Tankowce transportujące ropę i gaz masowo wstrzymują się z przeprawą przez cieśninę Ormuz – informuje agencja Bloomberg. Sytuacja zaostrzyła się po atakach USA i Izraela na cele w Iranie, po których irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła zakaz przepływu jednostek przez strategiczny szlak wodny łączący Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim. Donald Trump ostrzegł Iran, by powstrzymał się przed nadmierną odpowiedzią na atak USA, grożąc, że w odwecie Stany Zjednoczone "uderzą z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano". Teheran potwierdził w niedzielę śmierć ajatollaha Alego Chameneiego i innych ważnych urzędników. Najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu znajdziesz w naszej relacji minuta po minucie.
Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oświadczyli w niedzielę, że są gotowi podjąć działania w celu obrony swoich interesów w regionie po "bezładnych i nieproporcjonalnych" atakach rakietowych Iranu.
"Podejmiemy kroki, by bronić naszych interesów oraz interesów naszych sojuszników w regionie, potencjalnie niszcząc rakiety i drony u źródła" - napisali przywódcy tzw. E-3 we wspólnym oświadczeniu.
"Uzgodniliśmy współpracę w tej sprawie ze Stanami Zjednoczonymi oraz sojusznikami w regionie" - przekazano w oświadczeniu E-3.
Zamykamy naszą ambasadę w Teheranie i wycofujemy ambasadora - podało w niedzielę w komunikacie ministerstwo spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
W wyniku irańskich ostrzałów odwetowych po amerykańsko-irańskim ataku w ZEA zginęły co najmniej trzy osoby, a 58 zostało rannych.
W kierunku Izraela lecą irańskie rakiety.
"Systemy obronne pracują nad przechwyceniem zagrożenia" - pisze izraelska armia w komunikacie.
Myśliwiec brytyjskich sił powietrznych typu Typhoon zestrzelił irański dron lecący w kierunku terytorium Kataru - poinformowało ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. Wcześniej premier tego kraju Keir Starmer informował, że Londyn bierze udział w skoordynowanej misji obrony.
Co najmniej 43 członków irańskich służb bezpieczeństwa zginęło na zachodzie Iranu w ataku na budynek straży granicznej - poinformowała w niedziele irańska agencja informacyjna Mehr, cytowane przez AFP. Mehr dodała, że co najmniej 21 osób jest rannych.
Irańska agencja podała, że atak przeprowadzono za pomocą bomb, ale nie doprecyzowała, czy był to nalot, czy też zamach.
"Według pierwszych doniesień ten wrogi akt został przeprowadzony przez oficerów Stanów Zjednoczonych i reżim syjonistyczny (Izrael)" - podała agencja.
Izraelskie wojsko publikuje nagrania z ataku na militarne instalacje w Teheranie.