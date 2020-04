Rząd przygotowuje nową specustawę antykryzysową. Ma być gotowa w przyszłym tygodniu i skorygować błędy obecnej ustawy.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Nowa specustawa ma naprawić niedociągnięcia obecnej ustawy. Może się pojawić opóźnienie wprowadzenia podatku cukrowego, co byłoby zbawienne dla branży cukrowniczej oraz dla producentów napojów słodzonych. Może pojawić się także generalne uszczelnienie przepisów - donosi reporter RMF FM Krzysztof Berenda.

W nowej specustawie ma zostać ujęta pomoc dla średnich firm - zatrudniajacych od 50 do 250 pracowników. Te na razie nie otrzymały wielkiego wsparcia od państwa, a mają dostać na przykład dodatkowe gwarancje kredytowe i możliwość wzajemnego pożyczania pieniędzy.

Generalnym celem ma być dostarczenie średnim firmom płynności, czyli gotówki.



Specustawa o wsparciu firm w związku z epidemią koronawirusa

Przypomnijmy, że podpisana we wtorek przez prezydenta tarcza antykryzysowa przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec-maj) - zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.



Ponadto, zakłada świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł - dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach; ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk; czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS).



Rozwiązania przyjęte w ustawach umożliwiają również odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19; korzystniejsze zasady rozliczania straty.



Tarcza przewiduje wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych; ułatwienia dla branży turystycznej; umożliwienie sklepom - w niedziele objęte zakazem handlu - przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki.