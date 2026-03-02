Co z nagrodami dla sportowców za medale olimpijskie? Kiedy Kacper Tomasiak oraz pozostali sportowcy mogą liczyć na przelew z PKOl? Czy 21. miejsce w tabeli medalowej zimowych igrzysk w Mediolanie to wynik na miarę naszych możliwości? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Radosława Piesiewicza, prezesa PKOL. Zapraszamy!

Radosław Piesiewicz, prezes PKOL / Mikołaj Poruszek / RMF24

Polska zdobyła cztery medale na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie-Cortinie: trzy srebra i brąz. Jednym z bohaterów został skoczek narciarski Kacper Tomasiak, który zdobył aż trzy krążki. Dziś jednak zamiast o sportowych sukcesach słychać doniesienia o możliwych opóźnieniach w wypłacie nagród dla sportowców. Co z nagrodami dla sportowców za medale olimpijskie? Kiedy Kacper Tomasiak oraz pozostali sportowcy mogą liczyć na przelew z PKOl? Czy 21. miejsce w tabeli medalowej zimowych igrzysk to wynik na miarę naszych możliwości?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

