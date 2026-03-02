18 amerykańskich żołnierzy zostało ciężko rannych podczas operacji przeciwko Iranowi. Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył wysłania do Iranu amerykańskich sił lądowych, "jeśli będzie to konieczne". Wcześniej oświadczył, że "duża fala ataków na Iran jeszcze nawet się nie zaczęła". Pływający pod banderą USA tankowiec produktowy Stena Imperativ został uszkodzony po uderzeniach z powietrza, gdy cumował w Zatoce Perskiej. Poniżej znajdziecie zapis relacji na żywo z poniedziałkowych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
Kończymy dzisiejszą relację z wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Dziękujemy, że byliście z nami.
Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w ciągu pierwszych 48 godzin operacji przeciwko Iranowi ponad 1250 celów w tym państwie - poinformowało w poniedziałek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Powiadomiono też o zniszczeniu wszystkich 11 irańskich okrętów w Zatoce Omańskiej.
Wśród zaatakowanych celów były m.in. centra dowodzenia, stanowiska pocisków balistycznych, irańskie okręty, w tym podwodne, stanowiska rakiet przeciwokrętowych - przekazało dowództwo, odpowiadające za siły amerykańskie w tym regionie.
"Dwa dni temu irański reżim miał 11 okrętów w Zatoce Omańskiej, dzisiaj mają ZERO. Irański reżim zastraszał i atakował międzynarodową żeglugę w Zatoce Omańskiej przez dziesiątki lat. Te czasy się skończyły" - napisał CENTCOM w komunikacie.