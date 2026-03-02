Melania Trump, pierwsza dama USA, przewodniczy odbywającemu się w poniedziałek w Nowym Jorku posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jest ono poświęcone ochronie dzieci w konfliktach zbrojnych. To pierwsza taka sytuacja w historii - nigdy wcześniej małżonka głowy państwa nie przewodniczyła obradom tego organu.

Pierwsza dama USA Melania Trump (przy mikrofonie) / TIMOTHY A. CLARY/AFP / East News

W poniedziałek w Nowym Jorku rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przewodniczy mu pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump. W ten sposób przeszła ona do historii, ponieważ nigdy wcześniej małżonka głowy państwa nie przewodniczyła obradom RB ONZ.

Przemówienie Melanii Trump

Melania Trump w swoim wystąpieniu podczas poniedziałkowych obrad podkreśliła znaczenie pokoju, edukacji i technologii dla przyszłości dzieci na całym świecie. Mówiła także o odpowiedzialności Rady Bezpieczeństwa za utrzymanie pokoju oraz o edukacji jako podstawowym prawie człowieka.

Brak dostępu do nauki Melania Trump uznała za ograniczenie rozwoju społeczeństw. Wskazała na rolę sztucznej inteligencji (AI) i nowych technologii w demokratyzowaniu wiedzy i łączeniu ludzi ponad podziałami. Pierwsza dama USA zaapelowała o inwestowanie w edukację i dostęp do internetu, by budować bardziej pokojową, sprawiedliwą i harmonijną przyszłość dla kolejnych pokoleń.

W marcu Stany Zjednoczone sprawują rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.