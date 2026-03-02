Nie żyje Andrzej Gąsienica-Józkowy, wieloletni instruktor i ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowało TOPR. Przez cztery dekady niósł pomoc poszkodowanym w górach, uczestnicząc w setkach akcji ratunkowych. Miał 79 lat.

/ Shutterstock

Andrzej Gąsienica-Józkowy zmarł w wieku 79 lat.

Przez 40 lat był zawodowym ratownikiem TOPR.

Brał udział w 463 wyprawach ratunkowych i ponad 440 interwencjach narciarskich.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Andrzej Gąsienica-Józkowy był jednym z najbardziej doświadczonych ratowników górskich w Polsce. Swoją przygodę z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym rozpoczął w 1969 roku, a już rok później złożył przysięgę ratowniczą. Przez kolejne cztery dekady aktywnie uczestniczył w akcjach ratunkowych, ratując życie i zdrowie turystów oraz narciarzy.

Setki akcji ratunkowych

W trakcie swojej kariery Andrzej Gąsienica-Józkowy brał udział w 463 wyprawach ratunkowych oraz ponad 440 interwencjach związanych z wypadkami narciarskimi.

Jego zaangażowanie i profesjonalizm były wielokrotnie doceniane - został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.