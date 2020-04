760 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Włoszech w ciągu doby - poinformowały służby w Rzymie. Łączny bilans zgonów wzrósł do 13 915. Zanotowano ponad 4600 nowych przypadków koronawirusa. Oznacza to, że od początku pandemii we Włoszech wykryto 115 tysięcy infekcji.

