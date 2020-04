Na warszawskim Lotnisku Chopina wylądować ma około 09:30 największy samolot świata, który przywiezie do Polski z Chin ładunek z niezbędnymi do walki z koronawirusem środkami ochronnymi. Na pokładzie samolotu Antonov An-225 Mriya dotrzeć ma do naszego kraju m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych.

