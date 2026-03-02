Czy Iran zaskoczyła skala ataku? Czy Stany Zjednoczone są gotowe na to, że operacja Epicka Furia potrwa dłużej niż cztery tygodnie? Co chcą osiągnąć? Czy obalenie reżimu to jedyne rozwiązanie, aby ustabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marka Magierowskiego, byłego ambasadora RP w USA i Izraelu, eksperta Instytutu Wolności Atlantic Council, analityka ds. geopolityki Wirtualnej Polski.

Marka Magierowskiego zapytamy też o to, w jaki sposób wojna na Bliskim Wschodzie wpłynie na Rosję i wojnę w Ukrainie. Czego może obawiać się Kreml? Czy Stany Zjednoczone osłabią pomoc Ukrainie? Co oznacza dość enigmatyczna odpowiedź Moskwy na zabójstwo duchowego przywódcy Iranu?

Zapytamy też o to, czy nowy porządek świata, narzucony przez Stany Zjednoczone to już tylko prawo silniejszego? Ile w takich warunkach ma jeszcze do powiedzenia na arenie międzynarodowej ONZ? Czy prawo międzynarodowe jeszcze obowiązuje? A jeśli tak, to kogo?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

