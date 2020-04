"Oczywiście, zgoda, odległości powinny być większe" - tak minister zdrowia Łukasz Szumowski ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM wydarzenia z piątku 10 kwietnia, kiedy to na pl. Piłsudskiego w Warszawie pojawiła się - by złożyć wieńce przed pomnikami ofiar katastrofy smoleńskiej - znaczna grupa polityków PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Szumowski, który od tygodni apeluje do Polaków o pozostawanie w domach, zwracał jednak na naszej antenie uwagę: "Pamiętajmy, że to naprawdę była gigantyczna tragedia".

REKLAMA