Ostatniej doby policja sprawdziła ponad 125 tys. osób na kwarantannie. W ok. 285 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny - poinformował Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jak dodał, w związku z naruszeniem obowiązujących ograniczeń wystawiono 1004 mandaty, a w 514 przypadkach skierowano wnioski do sądu.

09:43

Kolejne 10 osób zmarło na Węgrzech z powodu koronawirusa. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 109. Liczba zakażonych wzrosła o 48 - do 1458. Do tej pory 120 osób uznano za wyleczone i już opuściły szpitale.



09:28

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 325 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 10 kolejnych osób chorych na Covid-19 zmarło - podało ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Łącznie bilans zakażeń wzrósł do 3102, a zgonów do 93.



97 osób, w tym dwoje dzieci, uznano za wyzdrowiałe - dodano.

09:26

80-latka z Żor pokonała koronawirusa - to dobre wieści, które płyną ze Śląska. Choć liczba chorych wciąż rośnie, przybywa też ozdrowieńców. Od początku pandemii w Śląskiem wyzdrowiało już 35 osób.

09:06

W Szkole Głównej Straży Pożarnej po przebadaniu 386 próbek potwierdzono obecność koronawirusa u 44 osób - poinformował rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski. Podchorążowie, u których wykryto koronawirusa, objęci są stałą opieką lekarską oraz nie kontaktują się z pozostałymi studentami.

08:01

Państwa członkowskie UE powinny nabywać udziały w firmach działających na ich terytorium, by chronić je przed przejęciem ich przez Chiny - stwierdziła w rozmowie z "Financial Times" wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager odpowiedzialna za Europę ery cyfrowej.



Vestager, która w komisji Jean-Claude Junckera, odpowiadała za politykę konkurencji i zajmowała się m.in. ochroną firm przed złowrogimi przejęciami, fuzjami i niedozwoloną pomocą państwową, oceniła, że ryzyko przejmowania europejskich firm przez Chińczyków jest obecnie bardzo wysokie.

07:50

Zdjęcia parafian przyklejone w pustych ławach kościoła - taki niecodzienny widok można zobaczyć w kościele Pokoju w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Z powodu pandemii koronawirusa kościół jest zamknięty.



06:45

Francuski tyczkarz Renaud Lavillenie, mistrz olimpijski z Londynu, pobił swój "rekord kwarantanny", pokonując w przydomowym ogrodzie poprzeczkę na wysokości 5,70 m.

Dzień 27 (kwarantanny). Celem dnia 5,70 m. Cel został osiągnięty - napisał Francuz na Twitterze, dołączając zapis wideo z udanej próby. Przed tygodniem skoczył w domowych warunkach 5,61 m.



06:42

126 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech z powodu Covid-19 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To dzienny spadek o trzy przypadki śmiertelne.



W sumie w Niemczech na Covid-19 zmarło do tej pory 2799 osób. Nowych przypadków infekcji stwierdzono 2537, to o 284 mniej niż dzień wcześniej. Ogólnie w Niemczech zakażonych jest 123 016 osób.

06:38

Ok. godz. 17 Ministerstwo Zdrowia ma podać nowe informacje nt. liczby osób zarażonych koronawirusem w Polsce. Wczoraj resort przekazał, że mamy 318 nowych, potwierdzonych przypadków. Zmarły kolejne 24 osoby. W sumie w Polsce koronawirusem zakaziło się 6674 osób. 232 z nich zmarły.



06:25

Po osiągnięciu przez kraje OPEC i innych producentów ropy zrzeszonych w tzw. grupie OPEC+ porozumienia ws. zmniejszenia wydobycia o 10 proc. cena Brent na ICE podskoczyła niemal natychmiast o 2,45 proc. do 32,25 dolarów USA - poinformowała agencja Reutera.



06:24

O 1514 powiększył się w ciągu ostatniej dobry bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii przekroczył w USA w sobotę 20 tys. Tym samym Stany Zjednoczone stały się krajem z największą liczbą zgonów z powodu Covid-19 na świecie.



06:22

Narodowa Komisja Chin poinformowała o 108 przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby. To najwięcej od 25 marca. W tej liczbie 98 przypadków dotyczy osób, które powróciły do Chin z zagranicy. Odnotowano też dwa przypadki śmiertelne. Dzień wcześniej w Chinach nie było żadnego zgonu z powodu Covid-19.