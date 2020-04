Minister finansów i gospodarki Francji Bruno Le Maire powiedział we wtorek, że najważniejsi światowi wierzyciele ze względu na pandemię koronawirusa przyjęli moratorium na spłaty długów najbiedniejszych krajów. Dodał, że kryterium to obejmuje większość krajów Afryki.

Mieszkańcy Kapsztadu / NIC BOTHMA / PAP/EPA

76 krajów, w tym 40 z Afryki subsaharyjskiej, spełnia warunki, aby można było zawiesić spłaty ich długów - powiedział dziennikarzom Le Maire.

Wierzyciele rządowi - nie tylko z Klubu Paryskiego, ale też Chiny - zgodzili się zawiesić spłaty kredytów na sumę 12 mld w ramach tego porozumienia, które zostanie sfinalizowane w środę - wyjaśnił minister.

Prywatni wierzyciele zgodzili się dobrowolnie odłożyć spłatę lub zrefinansować 8 mld dolarów długu - poinformował przedstawiciel francuskiego resortu finansów.

Z 32 mld dolarów, które najbiedniejsze kraje powinny zapłacić w tym roku w ramach obsługi długów, pozostałe 12 mld dolarów to kredyty udzielone przez takich pożyczkodawców jak Bank Światowy i inne międzynarodowe instytucje. Le Maire wezwał je, by przyłączyły się do inicjatywy dotyczącej zawieszenia spłat.

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalina Georgiewa zapowiedziała na początku kwietnia, że będzie "współpracować z Klubem Paryskim i Bankiem Światowym" nad moratorium na spłatę długów najuboższych państw.

Podkreśliła, że w szczególnie trudnym położeniu jest Afryka, której należy koniecznie "dostarczyć awaryjnego finansowania".