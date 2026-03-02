Rada Nadzorcza Grupy Azoty powołała w poniedziałek nowy zarząd. Prezesem został Marcin Celejewski, a wiceprezesem Małgorzata Królak - przekazała grupa w komunikacie giełdowym. Do kadrowej rewolucji w Grupie Azoty, jednej z najważniejszych państwowych spółek, doszło 12 lutego. Wówczas stanowisko stracił poprzedni prezes, a także dwaj jego zastępcy.

Marcin Celejewski / Tytus Żmijewski / PAP

"Rada Nadzorcza Grupy Azoty 2 marca 2026 r. powołała nowy Zarząd XIII kadencji, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Marcinowi Celejewskiemu oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu Małgorzacie Królak. Jednocześnie do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu - na okres do trzech miesięcy - delegowana została Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Machowicz-Jaworska" - poinformowano w komunikacie.

W skład obecnego zarządu Grupy Azoty weszli: Marcin Celejewski jako prezes, wiceprezesi; Artur Chołody, Małgorzata Królak, Mirosław Ptasiński, pełniąca obowiązki wiceprezesa Aleksandra Machowicz-Jaworska oraz Artur Babicz, członek zarządu.

Do kadrowej rewolucji w Grupie Azoty, jednej z najważniejszych państwowych spółek, doszło 12 lutego. Rada nadzorcza - na bezpośrednie polecenie ministra aktywów państwowych - odwołała prezesa Andrzeja Skolmowskiego i dwóch jego zastępców: Pawła Bielskiego oraz Andrzeja Dawidowskiego.

Obowiązki prezesa Grupy Azoty powierzono Aleksandrze Machowicz-Jaworskiej, dotychczasowej wiceszefowej rady nadzorczej.

Głęboka restrukturyzacja Grupy Azoty

Grupa przekazała, że nowe kierownictwo rozpoczyna etap "głębokiej restrukturyzacji Grupy Azoty - jednego z kluczowych graczy europejskiego rynku nawozowo-chemicznego - skoncentrowanej na odbudowie stabilności finansowej, maksymalizacji efektywności aktywów przemysłowych oraz ukierunkowaniu działalności na segmenty o najwyższym potencjale wzrostu".

"Objęcie funkcji prezesa zarządu traktuję jako zobowiązanie do przeprowadzenia realnej restrukturyzacji - zarówno w wymiarze organizacyjnym, operacyjnym, jak i finansowym. Grupa Azoty wymaga dziś zdecydowanej zmiany modelu funkcjonowania, jednoznacznego określenia priorytetów strategicznych oraz konsekwentnej poprawy efektywności. Moje dotychczasowe doświadczenie menedżerskie pozwala mi spojrzeć na organizację w sposób całościowy - z pełnym zrozumieniem jej potencjału produkcyjnego, handlowego i operacyjnego, ale także obszarów wymagających zasadniczej przebudowy i podjęcia zdecydowanych decyzji" - zaznaczył, cytowany w komunikacie, nowy prezes Grupy Azoty.

Celejewski zapowiedział, że prace, do których zarząd przystąpi natychmiast, będą koncentrować się na integracji zarządczej, wzmocnieniu dyscypliny kosztowej, poprawie wyników operacyjnych oraz maksymalnym wykorzystaniu wartości aktywów Grupy.

Dodał, że będzie również kontynuowany dialog z instytucjami finansującymi i pozostałymi interesariuszami, "aby wypracować trwałe, partnerskie porozumienie, stabilizujące strukturę zadłużenia i tworzące podstawy do decyzji kapitałowych zmierzających do realnego rozwoju Grupy".

Jak wskazano w komunikacie Grupy, Rada Nadzorcza wyraziła przekonanie, że zarząd zapewni "sprawne przeprowadzenie procesu transformacji oraz stworzy podstawy do dalszych decyzji strategicznych, w tym działań kapitałowych, po uprzednim ustabilizowaniu sytuacji finansowej Grupy".

Kim jest nowy prezes Grupy Azoty?

Marcin Celejewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie w Cambridge. Od 1 stycznia 2026 roku pełnił funkcję prezesa zakładów w Puławach (Grupa Azoty Puławy SA), gdzie odpowiadał za zarządzanie sprzedażą, produktami oraz logistyką, kontrolę i audyt wewnętrzny, zarządzanie finansami i procesami kontrolingowymi, zarządzanie kapitałem ludzkim i politykę personalną.

W latach 2024-2025 był dyrektorem departamentu strategii Poczty Polskiej odpowiedzialnym m.in. za nowy model kluczowych obszarów transformacji biznesowej. Wcześniej zajmował się m.in. doradztwem strategicznym, był członkiem zarządu Kolei Ukraińskich.

W latach 2015-2016 pełnił obowiązki prezesa zarządu PLL LOT, od 2014 do 2015 r. piastował stanowisko prezesa PKP Intercity.

Małgorzata Królak jest absolwentką SGH oraz Politechniki Warszawskiej, na wydziale inżynierii chemicznej i procesowej. Ukończyła program Harvard Law School w zakresie negocjacji strategicznych. Od 2025 roku pełniła funkcję prezesa Grupy Azoty Polyolefins SA, gdzie odpowiada za "stabilizację sytuacji finansowej, uruchomienie postępowania restrukturyzacyjnego, odbudowę ładu korporacyjnego oraz prowadzenie złożonych negocjacji z bankami finansującymi i generalnym wykonawcą EPC".

Wcześniej pracowała m.in. jako dyrektor w Electromobility Poland i w Orlenie, gdzie odpowiadała za "przygotowanie kluczowych inwestycji petrochemicznych oraz budowę funkcji badań i rozwoju w segmencie rafineryjnym".

Grupa Azoty to drugi co do wielkości producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Unii Europejskiej oraz jedyny producent melaminy w Polsce. Spółka wytwarza także poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory i biel tytanową.

Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji Grupy Azoty.