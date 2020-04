Świat walczy z pandemią koronawirusa - zakażonych jest już ponad 900 tysięcy osób. W Polsce, tylko w środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 243 nowych zakażeniach. Zmarło też 10 kolejnych osób. W sumie, od początku pandemii w naszym kraju odnotowano 2554 przypadki, zmarły 43 osoby.

- Według ostatnich danych, na świecie zarażonych koronawirusem jest ponad 900 tysięcy osób, na Covid-19 zmarło ponad 45 tys. pacjentów. Najwięcej we Włoszech - aż 13 tys. 155 osób. Prawie 200 tysięcy zostało wyleczonych. Przypadki zachorowań stwierdzono już 187 krajach.

- W Polsce, według najnowszych statystyk, koronawirusem zaraziły się 2554 osoby, z czego zmarły 43. Według danych Ministerstwa Zdrowia wyzdrowiało 47 osób.

- Na świecie najgorsza sytuacja jest w USA, gdzie wykryto już 200 tysięcy zakażeń. Niewiele lepiej jest w Hiszpanii, gdzie zakaziło się ponad 100 tysięcy osób.

- Nadal nie wiadomo, czy 10 maja odbędą się wybory prezydenckie. Zdecydowana większość Polaków chce, żeby głosowanie było przełożone.

- Od środy w Polsce obowiązują nowe obostrzenia związane z walką z koronawirusem. [ SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY ]

06:17

W wieku 85 lat zmarł w środę Ellis Marsalis, amerykański pianista jazzowy i pedagog. Jak poinformował agencję AP jeden z jego synów, przyczyną śmierci artysty było zapalenie płuc wywołane przez nowego koronawirusa.



06:11

Na świecie jest już ponad 900 tysięcy przypadków zakażenia nowym koronawirusem, w tym 200 tysięcy w USA, a liczba zgonów przekroczyła 45 tysięcy - podała w środę wieczorem francuska agencja AFP, powołując się na oficjalne źródła.



Co najmniej 905 589 przypadków infekcji wykryto w 187 krajach. Zmarło 45 719 osób.

06:01

Nie miejmy wątpliwości, że to był smutny, smutny dzień. Ale nie miejmy wątpliwości, że jeśli będziemy podążali za programem, który obecnie realizujemy, jeśli będziemy zastosować się do środków, które wspólnie podjęliśmy, to nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że te liczby zaczną schodzić w dół i odwrócimy trend koronawirusa w następnych tygodniach i miesiącach - powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w nagraniu zamieszczonym na Twitterze.



W środę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu poprzedniej doby, czyli od godz. 17 w poniedziałek do 17 we wtorek, zmarły z powodu koronawirusa 563 osoby, co jest zdecydowanie największą liczbą od początku epidemii. Łączna liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się tym samym do 2353. Rekordowy - o 4324 - był także wzrost nowo wykrytych zakażeń, ich liczba to już 29 474.

05:43

Izraelski minister zdrowia Jaakow Licman został zainfekowany koronawirusem - poinformowały w komunikacie wydanym w nocy ze środy na czwartek izraelskie władze.



Testy potwierdziły obecność wirusa u Licmana i jego żony. Oboje są "odpowiednio leczeni" w domu, gdzie znajdują się w izolacji. Kwarantannie poddane zostały osoby, z którymi mieli kontakt.



Z informacji władz wynika, że Licman czuje się dobrze i z domu nadal kieruje resortem zdrowia.

05:28

Z powodu koronawirusa zmarł amerykański muzyk Adam Schlesinger, zdobywca prestiżowych nagród Emmy i Grammy. Miał 52 lata. O śmierci artysty poinformowały w środę dziennik "New York Times" i magazyn "Rolling Stone", powołując się na jego prawnika.



Schlesinger przebywał w szpitalu od dwóch tygodni, był podłączony do respiratora.

05:20

Z powodu koronawirusa w Connecticut zmarło sześciotygodniowe niemowlę - poinformował w środę gubernator tego stanu Ned Lamont. To prawdopodobnie najmłodsza ofiara śmiertelna Covid-19 na świecie.



Dziewczynka trafiła do szpitala w ubiegłym tygodniu; mimo wysiłków lekarzom nie udało się jej uratować. We wtorek wieczorem test wykazał, że dziecko ma koronawirusa.