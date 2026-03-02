"Żyjemy w przekonaniu, że bez programu SAFE nie da się zbudować polskiej odporności. To to głęboka inżynieria polityczna rządzących, że Polski nie da się obronić bez tego programu" - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas kongresu samorządów w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie). Dodał, że bez SAFE polskie siły zbrojne budowały się, "jeśli dobrze zarządzano finansami publicznymi". Przyznał, że decyzji ws. ewentualnego podpisu pod ustawą bądź weta jeszcze nie podjął.

Prezydent Karol Nawrocki podczas rozmowy pt. "Cel: Lepsza Polska" w trakcie XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. / Tomasz Waszczuk / PAP

Prezydent Karol Nawrocki przyznał, że decyzji o podpisaniu ustawy o programie SAFE jeszcze nie podjął.

Nawrocki przypomniał negatywne doświadczenia rządu PiS z Krajowym Planem Odbudowy (KPO).

Stwierdził też, że "rząd wykorzystuje mundurowych do stworzenia odpowiedniej narracji ".

Sejm zaakceptował w ubiegły piątek cztery senackie poprawki do ustawy wdrażającej program unijnych pożyczek na dozbrojenie SAFE. Poprawki przewidują m.in. spłatę pożyczek spoza budżetu MON i ochronę antykorupcyjną projektu. Ustawa trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Nawrocki: Jedyni, na których możemy liczyć, to są żołnierze Wojska Polskiego

Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach prezydent pytany w rozmowie z Dorotą Gawryluk m.in. o ustawę o SAFE podkreślił, że nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

Po to zostałem prezydentem Polski, aby Unia Europejska nie stała się jednym państwem z województwem, które nazywa się Polska. Więc te wszystkie tendencje centralizacyjne na poziomie prawnym, legislacyjnym będą rozbijać się o Pałac Prezydencki - podkreślił Karol Nawrocki. Jak dodał, bardzo ważne są relacje z najbliższymi i sprawdzonymi sojusznikami. Ale, zaznaczył, "w świecie wybuchających wojen jedyni, na których możemy liczyć, to są żołnierze Wojska Polskiego".

Nawrocki: Jak to było, że udawało się kupować?

Jeśli chodzi o SAFE, to muszę sobie zadać publicznie pytanie na temat pewnej strategii komunikacji wokół tego programu. My dzisiaj żyjemy w przekonaniu, że bez SAFE nie da się zbudować polskiej odporności - ocenił Karol Nawrocki.

To jest tak głęboka inżynieria polityczna obecnie rządzących, że cały naród żyje w takich emocjach, że Polski nie da się obronić bez programu SAFE. Więc ja sobie zadaję pytanie, jak to było, że udawało się kupować południowokoreańskie czołgi K2, Himarsy, udawało się zbroić Rzeczpospolitą Polską bez programu SAFE - dodał prezydent.

Jak ocenił, "rząd Donalda Tuska zniszczył polskie finanse publiczne i dzisiaj stara się nadgonić tę sytuację". Jego zdaniem, "bez SAFE polskie siły zbrojne po prostu się budowały, jeśli dobrze zarządzano finansami publicznymi".

To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że (...) mamy bardzo złe doświadczenia z KPO i z próbami wpływania na polski ustrój pozakonstytucyjny. To budzi przecież emocje Polaków. My widzimy SAFE i przypominamy sobie o KPO i zadajemy sobie pytanie, czy jeśli Polacy wybiorą inny rząd, to środki finansowe z programu SAFE nadal będziemy dostawać - powiedział Nawrocki.

Prezydent: Rząd wykorzystuje mundurowych

Sprawa SAFE stała się w ostatnich tygodniach przedmiotem sporu politycznego między rządem i opozycją. Rządzący podkreślali, że niskooprocentowane pożyczki z odroczoną spłatą to niespotykana szansa zarówno na modernizację polskiego wojska, jak i rozbudowę polskiego przemysłu obronnego.

Jako dużą szansę dla Wojska Polskiego SAFE postrzegają także generałowie, w tym szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła oraz szef odpowiedzialnej za zakupy sprzętu Agencji Uzbrojenia gen. Artur Kuptel.

Jako zwierzchnik sił zbrojnych jestem zaniepokojony tym, że rząd wykorzystuje mundurowych do tego, aby tworzyć narrację o rzeczach ważnych dla polskiego bezpieczeństwa. Ale chcę przekonać, że poza kwestiami bezpieczeństwa (...) ja jako prezydent Polski jestem obowiązany także do obrony polskiej suwerenności i polskiego ustroju - powiedział Nawrocki. Generałowie, których widziałem w telewizji, mówią o tym z wielką klasą. Ja chcę tylko powiedzieć, że pewna panorama podjęcia decyzji przez głowę państwa musi uwzględniać i sprawy ustrojowe i sprawy polskiej konstytucji - dodał.

Nawrocki mówił też m.in., że "także pod względem konstytucyjnym program SAFE jest kwestionowany przez profesorów i ekspertów".

Na czym polega program SAFE?

W ubiegły piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE ws. m.in. braku finansowania spłaty pożyczki z budżetu MON. W izbie wyższej parlamentu ustalono także m.in., że będzie obowiązek prowadzenia kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA podczas wykorzystywania środków finansowych z programu. Ustawa trafiła do prezydenta, który od momentu jej uchwalenia ma 21 dni na podjęcie decyzji. Polski rząd planuje podpisać umowę pożyczkową dotyczącą programu w drugiej połowie marca.

Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE - może z niego pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu, 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. W swoim wniosku o pieniądze z SAFE, polskie MON zawarło łącznie 139 projektów, na których realizację mają one zostać przeznaczone. Obejmują one najważniejsze produkty polskiej zbrojeniówki, jak przeciwlotnicze wyrzutnie Piorun, wozy bojowe piechoty Borsuk czy armatohaubice Krab.