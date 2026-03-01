15:45

Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln został w niedzielę zaatakowany czterema pociskami balistycznymi - poinformował w oświadczeniu Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu.

15:30

Od niedzieli, od godz. 17.00 uruchomiona zostanie dodatkowa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie - przekazał w niedzielę rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Przedstawiciel resortu przekazał, że infolinia działać będzie pod numerem: +48 22 523 88 80. Dodał, że dzięki niej polscy obywatele będą mogli uzyskać aktualne informacje.

15:15

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian poinformował w niedzielę w telewizyjnym oświadczeniu, że Rada Przywódcza rozpoczęła prace. Organ ten będzie tymczasowo zastępować przywódcę duchowego i politycznego Iranu Alego Chameneia, który został w sobotę zabity w amerykańsko-izraelskim ataku.

Rada Przywódcza jest tymczasowym organem powoływanym w celu wykonywania obowiązków najwyższego przywódcy, gdy stanowisko to jest nieobsadzone lub gdy sprawujący je duchowny nie może wykonywać swoich powinności.

14:59

Dziewięć osób zginęło, a 28 zostało rannych w wyniku irańskiego ataku rakietowego na miasto Bet Szemesz w środkowym Izraelu, położone kilkanaście kilometrów od Jerozolimy.

14:17

W niedzielę odbędzie się pilna narada ministrów spraw zagranicznych kilku państw Zatoki Perskiej w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie - poinformowała katarska telewizja Al-Dżazira. Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym.

W naradzie mają uczestniczyć szefowie dyplomacji państw należących do Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Zrzesza ona Arabię Saudyjską, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W kilku z nich spadły irańskie pociski wystrzelone w odwecie za naloty USA i Izraela.

14:10

Co najmniej sześć osób zginęło, a 23 odniosły obrażenia na skutek irańskiego ataku rakietowego w mieście Bet Szemesz w środkowym Izraelu, kilkanaście kilometrów od Jerozolimy - poinformowały izraelskie służby ratunkowe, cytowane przez portal Times of Israel.

Dwie osoby ranne są w stanie ciężkim.

14:00

Izraelska armia poinformowała o śmierci 40 wysokich rangą przedstawicieli władz Iranu, w tym ajatollaha Alego Chameneia, oraz o zniszczeniu połowy irańskich zapasów rakiet. Ataki, prowadzone wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, mają być kontynuowane do osiągnięcia wyznaczonych celów.

13:35

Nie ma informacji o poszkodowanych polskich obywatelach w regionie Bliskiego Wschodu - przekazał w niedzielę rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zaznaczył, że przebywającym w regionie Polakom MSZ rekomenduje - w miarę możliwości i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa - rozważenie opuszczenia go drogą inną niż lotnicza.

13:24

Rzeczniczka rządu Francji Maud Bregeon oświadczyła w niedzielę, że Paryż może jedynie przyjąć z zadowoleniem śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu.

Ajatollah Chamenei był krwawym dyktatorem, który (...) był odpowiedzialny ostatnio za śmierć tysięcy cywilów w swoim kraju i w regionie - powiedziała, dodając, że teraz naród irański powinien decydować o swoim losie.

Maud Bregeon zauważyła, że nie można obecnie przewidzieć skutków operacji amerykańsko-izraelskiej wobec Iranu, w tym dla stabilności regionu.

12:54

Według Bloomberga, choć cieśnina Ormuz formalnie pozostaje otwarta, wielu właścicieli tankowców zdecydowało się na wstrzymanie rejsów, a statki gromadzą się zarówno u wejścia, jak i wyjścia z Ormuzu. Rozmówcy agencji podkreślają, że ostrzeżenie Iranu jest traktowane jak faktyczne zamknięcie tego kluczowego szlaku.

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych punktów naftowych na świecie - codziennie przepływa przez nią od 20 do 33 proc. światowego transportu morskiego ropy oraz znaczna część gazu ziemnego. To jedyna droga morska dla eksportu surowców z Iranu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu i Iraku.

Dane firmy Kpler wskazują, że w 2025 roku przez Ormuz przepływało ponad 14 mln baryłek ropy dziennie, z czego trzy czwarte trafiało do Chin, Indii, Japonii i Korei Południowej. Chiny, druga gospodarka świata, pozyskują z tego szlaku połowę importowanej ropy - podaje CNBC.

Możliwości przekierowania transportu są ograniczone. Arabia Saudyjska i ZEA dysponują alternatywnymi rurociągami, jednak ich łączna przepustowość to zaledwie 16-17 proc. średniego ruchu przez cieśninę.

W efekcie napięć ceny ropy na światowych giełdach wzrosły w weekend nawet o 12 proc. w porównaniu z piątkowym wieczorem - informuje Bloomberg.

12:05

12:04

Gościem Radia RMF24 był ekonomista i analityk z Akademii WSB Marek Zuber. Rozmowa dotyczyła gospodarczych skutków ataku na Iran, zwłaszcza możliwego wzrostu cen ropy (nawet o 10-15 proc.) i znaczenia Cieśniny Ormuz dla światowych rynków. Ekspert ocenił, że reakcja giełd powinna być ograniczona, a mimo rekordowego globalnego zadłużenia nie grozi nam w najbliższym czasie finansowa katastrofa, choć część krajów może mieć problemy.

Atak na Iran, a ceny ropy. Ekspert: Dziesięć, kilkanaście procent wzrostu jest bardzo prawdopodobne

11:35

Irańskie media informują o kolejnej ofierze sobotnich ataków USA i Izraela. To szef wywiadu policji irańskiej generał Golamreza Rezaian.

11:23

Prezydent Rosji Władimir Putin skomentował śmierć najwyższego przywódcy duchownego Iranu Alego Chameneia. Polityk określił ją jako "cyniczne morderstwo".

11:00

Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey, którego cytuje portal The Independent, poinformował, że Iran wystrzelił dwa pociski w kierunku Cypru. Na wyspie znajdują się brytyjskie bazy wojskowe.

Jesteśmy prawie pewni, że nie były one wymierzone w nasze bazy - powiedział Healey, dodając, że pokazuje to, jak "bezładny" jest irański odwet.

Minister wskazał, że 300 brytyjskich żołnierzy znajdowało się w pobliżu celów, które Iran ostrzeliwał w Bahrajnie. Część wojskowych miała znajdować się w odległości kilkuset metrów od nalotów rakietowych.

10:56

"Atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran (...) jest koniecznym aktem odstraszającym wobec reżimu, który jest największym promotorem terroryzmu na świecie" - pisze "Wall Street Journal".

10:43

Omański port Dukm (Duqm) został w niedzielę zaatakowany przez dwa drony; zaatakowano również tankowiec w cieśninie Ormuz kilka kilometrów od omańskiej półeksklawy Musandam - poinformowała Omańska Agencja Państwowa.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Omanu podało, że podjęto działania w związku z niewielkim pożarem, do którego doszło w strefie przemysłowej po upadku fragmentów strąconej rakiety.

W ataku na tankowiec Skylight płynący pod banderą Palau rannych zostało czterech marynarzy. Całą 20-osobową załogę składającą się z Indusów i Irańczyków ewakuowano.

Nie jest na razie jasne, kto zaatakował tankowiec, ale - jak przypomniała agencja AP - Iran zagroził wcześniej, że uderzy w statki płynące przez cieśninę Ormuz po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran.

Cieśnina Ormuz / Adam Ziemienowicz / PAP/REUTERS

10:31