19:05

52 osoby zginęły, a 154 zostały ranne w trwających izraelskich atakach na cele Hezbollahu w Libanie - poinformował w poniedziałek rząd libański. Poprzedni bilans mówił o 31 ofiarach śmiertelnych i 149 rannych.

19:00

Iran poinformował w poniedziałek kraje Afryki Wschodniej o swojej powściągliwości w rozszerzaniu trwającej wojny z USA i Izraelem i zapewnił, że celowo narzucił sobie ograniczenia, w ramach których jego rakiety nie przekroczą dystansu 2 tys. km.

Te uspokajające wieści przekazał w poniedziałek irański ambasador w Kenii, Ali Gholampour podczas specjalnie w tym celu zwołanej konferencji prasowej transmitowanej przez kenijskiego nadawcę KTN. Kilka razy zapewnił na niej, że ograniczenie zasięgu irańskich rakiet wprowadzono właśnie z myślą o uspokojeniu Afryki i zademonstrowaniu pokojowej i obronnej postawy Teheranu.

Wystąpienie irańskiego dyplomaty było następstwem potężnych obaw afrykańskich krajów, w których stacjonują wojska amerykańskie, że mogą stać się potencjalnymi celami rozszerzającego się od soboty starcia między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem z jednej strony, a Iranem z drugiej.

18:50

Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich przechwyciła w poniedziałek 9 irańskich rakiet balistycznych, 6 pocisków manewrujących i 148 dronów - poinformowało ministerstwo obrony. Dodano, że od soboty udało się zniszczyć ponad 90 proc. ze 174 rakiet i 689 dronów wystrzelonych przez Iran.

W irańskich uderzeniach na ZEA zginęły trzy osoby, a 68 zostało rannych - dodał resort obrony w Abu Zabi. Odłamki przechwyconych pocisków spadły m.in. na teren lotniska w Dubaju.

18:37

W związku z ryzykiem ataku na infrastrukturę Katar wstrzymał produkcję gazu LNG, a Arabia Saudyjska zamknęła największą rafinerię w kraju. Wstrzymano też wydobycie ropy w irackim Kurdystanie. Do tego zamknięta pozostaje Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa około 20 proc. światowej ropy naftowej. To wszystko wpłynęło na ceny - ropa naftowa Brent wzrosła o około 13 proc., a cena gazu ziemnego na rynkach europejskich o blisko 50 proc.

18:35

Brytyjski premier Keir Starmer oświadczył w poniedziałek, że podtrzymuje decyzję o tym, by nie brać udziału w amerykańsko-izraelskich atakach na Iran, a późniejsze zezwolenie na użycie brytyjskich baz nie oznacza włączenia się do operacji zbrojnej.

Występując w Izbie Gmin, Starmer podkreślił, że Wielka Brytania nie brała udziału w uderzeniu na Iran i było to zamierzone, gdyż najlepszym wyjściem byłoby "wynegocjowane rozwiązanie". Odnosząc się do krytyki ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, powiedział: "Moim obowiązkiem jest ocena, co leży w interesie narodowym Wielkiej Brytanii. Tak właśnie postąpiłem i podtrzymuję swoją decyzję".

18:14

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ocenił w poniedziałek, że amerykańsko-izraelski atak na Iran jest wyraźnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Ponadto zapowiedział, że Turcja zintensyfikuje wysiłki, aby doprowadzić do zawieszenia broni i zapewnić pokój w regionie.

W przemówieniu na kolacji z okazji ramadanu zaznaczył, że Turcy podzielają ból Irańczyków.

17:55

Armia izraelska poinformowała w poniedziałek, że zaatakowała ponad 70 celów Hezbollahu w Libanie. Przeprowadziła także nalot na obiekty Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu w Libanie i zabiła dowódcę skrzydła wojskowego tej organizacji, Adhama Adnana al-Otmana.

17:40

Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył w poniedziałek w rozmowie z dziennikiem "New York Post" wysłania do Iranu amerykańskich sił lądowych, "jeśli będzie to konieczne".

Nie wzdrygam się, jeśli chodzi o wysłanie sił lądowych. Każdy prezydent mówi: "Żadnych żołnierzy na miejscu nie będzie". Nie mówię tego - oznajmił przywódca USA. Dodał, że bierze pod uwagę wysłanie żołnierzy "jeśli będą niezbędni".

Trump powiedział też, że nie niepokoi go możliwość sięgnięcia przez Iran po terroryzm w odwecie na ataki. Wyeliminujemy to. Nieważne. Tak jak jest ze wszystkim innym, wyeliminujemy to - zapewnił.

Przekazał, że podjął ostateczną decyzję o zaatakowaniu Iranu po czwartkowych rozmowach amerykańsko-irańskich w Genewie.

17:38

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że w obliczu konfliktu w regionie Bliskiego Wschodu Polska nie może zostawić Polaków samych w rejonie Zatoki Perskiej.

Ja podejmuję wysiłki w tym kierunku i tego żądam od rządu - powiedział. Dodał, że w tej sytuacji efektywnością powinno wykazać się MSZ.

17:36

Ministerstwo obrony Kataru poinformowało w poniedziałek, że wojsko tego kraju zestrzeliło dwa irańskie bombowce Su-24, siedem rakiet balistycznych i pięć dronów.

Katarskie MSZ przekazało później, że irańskie uderzenia były wymierzone w cele cywilne, w tym międzynarodowe lotnisko w Dosze.

Katar jest jednym z państw atakowanych od soboty przez Iran w odpowiedzi na izraelsko-amerykańską agresję na Teheran.

17:35

Itaka stara się jak najszybciej sprowadzić do Polski swoich klientów, którzy nie mogą wrócić zaplanowanymi lotami ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie - poinformował w przesłanym PAP oświadczeniu wiceprezes biura Piotr Henicz. Dodał, że wszyscy mają zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie.

"(...) jesteśmy w trakcie rozmów z liniami lotniczymi, aby w miarę możliwości jak najszybciej, bezpiecznie sprowadzić naszych klientów do Polski, co oczywiście zależy od dostępności samolotów oraz przestrzeni powietrznej. W rejonie Bliskiego Wschodu mamy klientów wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj, Abu Dhabi) oraz w Katarze (Doha). Wszyscy mają zapewnione zakwaterowanie w hotelach i przedłużone ubezpieczenie. Na miejscu są nasi rezydenci i piloci, którzy udzielają bieżącego wsparcia i informacji" - przekazał w przesłanym PAP stanowisku wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz.

Dodał, że z trudnościami muszą się również liczyć osoby wracające z dalszych destynacji, w tym z Bali, Indii i Nowej Zelandii, korzystający z hubów przesiadkowych w Dosze i Dubaju. "Oni również są pod naszą opieką. Zapewniono im zakwaterowanie i przedłużenie ubezpieczenia" - czytamy w komunikacie.

17:03

Z bazy w brytyjskim Lakenheath wyleciało w poniedziałek w stronę Iranu kolejnych sześć samolotów F-15E Strike Eagle, wspieranych przez tankowce KC-135 i KC-46.

Oznacza to znaczące wzmocnienie amerykańskich sił powietrznych na Bliskim Wschodzie - wynika z obserwacji ItaMilRadar, włoskiego portalu śledzącego ruch samolotów nad Morzem Śródziemnym.

16:55

Rzecznik cypryjskiego rządu Konstantinos Letymbiotis potwierdził w poniedziałek, że to baza brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) na Cyprze była celem ataku irańskiego drona, a nie inne obiekty na wyspie.

"W obydwu incydentach chodziło o brytyjskie bazy w Akrotiri" - poinformował Letymbiotis.

16:20

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że duża fala ataków na Iran jeszcze nawet się nie zaczęła i wkrótce nadejdzie - podała stacja CNN.

Spuszczamy im łomot. Myślę, że idzie bardzo dobrze - powiedział Trump w wywiadzie telefonicznym z CNN.

Jeszcze nawet nie zaczęliśmy silnie ich atakować, dużej fali jeszcze nie było. Duża wkrótce nadejdzie - oznajmił.

16:12

Axios: bombowce B-1 w nocy zaatakowały punkty dowodzenia w Iranie.

Amerykańskie bombowce strategiczne B-1 przeprowadziły w nocy z niedzieli na poniedziałek ataki na naziemne stanowiska rakiet balistycznych i punkty dowodzenia w Iranie - podał serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz USA.

Jak napisał portal Times of Israel, trzy bombowce B-1 bez międzylądowania przyleciały z USA do Iranu, by przeprowadzić uderzenia.

Dzień wcześniej Dowództwo Centralne USA przekazało, że amerykańskie bombowce B-2, wyposażone w 900-kilogramowe bomby, nocą z soboty na niedzielę zaatakowały obiekty związane z irańskim programem rakietowym.

Bombowce B-2 były również wykorzystywane przez Amerykanów podczas ubiegłorocznej operacji wymierzonej w irańskie instalacje nuklearne. (PAP)

16:10

Emirackie linie lotnicze Etihad i Emirates ogłosiły, że w poniedziałek wieczorem wznowią w ograniczonym zakresie loty, wstrzymane z powodu wojny, która wybuchła w sobotę na Bliskim Wschodzie. Wznowienie ograniczonego ruchu potwierdził emiracki urząd lotnictwa cywilnego.

15:55

Wysocy rangą amerykańscy wojskowi i przedstawiciele administracji prezydenta Donalda Trumpa alarmują, że zasoby systemów obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych kurczą się w niepokojącym tempie.

W obliczu eskalującego konfliktu na Bliskim Wschodzie, obawy o bezpieczeństwo amerykańskich żołnierzy i skuteczność operacji wojskowych stają się coraz bardziej realne.

15:38

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przebywał w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na rodzinnych wakacjach, gdy w regionie wybuchła wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem - potwierdził w poniedziałek szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.

Dziennik "Postimees" podał, że Pevkur przybył do Dubaju w piątek.

Minister został skrytykowany w mediach za udanie się w prywatną podróż na Bliski Wschód w okresie wysoce niestabilnej sytuacji w regionie i mimo wydanych ostrzeżeń o zagrożeniu. Jestem jak każdy. Jeśli ktoś kupuje bilety lotnicze z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i rezerwuje hotel, a w tym czasie nic nie wskazuje na jakiekolwiek problemy, to nikt nie chce stracić wydanych pieniędzy - odparł.

15:32

Słowacja rozpocznie we wtorek loty ewakuacyjne na Bliski Wschód. Pierwszy samolot, który zabierze obywateli Słowacji, wystartuje z Bratysławy we wtorek rano do Ammanu w Jordanii. W środę słowacki samolot rządowy poleci ponownie do Ammanu, a w czwartek do Maskatu w Omanie. Według premiera Roberta Ficy w rejon Bliskiego Wschodu mogą być wysyłane kolejne samoloty, jeżeli obywatele słowaccy wyrażą takie zainteresowanie.

Przewodniczący parlamentu Richard Raszi powiedział agencji TASR, że w Dubaju jest ponad 2500 obywateli Słowacji.

15:02

Co najmniej 4,2 tys. Szwedów utknęło na Bliskim Wschodzie - poinformowało w poniedziałek MSZ Szwecji, przyznając, że nie ma możliwości zorganizowania im powrotu. Według mediów wielu turystów próbuje opuścić region przez działające lotnisko w Omanie.

Z relacji przebywającego w Omanie szwedzkiego turysty, cytowanego przez gazetę "Aftonbladet", wynika, że wiele osób próbujących wydostać się z Bliskiego Wschodu przybyło drogą lądową z ZEA do Maskatu, stolicy Omanu. Lotnisko w tym kraju pozostaje otwarte, choć anulowano część lotów. Szwed, któremu udało się kupić bilet do Stambułu, relacjonuje, że początkowo puste hotele w Maskacie szybko stały się przepełnione.

14:56

Pływający pod banderą USA tankowiec produktowy Stena Imperative został uszkodzony po uderzeniach z powietrza, gdy cumował w Zatoce Perskiej - poinformowali w poniedziałek jego właściciel Stena Bulk i amerykański operator Crowley.

Stena Imperative to tankowiec chemiczny i produktowy zbudowany w 2016 roku.

Wcześniej inny tankowiec Mkd Vyom, pływający pod banderą Wysp Marshalla, został zaatakowany w Zatoce Omańskiej przez łódź wypełnioną materiałami wybuchowymi - podało Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w Omanie. Zginął członek załogi. Atak spowodował pożar i eksplozję w maszynowni.

W sobotę siły USA i Izraela zaatakowały Iran, który odpowiada działaniami odwetowymi w wielu krajach Zatoki Perskiej. Dzień później agencja Reutera poinformowała, że co najmniej trzy tankowce zostały uszkodzone w rejonie Zatoki Perskiej po rozpoczęciu uderzeń odwetowych przez siły irańskie.