Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało nowe ostrzeżenia dla podróżujących. Resort zdecydowanie odradza wszelkie wyjazdy do Omanu, apeluje o szczególną ostrożność na Cyprze oraz przypomina o konieczności śledzenia komunikatów w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Powodem są rosnące napięcia i możliwe zagrożenia związane z sytuacją militarną na Bliskim Wschodzie.

/ Shutterstock

MSZ odradza wszelkie podróże do Omanu.

Ostrzega też, że na Cyprze możliwe jest zamknięcie przestrzeni powietrznej.

Apeluje również o śledzenie komunikatów i stosowanie się do zaleceń w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dotyczące podróży do Omanu. Resort apeluje, by powstrzymać się od wszelkich wyjazdów do tego kraju. Osoby, które już przebywają na miejscu, mogą w razie potrzeby kontaktować się z polskim konsulem w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej: + 966 54 880 7718; e-mail: rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

Cypr - zachowaj szczególną ostrożność

MSZ ostrzega także Polaków przebywających na Cyprze. W związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej nad wyspą. Resort apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, śledzenie bieżących komunikatów oraz pozostawanie w kontakcie z polskim konsulem w Nikozji: +357 99 72 90 93' e-mail: nikozja.kg.dyzurny@msz.gov.pl.



Kuwejt, Bahrajn i Jordania - nowe zalecenia

Polska ambasada w Kuwejcie zwraca się do obywateli przebywających w tym kraju oraz w Bahrajnie o śledzenie komunikatów władz miejscowych i stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zaleca się unikanie obiektów wojskowych, miejsc strategicznych, zgromadzeń oraz aktywności na zewnątrz. W przypadku zagrożenia należy pozostać w budynku lub udać się do najbliższego schronu. W Jordanii od 2 marca codziennie zamykana jest przestrzeń powietrzna w godzinach 18:00-9:00. Decyzja obowiązuje do odwołania. Ambasada prosi o bieżące śledzenie komunikatów władz oraz przewoźników.

Rejestracja w systemie Odyseusz

MSZ przypomina wszystkim podróżnym o konieczności rejestracji w systemie Odyseusz, co ułatwia kontakt i pomoc w sytuacjach kryzysowych.