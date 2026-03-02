18 amerykańskich żołnierzy zostało ciężko rannych podczas operacji przeciwko Iranowi. Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył wysłania do Iranu amerykańskich sił lądowych, "jeśli będzie to konieczne". Wcześniej oświadczył, że "duża fala ataków na Iran jeszcze nawet się nie zaczęła". Pływający pod banderą USA tankowiec produktowy Stena Imperativ został uszkodzony po uderzeniach z powietrza, gdy cumował w Zatoce Perskiej. Poniżej znajdziecie zapis relacji na żywo z poniedziałkowych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

21:40

Kończymy dzisiejszą relację z wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Dziękujemy, że byliście z nami. 

21:35

Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w ciągu pierwszych 48 godzin operacji przeciwko Iranowi ponad 1250 celów w tym państwie - poinformowało w poniedziałek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Powiadomiono też o zniszczeniu wszystkich 11 irańskich okrętów w Zatoce Omańskiej.

Wśród zaatakowanych celów były m.in. centra dowodzenia, stanowiska pocisków balistycznych, irańskie okręty, w tym podwodne, stanowiska rakiet przeciwokrętowych - przekazało dowództwo, odpowiadające za siły amerykańskie w tym regionie.

"Dwa dni temu irański reżim miał 11 okrętów w Zatoce Omańskiej, dzisiaj mają ZERO. Irański reżim zastraszał i atakował międzynarodową żeglugę w Zatoce Omańskiej przez dziesiątki lat. Te czasy się skończyły" - napisał CENTCOM w komunikacie.

21:33

Irański reżim wykazuje ciągłość władzy, a opozycja pozostaje podzielona i rozbrojona; stopniowe zmiany mogą się wyłonić z samego systemu, lecz Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) prawdopodobnie pozostanie jego kręgosłupem - ocenił ekspert brukselskiego think tanku EPC, Paul Taylor.

Zdaniem eksperta, choć zabity przywódca Iranu Ali Chamenei przez dekady był znienawidzony za represje, w oczach wielu Irańczyków stał się kolejnym męczennikiem zagranicznej ingerencji.

W opinii analityka, "tak jak demokracja nie została przyniesiona Irakowi na skrzydłach bombowców B-52, gdy amerykańska inwazja obaliła Saddama Husajna, tak samo niewielkie są szanse, że trafi ona do Irańczyków, wykształconego, 90-milionowego społeczeństwa, wraz z pociskami manewrującymi czy bombowcami B-52".

Taylor zaznaczył, że irański system władzy pokazał już swoją odporność, utrzymując się po 12-dniowej wojnie z Izraelem i USA w czerwcu 2025 roku czy brutalnie tłumiąc styczniowe protesty uliczne, w których zabito tysiące demonstrantów.

Paul Taylor uważa jednak, że nowe władze w Teheranie mogą okazać się bardziej skłonne do ustępstw w negocjacjach dotyczących programów nuklearnego i rakietowego. 

21:10

Szef holenderskiego MSZ Tom Berendsen poinformował w poniedziałek, że na razie Holandia ze względów bezpieczeństwa nie będzie ewakuować swych obywateli z Bliskiego Wschodu. Przestrzeń powietrzna jest zamknięta. Jeśli chce się sprowadzać ludzi do domu, trzeba to robić bezpiecznie. W tej chwili nie ma takich opcji - powiedział Berendsen, cytowany przez RTL Nieuws.

Nie wiadomo, ilu Holendrów przebywa w regionie; do uruchomionego centrum kryzysowego napłynęło dotąd ponad tysiąc zgłoszeń.

20:33

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił w poniedziałek, że nie ma żadnych planów, by Sojusz dołączył do wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. 

Poza tym, że poszczególni sojusznicy robią, co mogą, by wspierać to, co Amerykanie robią wspólnie z Izraelem - uściślił Rutte w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej ARD. To jest Iran, to jest Zatoka Perska, to znajduje się poza obszarem NATO — wyjaśnił, odnosząc się do zakresu obrony Sojuszu.

Ocenił też, że działania wojskowe USA z Izraelem są "niezwykle ważne", bo "niszczą i ograniczają zdolności Iranu do uzyskania potencjału nuklearnego oraz zdolności w zakresie rakiet balistycznych".

20:20

18 amerykańskich żołnierzy zostało ciężko rannych podczas operacji przeciwko Iranowi - powiadomił w poniedziałek rzecznik Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) kpt. Tim Hawkins.

Zobacz również:

Wojna na Bliskim Wschodzie. Kilkunastu żołnierzy USA ciężko rannych
Wojna na Bliskim Wschodzie. Kilkunastu żołnierzy USA ciężko rannych

20:00

Amerykańskie pociski precyzyjne zniszczyły rosyjski system obrony powietrznej Tor-M1.

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) opublikowało w poniedziałek na platformie X nagranie wideo, które dokumentuje amerykańskie ataki na irańskie cele wojskowe, w tym na zamontowany na pojeździe gąsiennicowym system obrony powietrznej, który portal ArmyRecognition zidentyfikował jako rosyjski Tor-M1.

Dowództwo nie sprecyzowało, z jakiego typu samolotu czy wyrzutni przeprowadzono atak, nie podało też dokładnego miejsca tego starcia. Film pokazuje jednak, jak precyzyjny pocisk uderza w gąsienicowy, wyposażony w radar pojazd irańskiej obrony przeciwlotniczej, który podrywa się w powietrze otoczony chmurą gęstego, czarnego dymu.

19:40

Powiązany z USA tankowiec Athe Nova płonie po trafieniu przez dwa drony - przekazał IRGC irańskim mediom. W komunikacie nie stwierdzono wprost, że to Gwardia Rewolucyjna zaatakował statek, ale incydent został wymieniony w raporcie dotyczącym działań militarnych tej jednostki.

Irańska Gwardia Rewolucyjna zabroniła w sobotę transportu przez Cieśninę Ormuz, którą w normalnych warunkach przepływa około 20 proc. zużywanej na całym świecie ropy naftowej. Doszło do kilku ataków na tankowce. Co najmniej 150 takich statków zostało unieruchomionych w Zatoce Perskiej.

19:30

W wyniku amerykańsko-izraelskich nalotów w niedzielę wieczorem doszło do uszkodzenia części Pałacu Golestan położonego w centralnej części Teheranu - podała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na irańskie media. Budowla znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Media nie poinformowały o skali zniszczeń kompleksu pałacowego.

Pałac Golestan został zbudowany w XVI wieku, ale obecną formę zawdzięcza gruntownej renowacji zakończonej w 1865 roku. Kompleks jest jednym z najstarszych zabytków w Teheranie. Od 1796 do 1925 roku pełnił rolę rezydencji szachów z dynastii Kadżarów, a w późniejszych latach stał się miejscem, gdzie organizowano oficjalne królewskie przyjęcia. Po rewolucji irańskiej kompleks przekształcono w muzeum.

19:05

52 osoby zginęły, a 154 zostały ranne w trwających izraelskich atakach na cele Hezbollahu w Libanie - poinformował w poniedziałek rząd libański. Poprzedni bilans mówił o 31 ofiarach śmiertelnych i 149 rannych.

19:00

Iran poinformował w poniedziałek kraje Afryki Wschodniej o swojej powściągliwości w rozszerzaniu trwającej wojny z USA i Izraelem i zapewnił, że celowo narzucił sobie ograniczenia, w ramach których jego rakiety nie przekroczą dystansu 2 tys. km.

Te uspokajające wieści przekazał w poniedziałek irański ambasador w Kenii, Ali Gholampour podczas specjalnie w tym celu zwołanej konferencji prasowej transmitowanej przez kenijskiego nadawcę KTN. Kilka razy zapewnił na niej, że ograniczenie zasięgu irańskich rakiet wprowadzono właśnie z myślą o uspokojeniu Afryki i zademonstrowaniu pokojowej i obronnej postawy Teheranu.

Wystąpienie irańskiego dyplomaty było następstwem potężnych obaw afrykańskich krajów, w których stacjonują wojska amerykańskie, że mogą stać się potencjalnymi celami rozszerzającego się od soboty starcia między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem z jednej strony, a Iranem z drugiej.

18:50

Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich przechwyciła w poniedziałek 9 irańskich rakiet balistycznych, 6 pocisków manewrujących i 148 dronów - poinformowało ministerstwo obrony. Dodano, że od soboty udało się zniszczyć ponad 90 proc. ze 174 rakiet i 689 dronów wystrzelonych przez Iran.

W irańskich uderzeniach na ZEA zginęły trzy osoby, a 68 zostało rannych - dodał resort obrony w Abu Zabi. Odłamki przechwyconych pocisków spadły m.in. na teren lotniska w Dubaju. 

18:37

W związku z ryzykiem ataku na infrastrukturę Katar wstrzymał produkcję gazu LNG, a Arabia Saudyjska zamknęła największą rafinerię w kraju. Wstrzymano też wydobycie ropy w irackim Kurdystanie. Do tego zamknięta pozostaje Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa około 20 proc. światowej ropy naftowej. To wszystko wpłynęło na ceny - ropa naftowa Brent wzrosła o około 13 proc., a cena gazu ziemnego na rynkach europejskich o blisko 50 proc.

Zobacz również:

Katar wtrzymał produkcję, Arabia Saudyjska zamknęła rafinerię. Skok cen ropy i gazu

18:35

Brytyjski premier Keir Starmer oświadczył w poniedziałek, że podtrzymuje decyzję o tym, by nie brać udziału w amerykańsko-izraelskich atakach na Iran, a późniejsze zezwolenie na użycie brytyjskich baz nie oznacza włączenia się do operacji zbrojnej.

Występując w Izbie Gmin, Starmer podkreślił, że Wielka Brytania nie brała udziału w uderzeniu na Iran i było to zamierzone, gdyż najlepszym wyjściem byłoby "wynegocjowane rozwiązanie". Odnosząc się do krytyki ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, powiedział: "Moim obowiązkiem jest ocena, co leży w interesie narodowym Wielkiej Brytanii. Tak właśnie postąpiłem i podtrzymuję swoją decyzję".

18:14

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ocenił w poniedziałek, że amerykańsko-izraelski atak na Iran jest wyraźnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Ponadto zapowiedział, że Turcja zintensyfikuje wysiłki, aby doprowadzić do zawieszenia broni i zapewnić pokój w regionie.

W przemówieniu na kolacji z okazji ramadanu zaznaczył, że Turcy podzielają ból Irańczyków.

17:55

Armia izraelska poinformowała w poniedziałek, że zaatakowała ponad 70 celów Hezbollahu w Libanie. Przeprowadziła także nalot na obiekty Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu w Libanie i zabiła dowódcę skrzydła wojskowego tej organizacji, Adhama Adnana al-Otmana.

17:40

Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył w poniedziałek w rozmowie z dziennikiem "New York Post" wysłania do Iranu amerykańskich sił lądowych, "jeśli będzie to konieczne".

Nie wzdrygam się, jeśli chodzi o wysłanie sił lądowych. Każdy prezydent mówi: "Żadnych żołnierzy na miejscu nie będzie". Nie mówię tego - oznajmił przywódca USA. Dodał, że bierze pod uwagę wysłanie żołnierzy "jeśli będą niezbędni".

Trump powiedział też, że nie niepokoi go możliwość sięgnięcia przez Iran po terroryzm w odwecie na ataki. Wyeliminujemy to. Nieważne. Tak jak jest ze wszystkim innym, wyeliminujemy to - zapewnił.

Przekazał, że podjął ostateczną decyzję o zaatakowaniu Iranu po czwartkowych rozmowach amerykańsko-irańskich w Genewie.

17:38

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że w obliczu konfliktu w regionie Bliskiego Wschodu Polska nie może zostawić Polaków samych w rejonie Zatoki Perskiej. 

Ja podejmuję wysiłki w tym kierunku i tego żądam od rządu - powiedział. Dodał, że w tej sytuacji efektywnością powinno wykazać się MSZ.

17:36

Ministerstwo obrony Kataru poinformowało w poniedziałek, że wojsko tego kraju zestrzeliło dwa irańskie bombowce Su-24, siedem rakiet balistycznych i pięć dronów.

Katarskie MSZ przekazało później, że irańskie uderzenia były wymierzone w cele cywilne, w tym międzynarodowe lotnisko w Dosze.

Katar jest jednym z państw atakowanych od soboty przez Iran w odpowiedzi na izraelsko-amerykańską agresję na Teheran.

17:35

Itaka stara się jak najszybciej sprowadzić do Polski swoich klientów, którzy nie mogą wrócić zaplanowanymi lotami ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie - poinformował w przesłanym PAP oświadczeniu wiceprezes biura Piotr Henicz. Dodał, że wszyscy mają zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie.

"(...) jesteśmy w trakcie rozmów z liniami lotniczymi, aby w miarę możliwości jak najszybciej, bezpiecznie sprowadzić naszych klientów do Polski, co oczywiście zależy od dostępności samolotów oraz przestrzeni powietrznej. W rejonie Bliskiego Wschodu mamy klientów wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj, Abu Dhabi) oraz w Katarze (Doha). Wszyscy mają zapewnione zakwaterowanie w hotelach i przedłużone ubezpieczenie. Na miejscu są nasi rezydenci i piloci, którzy udzielają bieżącego wsparcia i informacji" - przekazał w przesłanym PAP stanowisku wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz.

Dodał, że z trudnościami muszą się również liczyć osoby wracające z dalszych destynacji, w tym z Bali, Indii i Nowej Zelandii, korzystający z hubów przesiadkowych w Dosze i Dubaju. "Oni również są pod naszą opieką. Zapewniono im zakwaterowanie i przedłużenie ubezpieczenia" - czytamy w komunikacie.

17:03

Z bazy w brytyjskim Lakenheath wyleciało w poniedziałek w stronę Iranu kolejnych sześć samolotów F-15E Strike Eagle, wspieranych przez tankowce KC-135 i KC-46.

Oznacza to znaczące wzmocnienie amerykańskich sił powietrznych na Bliskim Wschodzie - wynika z obserwacji ItaMilRadar, włoskiego portalu śledzącego ruch samolotów nad Morzem Śródziemnym.

16:55

Rzecznik cypryjskiego rządu Konstantinos Letymbiotis potwierdził w poniedziałek, że to baza brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) na Cyprze była celem ataku irańskiego drona, a nie inne obiekty na wyspie.

"W obydwu incydentach chodziło o brytyjskie bazy w Akrotiri" - poinformował Letymbiotis.

16:20

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że duża fala ataków na Iran jeszcze nawet się nie zaczęła i wkrótce nadejdzie - podała stacja CNN.

Spuszczamy im łomot. Myślę, że idzie bardzo dobrze - powiedział Trump w wywiadzie telefonicznym z CNN.

Jeszcze nawet nie zaczęliśmy silnie ich atakować, dużej fali jeszcze nie było. Duża wkrótce nadejdzie - oznajmił.

Zobacz również:

Trump zapowiada "dużą falę ataków". "Spuszczamy im łomot. Idzie bardzo dobrze"
Trump zapowiada "dużą falę ataków". "Spuszczamy im łomot. Idzie bardzo dobrze"

16:12

Axios: bombowce B-1 w nocy zaatakowały punkty dowodzenia w Iranie.

Amerykańskie bombowce strategiczne B-1 przeprowadziły w nocy z niedzieli na poniedziałek ataki na naziemne stanowiska rakiet balistycznych i punkty dowodzenia w Iranie - podał serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz USA.

Jak napisał portal Times of Israel, trzy bombowce B-1 bez międzylądowania przyleciały z USA do Iranu, by przeprowadzić uderzenia.

Dzień wcześniej Dowództwo Centralne USA przekazało, że amerykańskie bombowce B-2, wyposażone w 900-kilogramowe bomby, nocą z soboty na niedzielę zaatakowały obiekty związane z irańskim programem rakietowym.

Bombowce B-2 były również wykorzystywane przez Amerykanów podczas ubiegłorocznej operacji wymierzonej w irańskie instalacje nuklearne. (PAP)

16:10

Emirackie linie lotnicze Etihad i Emirates ogłosiły, że w poniedziałek wieczorem wznowią w ograniczonym zakresie loty, wstrzymane z powodu wojny, która wybuchła w sobotę na Bliskim Wschodzie. Wznowienie ograniczonego ruchu potwierdził emiracki urząd lotnictwa cywilnego.

Zobacz również:

Dwie linie lotnicze z Bliskiego Wschodu częściowo wznawiają połączenia
Dwie linie lotnicze z Bliskiego Wschodu częściowo wznawiają połączenia

15:55

Wysocy rangą amerykańscy wojskowi i przedstawiciele administracji prezydenta Donalda Trumpa alarmują, że zasoby systemów obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych kurczą się w niepokojącym tempie. 

W obliczu eskalującego konfliktu na Bliskim Wschodzie, obawy o bezpieczeństwo amerykańskich żołnierzy i skuteczność operacji wojskowych stają się coraz bardziej realne.

Zobacz również:

Amerykańskie systemy obrony powietrznej na wyczerpaniu. "Nastrój jest napięty"
Amerykańskie systemy obrony powietrznej na wyczerpaniu. "Nastrój jest napięty"

15:38

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przebywał w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na rodzinnych wakacjach, gdy w regionie wybuchła wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem - potwierdził w poniedziałek szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.

Dziennik "Postimees" podał, że Pevkur przybył do Dubaju w piątek.

Minister został skrytykowany w mediach za udanie się w prywatną podróż na Bliski Wschód w okresie wysoce niestabilnej sytuacji w regionie i mimo wydanych ostrzeżeń o zagrożeniu. Jestem jak każdy. Jeśli ktoś kupuje bilety lotnicze z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i rezerwuje hotel, a w tym czasie nic nie wskazuje na jakiekolwiek problemy, to nikt nie chce stracić wydanych pieniędzy - odparł.

15:32

Słowacja rozpocznie we wtorek loty ewakuacyjne na Bliski Wschód. Pierwszy samolot, który zabierze obywateli Słowacji, wystartuje z Bratysławy we wtorek rano do Ammanu w Jordanii. W środę słowacki samolot rządowy poleci ponownie do Ammanu, a w czwartek do Maskatu w Omanie. Według premiera Roberta Ficy w rejon Bliskiego Wschodu mogą być wysyłane kolejne samoloty, jeżeli obywatele słowaccy wyrażą takie zainteresowanie.

Przewodniczący parlamentu Richard Raszi powiedział agencji TASR, że w Dubaju jest ponad 2500 obywateli Słowacji.

15:02

Co najmniej 4,2 tys. Szwedów utknęło na Bliskim Wschodzie - poinformowało w poniedziałek MSZ Szwecji, przyznając, że nie ma możliwości zorganizowania im powrotu. Według mediów wielu turystów próbuje opuścić region przez działające lotnisko w Omanie.

Z relacji przebywającego w Omanie szwedzkiego turysty, cytowanego przez gazetę "Aftonbladet", wynika, że wiele osób próbujących wydostać się z Bliskiego Wschodu przybyło drogą lądową z ZEA do Maskatu, stolicy Omanu. Lotnisko w tym kraju pozostaje otwarte, choć anulowano część lotów. Szwed, któremu udało się kupić bilet do Stambułu, relacjonuje, że początkowo puste hotele w Maskacie szybko stały się przepełnione.

14:56

Pływający pod banderą USA tankowiec produktowy Stena Imperative został uszkodzony po uderzeniach z powietrza, gdy cumował w Zatoce Perskiej - poinformowali w poniedziałek jego właściciel Stena Bulk i amerykański operator Crowley.

Stena Imperative to tankowiec chemiczny i produktowy zbudowany w 2016 roku.

Wcześniej inny tankowiec Mkd Vyom, pływający pod banderą Wysp Marshalla, został zaatakowany w Zatoce Omańskiej przez łódź wypełnioną materiałami wybuchowymi - podało Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w Omanie. Zginął członek załogi. Atak spowodował pożar i eksplozję w maszynowni.

W sobotę siły USA i Izraela zaatakowały Iran, który odpowiada działaniami odwetowymi w wielu krajach Zatoki Perskiej. Dzień później agencja Reutera poinformowała, że co najmniej trzy tankowce zostały uszkodzone w rejonie Zatoki Perskiej po rozpoczęciu uderzeń odwetowych przez siły irańskie. 

14:54

Źródło bliskie władzom Arabii Saudyjskiej ostrzegło, że "skoordynowany" atak Iranu na saudyjską infrastrukturę naftową może doprowadzić do reakcji militarnej Rijadu - przekazała w poniedziałek agencja AFP.

Dodatkowo armia saudyjska podniosła swój poziom gotowości obronnej do najwyższego możliwego.

14:49

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef Pentagonu Pete Hegseth przedstawił główne założenia operacji militarnej prowadzonej przez Izrael i USA przeciwko Iranowi. Zaznaczył, że celem działań nie jest zmiana władzy w Teheranie, lecz zniszczenie irańskiego potencjału militarnego, w tym rakiet, zakładów produkcyjnych oraz sił marynarki wojennej. "Żadnych ćwiczeń z budowania demokracji. (...) Walczymy, by wygrać - powiedział Hegseth.

Zobacz również:

Szef Pentagonu: Nie budujemy demokracji. Walczymy, by wygrać
Szef Pentagonu: Nie budujemy demokracji. Walczymy, by wygrać

14:22

Irańskie media: Mansure Chożaste, żona nieżyjącego przywódcy duchowego i politycznego Iranu ajatollaha Chameneia, zmarła na skutek doznanych obrażeń.

14:09

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w poniedziałek o śmierci czwartego żołnierza w wyniku irańskich ataków. Wojskowy zmarł z powodu odniesionych wcześniej ran.

"Do godz. 7.30 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 13.30 w Polsce), 2 marca, w akcji zginęło czterech amerykańskich żołnierzy. Czwarty, który został poważnie ranny podczas pierwszych ataków Iranu, ostatecznie zmarł na skutek odniesionych obrażeń" - napisano w oświadczeniu CENTCOM. Dodano, że działania bojowe nadal trwają, a tożsamość zmarłego zostanie ogłoszona dobę po poinformowaniu jego rodziny.

13:57

W nocnym ataku na Bejrut, stolicę Libanu, zginął Husajn Makled, szef wywiadu Hezbollahu - poinformowały w poniedziałek Siły Obronne Izraela.

W nocy z niedzieli na poniedziałek armia Izraela ogłosiła rozpoczęcie uderzeń na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy ze strony tej organizacji wspieranej przez Iran. Rzecznik izraelskiej armii, podpułkownik Nadaw Szoszani, przyznał w poniedziałek, że Izrael wzmocnił swoją obecność wojskową po własnej stronie granicy z Libanem, ale nie ma obecnie planów inwazji lądowej na ten kraj.

13:42

Cywilne lotnisko w Pafos wznowiło działalność w poniedziałek po południu - przekazał portal gazety "Cyprus Mail". Wcześniej port lotniczy został ewakuowany, kiedy na radarach dostrzeżono podejrzany obiekt.

13:30

Wysocy rangą amerykańscy wojskowi są zaniepokojeni kurczącymi się zasobami systemów obrony powietrznej i obawiają się, że wojna na Bliskim Wschodzie może wymknąć się spod kontroli - pisze "Washington Post", powołując się na źródła.

Dziennik relacjonuje, że "w Pentagonie oraz wśród niektórych członków administracji (prezydenta Donalda) Trumpa narastało w niedzielę zaniepokojenie, że konflikt z Iranem może wymknąć się spod kontroli". "Nastrój jest napięty i paranoiczny" - cytuje gazeta jedno ze swoich anonimowych źródeł.

13:29

Nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi - powiedział rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Dodał, że wszystkie zorganizowane grupy opuściły Izrael drogą lądową przez Egipt.

13:24

Rzecznik unijnej dyplomacji Anouar El Anouni powiedział w poniedziałek, że Unia Europejska koordynuje pomoc konsularną dla osób, które utknęły na Bliskim Wschodzie. W niedzielę spotkali się przedstawiciele ds. konsularnych z 27 państw Unii, ale decyzja o wspólnej ewakuacji na razie nie zapadła.

13:23

Rząd Libanu na nadzwyczajnym posiedzeniu w poniedziałek zdecydował o natychmiastowym zakazaniu działań militarnych prooirańskiej organizacji Hezbollah. Poinformował o tym premier Nawaf Salam.

13:12

Orlen obecnie nie widzi zagrożeń dla ciągłości dostaw paliw do Polski ani dla funkcjonowania rafinerii, ponieważ firma nie sprowadza ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz - poinformował w poniedziałek PAP Orlen. Zaznaczył, że na bieżąco monitoruje sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie.

13:10

Generał Sajed Madżid ibn al-Reza przejął obowiązki ministra obrony Iranu - poinformował na platformie X rzecznik prezydenta Masuda Pezeszkiana. Dotychczasowy minister zginął w trwających od soboty amerykańsko-izraelskich atakach.

12:55

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że irańska rakieta balistyczna Chejbar trafiła w biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Informacje te podał antyrządowy portal Iran International. Brak oficjalnych potwierdzeń ze strony Izraela.

Zobacz również:

Iran ogłasza: Trafiliśmy w biuro Netanjahu
Iran ogłasza: Trafiliśmy w biuro Netanjahu

12:53

Grecja wyśle dwie fregaty i dwa myśliwce na Cypr, po tym, jak wyspę zaatakował dron. Informację od greckiego urzędnika Ministerstwa Obrony cytuje Reuters.

12:42

Szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul oświadczył w poniedziałek na antenie Deutschlandfunk, że Niemcy nie zamierzają uczestniczyć w działaniach militarnych przeciwko Iranowi. Zaznaczył jednak, że w przypadku ataku na żołnierzy Bundeswehry stacjonujących w regionie mogą oni podjąć działania obronne.

Wadephul podkreślił, że w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, która zezwala Stanom Zjednoczonym na korzystanie ze swoich baz w regionie, Niemcy nie dysponują tam taką infrastrukturą. Nie mamy też odpowiednich środków wojskowych - zaznaczył.

12:39

Zobacz również:

Dekapitacja, czyli "Epicka Furia". O co chodzi w nazwie operacji USA i Izraela w Iranie?
Dekapitacja, czyli "Epicka Furia". O co chodzi w nazwie operacji USA i Izraela w Iranie?

12:22

Amerykańskie dowództwo potwierdziło, że trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle zostały omyłkowo zestrzelone przez kuwejcką obronę powietrzną podczas działań bojowych nad Kuwejtem. Do incydentu doszło 2 marca o godz. 7:00 rano czasu miejscowego, w trakcie walk z irańskimi samolotami, rakietami balistycznymi i dronami.

Wszystkich sześciu pilotów bezpiecznie się katapultowało. Zostali odnalezieni, są w stanie stabilnym.

Przyczyny incydentu są badane.

11:39

Platformy umożliwiające obstawianie politycznych wydarzeń przyciągnęły w ostatnich dniach ogromne zainteresowanie i setki milionów dolarów, budząc jednocześnie poważne wątpliwości prawne i etyczne - podaje Reuters. Tajemniczy inwestorzy zarobili spore sumy na postawieniu na rozpoczęcie amerykańskich ataków na Iran i śmierć ajatollaha Alego Chameneiego.

Zobacz również:

Tajemniczy inwestorzy zgarnęli majątek na zakładach o wojnę i śmierć Chameneiego
Tajemniczy inwestorzy zgarnęli majątek na zakładach o wojnę i śmierć Chameneiego

11:28

Irański ambasador przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Reza Nadżafi poinformował w poniedziałek, że w wyniku operacji wojskowych USA i Izraela trafiony został obiekt jądrowy w Natanz w środkowej części Iranu.

"Wczoraj ponownie zaatakowali pokojowe, strzeżone obiekty jądrowe Iranu" - powiedział cytowany przez Reutersa Nadżafi dziennikarzom podczas spotkania Rady Gubernatorów MAEA.

Zobacz również:

Kluczowy ośrodek nuklearny w Iranie zaatakowany?
Kluczowy ośrodek nuklearny w Iranie zaatakowany?

11:21

11:19

Polski minister ds. europejskich Ignacy Niemczycki nie leci w poniedziałek na Cypr na posiedzenie unijnych ministrów ds. europejskich. W związku z atakiem drona na brytyjską bazę w Akrotiri na Cyprze prezydencja cypryjska odwołała spotkanie unijnych ministrów.

Zobacz również:

Odwołano spotkanie z udziałem polskiego ministra. W tle atak drona

10:55

Po nocnym rakietowym ostrzale Izraela z terytorium Libanu, armia izraelska zaatakowała cele w uważanych za bastion Hezbollahu południowych dzielnicach Bejrutu. Uderzenie było wymierzone w "wysokiej rangi terrorystę" - oświadczyły w poniedziałek Siły Obronne Izraela.

Wcześniej minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył, że po ataku Hezbollahu, szef tej organizacji Naim Kasem znalazł się na celowniku sił izraelskich.

10:39

USA, prowadzące z Izraelem naloty na Iran, nie zwróciły się do nas z prośbą o wykorzystanie brytyjskiej bazy wojskowej na Cyprze - oświadczyła w poniedziałek szefowa MSZ Wielkiej Brytanii Yvette Cooper po nocnym ataku dronów na bazę RAF na wyspie. Potwierdziła, że w incydencie nikt nie ucierpiał.

10:13

10:08

Kilka amerykańskich myśliwców rozbiło się w Kuwejcie. Taką informację przekazało Ministerstwo Obrony tego kraju. Wojsko amerykańskie na razie nie komentuje tych doniesień.

Zobacz również:

Ministerstwo Obrony Kuwejtu: Rozbiło się kilka myśliwców USA

10:03

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 4 marca, a do Rijadu do 8 marca - podał w poniedziałek rzecznik LOT Krzysztof Moczulski. Loty do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca. Przewoźnik zapewnia, że jest w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na odwołane rejsy.

Zobacz również:

Wojna na Bliskim Wschodzie. PLL LOT odwołują rejsy

09:44

Rzecznik saudyjskiego MON-u przekazał stacji Al-Arabijja, że saudyjskie siły przechwyciły dwa drony nad rafinerią Aramco w mieście Ras Tanura.

Nie ma obrażeń wśród cywilów. W rafinerii wybuchł pożar spowodowany przez spadające odłamki. Zakład wstrzymał pracę.

Saudyjski szef resortu energii wskazał z kolei, że pożar ma charakter ograniczony i nie wpływa na dostawy ropy.

Rafineria w Ras Tanura jest jedną z największych na całym Bliskim Wschodzie. Ma wydajność 550 tys. baryłek dziennie i służy jako kluczowy terminal eksportowy dla saudyjskiej ropy naftowej.

09:26

Donald Trump w wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC ogłosił triumfalnie, że "dopadł" przywódcę Iranu, zanim ajatollahowi Alemu Chamaneiowi udało się "dopaść" jego samego.

Zobacz również:

Trump triumfuje: Dopadłem go, zanim on dopadł mnie. Próbowali dwa razy

09:23

Chiny uznają, że amerykańsko-izraelska operacja w Iranie narusza prawo międzynarodowe. Pekin wzywa wszystkie strony do zaprzestania walk. Chiński MSZ poinformował także o ewakuacji swoich obywateli i jednej ofierze agresji.

Zobacz również:

Chiny reagują na eskalację konfliktu w Iranie. Zginął ich obywatel

08:49

Pierwsze dni konfliktu nie wskazują, że w Iranie może dojść do przełamania, wyjścia ludzi na ulicę - mówił w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 senator KO Grzegorz Schetyna.

Zobacz również:

Schetyna: Niemożliwe, by nalotami obalić reżim ajatollahów

08:38

Zobacz również:

Pierwsze reakcje rynków na sytuację na Bliskim Wschodzie. Oto kurs ropy, złota, cena dolara i złotego
Pierwsze reakcje rynków na sytuację na Bliskim Wschodzie. Oto kurs ropy, złota, cena dolara i złotego

08:15

MSZ Chin oświadczyło, że amerykańskie i izraelskie ataki na Iran naruszają prawo międzynarodowe oraz wyraziło głębokie zaniepokojenie możliwością rozlania się konfliktu na cały region.

Pekin podkreślił, że należy respektować bezpieczeństwo i integralność terytorialną państw regionu, wezwał wszystkie strony do wstrzymania działań militarnych i zapobieżenia eskalacji walk, a także sprzeciwił się stosowaniu siły w relacjach międzynarodowych, w tym wobec najwyższego przywódcy Iranu.

Jednocześnie Chiny zadeklarowały gotowość do współpracy ze społecznością międzynarodową na rzecz rozwiązania sporu drogą dialogu.

Dodatkowo poinformowano, że z Iranu ewakuowano ponad 3 tys. Chińczyków. Jeden obywatel Chin zginął w Teheranie. Pekin przypomina, by ewakuować się z Iranu możliwie jak najszybciej.

08:08

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w serwisie X, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pokazuje, jak trudno zapewnić stuprocentową ochronę przed rakietami balistycznymi i dronami typu "shahed". 

Nawet państwa Zatoki Perskiej, dysponujące nowocześniejszymi i liczniejszymi systemami obrony powietrznej niż te dotąd przekazane nam przez partnerów, nie są w stanie przechwycić wszystkich pocisków ani bezzałogowców - wskazał polityk. 

Jednocześnie Zełenski zapewnił, że państwa, które pomagały Ukrainie w czasie wojny, mogą liczyć na ukraińskie doświadczenie w zakresie obrony powietrznej.

07:51

Irańska agencja prasowa Fars zaprezentowała w nowym filmie propagandowym podziemny arsenał dronów, rzekomo czekających w gotowości na wyrzutniach rakietowych.

Zobacz również:

Tajne, podziemne tunele pełne dronów bojowych. Irańska propaganda eskaluje
Tajne, podziemne tunele pełne dronów bojowych. Irańska propaganda eskaluje

07:41

W pobliżu amerykańskiej ambasady w Kuwejcie widoczny jest słup dymu - przekazała w poniedziałek rano agencja Reutera, powołując się na doniesienia świadków. W najbliższych okolicach placówki dyplomatycznej USA widziane były karetki pogotowia oraz wozy straży pożarnej.

Saudyjski portal Asharq podał, że ambasada wydała ostrzeżenie dla obywateli USA, wzywając ich do "schronienia się i pozostania w domach", podkreślając, że zagrożenie ze strony irańskich rakiet i dronów nadal istnieje. Zalecono, by nie przychodzić do ambasady.

07:33

Zobacz również:

Wizja Trumpa. To jego scenariusze dla Iranu
Wizja Trumpa. To jego scenariusze dla Iranu

07:32

Hiszpański dziennik "El Pais" ostro skomentował ostatni atak USA na Iran, określając działania prezydenta Donalda Trumpa jako lekkomyślne i prowadzące do punktu, z którego może nie być powrotu. Gazeta podkreśla, że bombardowanie Iranu przez Stany Zjednoczone i Izrael nie gwarantuje upadku tamtejszego reżimu, a może wywołać jego desperacką reakcję. Atakując kraje regionu rakietami i dronami, Teheran próbuje rozszerzyć konflikt na Bliskim Wschodzie - pisze "El Pais".

Według medium Trump nie wyczerpał środków dyplomatycznych, a jego działania stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego. Stawką dla USA nie jest już tylko powstrzymanie Iranu przed zdobyciem broni jądrowej, ale zniszczenie reżimu ajatollahów. Dziennik ostrzega, że wezwania do powstania mogą doprowadzić do "krwawej rzezi", jeśli irańska dyktatura skoncentruje się na własnym przetrwaniu.

Gazeta apeluje o pilny powrót do rozmów dyplomatycznych, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli i doprowadzi do wojny totalnej. "El Pais" przypomina, że negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem trwały jeszcze tuż przed atakiem i powinny zostać wznowione oraz wsparte na arenie międzynarodowej.

07:24

Baza brytyjskich sił powietrznych na wyspie została zaatakowana nocą przez drona, co spowodowało niewielkie szkody materialne - potwierdził prezydent Cypru Nikos Christodulidis.

Zobacz również:

Brytyjska baza Akrotiri na Cyprze trafiona dronem

06:58

Zobacz również:

Silne eksplozje w Dubaju, Dosze i Abu Zabi. Alarm w kilku krajach
Silne eksplozje w Dubaju, Dosze i Abu Zabi. Alarm w kilku krajach

06:57

Głośne eksplozje, poprzedzone wyciem syren alarmowych, rozległy się w poniedziałek nad ranem w Jerozolimie i Tel Awiwie - podała AFP. Wybuchy nastąpiły wkrótce po tym, jak izraelskie siły zbrojne poinformowały o wykryciu pocisków rakietowych wystrzelonych z terytorium Iranu.

06:48

Nad Kuwejtem miało dojść do omyłkowego zestrzelenia amerykańskiego myśliwca F-15.

Portal Visegrad 24 pisze, że pilotem, który zdołał się katapultować, zaopiekowała się grupa Kuwejczyków.

06:43

"Stany Zjednoczone - największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej - straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami" - napisał prezydent Karol Nawrocki w serwisie X.

06:40

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że zgodził się na prośbę Stanów Zjednoczonych o wykorzystanie brytyjskich baz wojskowych do przeprowadzania ograniczonych, defensywnych uderzeń na irańskie magazyny i wyrzutnie rakiet.

Zobacz również:

Brytyjczycy udostępnią bazy do obrony przed Iranem. Co z resztą państw?
Brytyjczycy udostępnią bazy do obrony przed Iranem. Co z resztą państw?