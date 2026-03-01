Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln został w niedzielę zaatakowany czterema pociskami balistycznymi - poinformował w oświadczeniu Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu, na które powołują się irańskie media państwowe.

Lotniskowiec USS Abraham Lincoln osłania Izrael / ABACA/Abaca/East News / East News

Lotniskowiec USS Abraham Lincoln zaatakowany przez Iran.

Prawdopodobieństwo zniszczenia takiego statku jest minimalne.

USS Lincoln jest jednym z dwóch lotniskowców wysłanych w ostatnich tygodniach do regionu i jedynym znajdującym się stosunkowo blisko irańskich wybrzeży.

Nie ma informacji o ewentualnych trafieniach i zniszczeniach, więc jest bardzo prawdopodobne, że atak został zneutralizowany.

Jak chwilę później podało amerykańskie wojsko, lotniskowiec nie został trafiony. Dodano, że odpalone pociski "nawet nie zbliżyły się" do statku.

Szanse na zatopienie Lincolna bliskie zeru

USS Abraham Lincoln (CVN-72) to amerykański lotniskowiec o napędzie atomowym, należący do klasy Nimitz. Został zwodowany w 1988 roku i od tego czasu służy w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt nosi imię 16. prezydenta USA, Abrahama Lincolna.

Jest uzbrojony w systemy rakietowe obrony powietrznej, działa, samoloty bojowe i śmigłowce.

Iran prawdopodobnie nie jest w stanie zatopić amerykańskiego superlotniskowca, takiego jak USS Abraham Lincoln czy USS Gerald R. Ford, nawet jeśli podejmie próbę ataku. Lotniskowce tej klasy są projektowane tak, by wytrzymać ogromne uszkodzenia i kontynuować działania bojowe.

Podczas testów w 2005 roku wycofany już lotniskowiec USS America przez niemal miesiąc wytrzymywał intensywny ostrzał i ostatecznie został zatopiony dopiero przez ładunki wybuchowe umieszczone wewnątrz kadłuba. W rzeczywistej sytuacji bojowej, z załogą prowadzącą akcje ratunkowe, okręt byłby jeszcze trudniejszy do zatopienia.

Eksperci podkreślają, że nawet jeśli Iran nie zatopi lotniskowca, to udany atak rakietowy może poważnie uszkodzić pokład startowy, systemy katapult czy komunikacji, co uniemożliwi prowadzenie operacji lotniczych i zmusi okręt do powrotu do portu na naprawy. Taki atak, nawet jeżeli tylko częściowo okaże się skuteczny, będzie jednak bardzo znaczący politycznie i propagandowo, pokazując podatność Amerykanów na działania bojowe przeciwnika.



