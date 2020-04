Przyjęcie Tarczy antykryzysowej 2.0 bez zmian uniemożliwi przeprowadzenie wyborów, zarządzonych na 10 maja - jeszcze zanim zapadnie decyzja o zmianie ich terminu i sposobu głosowania. Niebezpieczeństwo takie powstanie w wyniku dopisania do tarczy artykułu nr 100, który blokuje trwające przygotowania do wyborów, bez pewności, że w ich miejsce Sejm wprowadzi głosowanie korespondencyjne.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Art. 100 mówi, że w czasie epidemii nie stosuje się przepisów kodeksu Wyborczego, nakazujących informowanie o granicach obwodów do głosowania, siedzibach komisji obwodowych i lokalach wyborczych, a także przekazywania informacji o terminie wyborów. Według kodeksu zaś wszystkie te działania trzeba przeprowadzać już teraz, bo ws. wciąż obowiązującego terminu wyborów 10 maja część tych terminów już minęła, a część mija za kilka dni.

Co więcej, art. 100 Tarczy blokuje też zarządzenie przez PKW drukowania kart do głosowania - tymczasem wg procedury karty do 28 kwietnia mają być już nie tylko gotowe, ale dostarczone do gmin.

Jeśli Tarcza nie zostanie zmieniona, wybory 10 maja będą więc niewykonalne. Tymczasem zarządzenie zmiany terminu i głosowania korespondencyjnego nastąpi dopiero w maju i wcale nie jest pewne.